Régionales dans les Pays de la Loire : une région écolo à l'issue des résultats ? Dernières infos sur le 2e tour

Le résultat des régionales en Pays de la Loire sera l'un des plus observés de France dimanche prochain, pour le 2e tour du scrutin. La région est en effet la seule de France où une liste EELV est susceptible de s'imposer. La présidente sortante Christelle Morançais (LR) sera-t-elle battue par le candidat écolo Matthieu Orphelin ? Bénéficiant de l'alliance de la gauche, le candidat serait en ballotage favorable pour ce second tour des régionales. Dans les résultats du dernier sondage, publié avant le 1er tour de ces régionales 2021 en Pays de la Loire, Matthieu Orphelin était en tout cas donné gagnant avec 32% des intentions de vote. Mais rien n'est est encore joué. La situation est nébuleuse, François de Rugy, candidat de la majorité présidentielle et ancien membre des Verts, n'ayant pas souhaité se retirer. Hervé Juvin, candidat RN, complétera la quadrangulaire dans les Pays de la Loire.

Olivier Faure présent pour Matthieu Orphelin L'actualité 1 du 25 juin. Patron du PS, Olivier Faure est venu soutenir Matthieu Orphelin, en position de force pour le second tour des régionales pour la région des Pays de la Loire. En plus de Jean-Marc Ayrault, ancien maire PS de Nantes et ancien Premier ministre, et Johanna Rolland, maire et présidente PS de Nantes métropole, venues lui apporter leur soutien, le candidat EELV a également reçu l’appui de l’écologiste Yannick Jadot. "Vous êtes le symbole extraordinaire d’une région où une coalition peut se construire" a noté le patron du PS.

Hervé Juvin "atterré" par "l'altercation" entre Morançais et Orphelin L'actu 2 du 24 juin. Dans un communiqué, le candidat du Rassemblement national s'est dit "atterré" par l'altercation entre les deux candidats. "Je suis atterré de voir que des personnalités politiques des Pays de la Loire puissent se laisser aller à de tels comportements. Celles et ceux qui aspirent à gouverner notre Région ne peuvent se laisser gouverner par leurs émotions ou leurs passions, moins encore céder à la violence. En tout état de cause, nous ne pouvons que nous poser des questions sur leur capacité à exercer la fonction de président du conseil régional. Le candidat RN déplore profondément ce genre de comportements qui participent au déclin de la classe politique et qui engendrent le découragement des électeurs."

Un premier débat annulé, un second prévu ce 24 juin L'actu 1 du 24 juin. Après l'altercation verbale entre Matthieu Orphelin, candidat EELV et Christelle Morançais, présidente sortante LR, à cause d'accusations d'homophobie envers Matthieu Orphelin de la part de l'équipe de campagne ou des militants de l'actuelle présidente de la région (une enquête est en cours), le premier débat prévu le mercredi 23 juin en les quatre candidats sur TéléNantes a été annulé au dernier moment et sera remplacé par un nouveau débat ce 24 juin sur l'antenne de France 3 à partir de 17h45. Pour rappel, Christelle Morançais est arrivée en tête au premier tour des élections régionales dimanche 20 juin avec 34,29 % des voix, écartant toute alliance avec François de Rugy (LREM), 5e avec 11,97 % des suffrages alors que l’écologiste Matthieu Orphelin (18,70 %), arrivée en deuxième position, et le socialiste Guillaume Garot (16,31 %), troisième, ont en revanche décidé de faire liste commune. Hervé Juvin (Rassemblement National), avait de son côté fini en quatrième position avec 12,53 % des voix.

Christelle Morançais : "J'ai toujours combattu la haine contre les homosexuels" L'actu 2 du 23 juin. Son équipe de campagne ou ses militants accusés d'homophobie sur Matthieu Orphelin, la présidente sortante de la région Pays de la Loire Christelle Morançais a donné sa réponse sur les réseaux sociaux et condamne les actes s'ils sont avérés. "Tout en moi exècre l’homophobie. Dans mon histoire personnelle, comme dans mon engagement politique, j’ai toujours combattu la haine contre les homosexuels." Tout en moi exècre l’homophobie. Dans mon histoire personnelle, comme dans mon engagement politique, j’ai toujours combattu la haine contre les homosexuels. pic.twitter.com/PGGGIYDw7S — Christelle MORANÇAIS (@C_MORANCAIS) June 23, 2021