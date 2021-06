L'essentiel

Les prochaines élections régionales dans les Pays de la Loire se dérouleront les 20 et 27 juin 2021. L'élection permettra d'élire le successeur (ou non) de Christelle Morançais, actuelle présidente de la région. Au-delà du président de la région, cette élection permettra d'élire 93 sièges de conseillers régionaux. Les candidats pour siéger dans l'hémicycle seront présentés sur les listes de chaque parti. Elles seront identiques dans tous les départements, en précisant pour chacun d'entre eux les noms des conseillers candidats, et doivent respecter la parité.

Le scrutin s'annonce particulièrement indécis dans la région et pourrait se débloquer grâce à une alliance de la gauche avec les écologistes de Matthieu Orphelin. Sinon, le candidat et ancien ministre François de Rugy pourrait terminer en tête au premier tour juste devant la présidente sortante Christelle Morançais qui conserverait tout de même la région dans le cadre d'une quadrangulaire au second tour.

