Régionales 2021 en Pays de la Loire : vers une surprise ? Le résultat des sondages

12:41 - François de Rugy dément les négociations Alors que Matthieu Orphelin ne cesse d'expliquer que la présidente sortante Christelle Morançais est en train de s'allier secrètement avec l'ancien ministre François de Rugy, le candidat de la majorité présidentielle pour cette élection régionale dans les Pays de la Loire rejette cette idée. "Y a t'il des négociations en cours ?" François de Rugy répond "Non". "Edouard Philippe me soutient. Il a rencontré Christelle Morançais mais la seule liste qu'il soutient, c'est celle que je conduis.

14/06/21 - 17:52 - Une rencontre entre Edouard Philippe et Christelle Morançais Evoquée par Matthieu Orphelin, la rencontre entre la présidente sortante et l'ancien Premier ministre s'est bien déroulée ce week-end à La Baule alors qu'Edouard Philippe est venu soutenir officiellement François de Rugy. Face à la clarté de notre liste citoyenne et écologiste, la tambouille politicienne & le sauve-qui-peut.

Voter @FdeRugy, c'est voter @C_MORANCAIS et @BrunoRetailleau.

Quand je pense que @C_MORANCAIS me traitait de complotiste quand j'évoquais leurs tractactions il y a 2 jours! pic.twitter.com/8LwueHXAfT — Matthieu ORPHELIN (@M_Orphelin) June 13, 2021

14/06/21 - 16:40 - "Nous allons gagner" explique l’écologiste Matthieu Orphelin "Evidemment, nous allons gagner cette belle région des Pays de la Loire pour en faire la première région écologiste en France" explique le candidat EELV. "Au soir du premier tour. C'est clair, nous continuerons le rassemblement avec la liste menée par le Parti socialiste et c'est ensemble qu'on va gagner la région".

14/06/21 - 12:00 - Les Verts vont jouer au foot Yannick Jadot, Delphine Batho, Paula Forteza, Julien Bayou et Charles Fournier, se rendent mardi dans les Pays de la Loire pour soutenir leur candidat, Matthieu Orphelin. A l'occasion de l'entrée en lice des Bleus dans l'Euro de foot, ils organiseront à 14 heures leur propre match à Angers, avec au programme : "sélection de l'équipe de France versus équipe des Pays-de-la-Loire".

11/06/21 - 14:34 - Une alliance secrète entre LREM et LR avec l'implication d'Edouard Philippe ? L'actu du 11 juin. Dans les Pays de la Loire, la gauche est en bonne position pour remporter le scrutin si le PS et EELV s'unissent. Une situation impensable pour le parti LR de Christelle Morançais et LREM de François de Rugy qui pourraient également s'allier. C'est en tout cas ce qu'affirme Matthieu Orphelin, qui accuse les candidats de "discussions secrètes". Le candidat revient dans un communiqué sur ce sondage qui "a fait si peur à Christelle Morançais et François de Rugy que des discussions secrètes se seraient engagées entre ces deux candidats affolés". Pour les Verts, il faut "la clarté des alliances avant le premier tour, les Ligériennes et les Ligériens doivent pouvoir voter en toute connaissance des projets des principales têtes de liste" explique Matthieu Orphelin. Pour ce dernier, la venue d'Edouard Philippe à La Baule pour y dédicacer son livre, pourrait avoir un lien avec ce projet. "Edouard Philippe, lui-même, vient demain à Guérande en Pays de la Loire encourager et soutenir ce projet d’alliance qui n’a ni cohérence politique, ni clarté pour les électrices et les électeurs de notre région. Ces grandes manœuvres ressemblent surtout à un "Sauve-qui-peut".

10/06/21 - 14:36 - 10 juin. La gauche en tête dans les sondages, les avis des différents candidats Lors du débat pour les élections régionales organisé ce 9 juin par France 3 et France Bleu, les candidats se sont exprimés sur le tout dernier sondage de la région donnant la gauche vainqueur au second tour. Pour Christelle Morançais, présidente sortante, la confiance est toujours de mise. "J’aborde cette élection avec beaucoup de sérénité, détermination aussi, et humilité, a commenté la présidente sortante, la liste que je présente est une liste de rassemblement. L’enjeu c’est qu’il y ait une forte mobilisation (…) car il y a des enjeux très importants pour la région". Si pour François de Rugy "que tout est possible", Hervé Juvin explique de son côté avoir "l’impression de représenter ici l’alternance avec bienveillance mais aussi avec résolution". Pour la gauche, la confiance est encore plus grande. Pour Matthieu Orphelin, "le sondage confirme la dynamique que je vois chaque jour sur le terrain, les habitants et habitantes de la région veulent un changement des politiques régionales : plus d’écologie, plus de solidarité, plus d’emploi durable". Guillaume Garot s'en est également félicité mais lance tout de même un avertissement. "Je me réjouis que la gauche puisse être en position de gagner au 2e tour mais il y a une question qui est posée aux électeurs de la gauche : qui ils veulent pour présider notre région demain ? Moi je ne veux pas que ce soit l’Etat-major de Jean-Luc Mélenchon qui fasse ce choix et qui apporte les quelques "%" qui aujourd’hui dans les sondages font la différence entre la liste de Matthieu Orphelin et la mienne".

09/06/21 - 17:05 - 9 juin. La liste unifiée de gauche serait gagnante selon un nouveau sondage À un peu plus d'une semaine de l'élection régionale, un nouveau sondage réalisé par Ipsos Sopra Steria pour France 3 donne la liste unifiée entre le PS et EELV, vainqueur dans les Pays de la Loire. Au premier tour, la présidente sortante Christelle Morançais est en tête avec 25% des intentions de vote devant Matthieu Orphelin, le candidat de la liste "L'écologie ensemble, solidaire et citoyenne" qui obtiendrait 19%. "La région de tous les progrès" soutenue par La République en Marche et le Modem conduite par François De Rugy est également pointée à 19% alors que le Rassemblement National, représenté par Hervé Juvin, obtiendrait 17%. Au second tour, le sondage met en avant deux scénarios avec Matthieu Orphelin en tête de liste ou Guillaume Garot. Dans les deux cas, la liste unifiée est donnée gagnante. En effet, dans l'hypothèse d'une quadrangulaire et d'une liste de gauche conduite par Matthieu Orphelin, celui-ci obtiendrait 32% des intentions de vote devant Christelle Morançais (25%), François de Rugy (23%) et Hervé Juvin (20%). Si la liste est conduite par Guillaume Garot, le seul changement serait François de Rugy à 22% et le candidat soutenu soutenu par le Rassemblement National Hervé Juvin à 21%.

08/06/21 - 11:57 - 8 juin. Guillaume Garot croit en l'union de la gauche Dans les Pays de la Loire, la tête de liste du PS, Guillaume Garot, croit toujours aux chances de la gauche face à la présidente sortante Christelle Morançais à condition d'une vraie union de la gauche. "Nous serons devant à gauche au premier tour et nous ferons basculer la Région au second tour" affirme-t-il en meeting devant près de 300 sympathisants du Printemps des Pays de la Loire. "J’ai regardé nos programmes. Les deux projets sont compatibles, a déclaré de son côté Matthieu Orphelin. On ne se laissera pas disperser, on joue la gagne. Nous ne perdrons pas cette élection." Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre et ancien maire de Nantes, Johanna Rolland, actuelle maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, Philippe Grosvalet, président du conseil départemental de Loire-Atlantique, et Jacques Auxiette, ancien président de la Région Pays de la Loire étaient présents pour soutenir cette gauche. "Nous envoyons un signal fort aux électeurs : notre union n’est pas un attelage baroque, mais une équipe qui sait s’entendre pour améliorer la vie des gens", a expliqué Guillaume Garot.

07/06/21 - 13:06 - 7 juin. Pour Hervé Juvin, l'ennemi c'est "l'abstention" Tête de liste du Rassemblement national, Hervé Juvin entame la dernière ligne droite de sa campagne et espère convaincre la population d'aller voter car selon lui, l'abstention est l'ennemi du RN. Le candidat était également très heureux de faire (enfin) une réunion en public. "Ça n’a rien à voir avec des gens seuls face à leur écran. Le meeting, c’est le passage obligé de la vie politique, là où l’on voit si les propositions et la parole politique passent ou non." La sécurité était au coeur de ce rendez-vous. Selon Nicolas Bay, "il faut dire clairement les choses aux électeurs". " A 15 jours du (premier tour) de scrutin, nous sommes dans la dernière ligne droite​. Et à moins d’un an de l’élection présidentielle, c’est aussi l’occasion de s’exprimer sur les enjeux nationaux​. Il faut dire clairement les choses aux électeurs. Il y a un ensauvagement de la société​, "un terrorisme islamiste qui se généralise et un État défaillant ​résume le vice-président du Groupe identité et démocratie."

04/06/21 - 18:21 - 4 juin. François de Rugy : "Le développement économique est ma priorité" Dans un entretien accordé par Ouest France, l’ancien ministre de la Transition écologique espère relier l'économie et l'écologie dans la région Pays de la Loire. "La Région doit être aux côtés des entreprises, surtout dans cette période de crise. Je serai un président de Région pleinement mobilisé sur ce sujet, aux côtés de l’État. Si on a une majorité régionale qui, pour des raisons politiques ou idéologiques, s’oppose à l’État sur la relance, cela ne marchera pas. La Région ne peut pas faire la relance toute seule dans son coin." Concrètement, le candidat LREM propose de créer "un guichet unique État-Région pour les aides aux entreprises qu’il faudra continuer d’accompagner. Et je lancerai un livret d’épargne populaire où les habitants pourront placer leur épargne qui sera ensuite investie dans les entreprises de la région." François de Rugy mise également sur sa double casquette écologique et estime même être le mieux placé pour en parler. "Je crois pouvoir dire que je suis le candidat le plus crédible en matière d’écologie. C’est un engagement de 30 ans, depuis le lycée. J’ai été ministre, je sais ce que c’est de vouloir transformer les choses. Pour cela, il faut mobiliser tous les acteurs, à commencer par les entreprises, qui sont une partie de la solution et non un problème comme le pensent la gauche et les Verts."

02/06/21 - 17:20 - 2 juin. Selon un nouveau sondage, les Verts et le PS seraient en tête en cas d'alliance C'était déjà le cas en janvier dernier, la liste de Mathieu Orphelin jouera bien les troubles faites dans l'élection régionale dans les Pays de la Loire. Selon un sondage Opinion Way commandé par EELV, "l’écologie et la gauche peuvent gagner en Pays-de-la-Loire", se félicite le camp Orphelin. Dans le détail, avec des scores de 17 % et 14 % au premier tour, les Verts et le PS, qui travaillent toujours à une alliance pour le second tour, remporteraient la région avec 32 % des suffrages, selon leurs calculs. En revanche, si l'alliance n'est pas actée, la présidente sortante Christelle Morançais serait en tête au premier tour avec 26 % des intentions de vote. Du côté de la majorité présidentielle, les sondages ne sont pas favorables puisque François de Rugy serait crédité de 17%, à égalité donc avec la liste écologique. Le scrutin pourrait s'annoncer beaucoup plus indécis que prévu avec la montée du Rassemblement national puisqu'au premier tour, le candidat Hervé Juvin se placerait en deuxième position, avec 21 % des intentions de vote. C’est cinq points de plus par rapport à janvier.