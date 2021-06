Régionales 2021 en Pays de la Loire: résultat des sondages et actus des candidats

Le scrutin s'annonce particulièrement indécis dans la région et pourrait se débloquer grâce à une alliance de la gauche avec les écologistes de Matthieu Orphelin. Sinon, le candidat et ancien ministre François de Rugy pourrait terminer en tête au premier tour juste devant la présidente sortante Christelle Morançais qui conserverait tout de même la région dans le cadre d'une quadrangulaire au second tour.

Les prochaines élections régionales dans les Pays de la Loire se dérouleront les 20 et 27 juin 2021. L'élection permettra d'élire le successeur (ou non) de Christelle Morançais, actuelle présidente de la région. Au-delà du président de la région, cette élection permettra d'élire 93 sièges de conseillers régionaux. Les candidats pour siéger dans l'hémicycle seront présentés sur les listes de chaque parti. Elles présentent différentes sections dédiées à chaque département, en précisant pour chacun d'entre eux les noms des conseillers candidats, et doivent respecter la parité.

8 juin. Guillaume Garot croit en l'union de la gauche Dans les Pays de la Loire, la tête de liste du PS, Guillaume Garot, croit toujours aux chances de la gauche face à la présidente sortante Christelle Morançais à condition d'une vraie union de la gauche. "Nous serons devant à gauche au premier tour et nous ferons basculer la Région au second tour" affirme-t-il en meeting devant près de 300 sympathisants du Printemps des Pays de la Loire. "J’ai regardé nos programmes. Les deux projets sont compatibles, a déclaré de son côté Matthieu Orphelin. On ne se laissera pas disperser, on joue la gagne. Nous ne perdrons pas cette élection." Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre et ancien maire de Nantes, Johanna Rolland, actuelle maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, Philippe Grosvalet, président du conseil départemental de Loire-Atlantique, et Jacques Auxiette, ancien président de la Région Pays de la Loire étaient présents pour soutenir cette gauche. "Nous envoyons un signal fort aux électeurs : notre union n’est pas un attelage baroque, mais une équipe qui sait s’entendre pour améliorer la vie des gens", a expliqué Guillaume Garot.

7 juin. Pour Hervé Juvin, l'ennemi c'est "l'abstention" Tête de liste du Rassemblement national, Hervé Juvin entame la dernière ligne droite de sa campagne et espère convaincre la population d'aller voter car selon lui, l'abstention est l'ennemi du RN. Le candidat était également très heureux de faire (enfin) une réunion en public. "Ça n’a rien à voir avec des gens seuls face à leur écran. Le meeting, c’est le passage obligé de la vie politique, là où l’on voit si les propositions et la parole politique passent ou non." La sécurité était au coeur de ce rendez-vous. Selon Nicolas Bay, "il faut dire clairement les choses aux électeurs". " A 15 jours du (premier tour) de scrutin, nous sommes dans la dernière ligne droite​. Et à moins d’un an de l’élection présidentielle, c’est aussi l’occasion de s’exprimer sur les enjeux nationaux​. Il faut dire clairement les choses aux électeurs. Il y a un ensauvagement de la société​, "un terrorisme islamiste qui se généralise et un État défaillant ​résume le vice-président du Groupe identité et démocratie."

4 juin. François de Rugy : "Le développement économique est ma priorité" Dans un entretien accordé par Ouest France, l’ancien ministre de la Transition écologique espère relier l'économie et l'écologie dans la région Pays de la Loire. "La Région doit être aux côtés des entreprises, surtout dans cette période de crise. Je serai un président de Région pleinement mobilisé sur ce sujet, aux côtés de l’État. Si on a une majorité régionale qui, pour des raisons politiques ou idéologiques, s’oppose à l’État sur la relance, cela ne marchera pas. La Région ne peut pas faire la relance toute seule dans son coin." Concrètement, le candidat LREM propose de créer "un guichet unique État-Région pour les aides aux entreprises qu’il faudra continuer d’accompagner. Et je lancerai un livret d’épargne populaire où les habitants pourront placer leur épargne qui sera ensuite investie dans les entreprises de la région." François de Rugy mise également sur sa double casquette écologique et estime même être le mieux placé pour en parler. "Je crois pouvoir dire que je suis le candidat le plus crédible en matière d’écologie. C’est un engagement de 30 ans, depuis le lycée. J’ai été ministre, je sais ce que c’est de vouloir transformer les choses. Pour cela, il faut mobiliser tous les acteurs, à commencer par les entreprises, qui sont une partie de la solution et non un problème comme le pensent la gauche et les Verts."

2 juin. Selon un nouveau sondage, les Verts et le PS seraient en tête en cas d'alliance C'était déjà le cas en janvier dernier, la liste de Mathieu Orphelin jouera bien les troubles faites dans l'élection régionale dans les Pays de la Loire. Selon un sondage Opinion Way commandé par EELV, "l’écologie et la gauche peuvent gagner en Pays-de-la-Loire", se félicite le camp Orphelin. Dans le détail, avec des scores de 17 % et 14 % au premier tour, les Verts et le PS, qui travaillent toujours à une alliance pour le second tour, remporteraient la région avec 32 % des suffrages, selon leurs calculs. En revanche, si l'alliance n'est pas actée, la présidente sortante Christelle Morançais serait en tête au premier tour avec 26 % des intentions de vote. Du côté de la majorité présidentielle, les sondages ne sont pas favorables puisque François de Rugy serait crédité de 17%, à égalité donc avec la liste écologique. Le scrutin pourrait s'annoncer beaucoup plus indécis que prévu avec la montée du Rassemblement national puisqu'au premier tour, le candidat Hervé Juvin se placerait en deuxième position, avec 21 % des intentions de vote. C’est cinq points de plus par rapport à janvier.

1er juin. Guillaume Garot veut une région "hydrogène" Qui sera le nouveau président de la région Pays de la Loire ? Guillaume Garot, candidat PS pour l'élection régionale est en mauvaise posture selon les derniers sondages mais compte convaincre les électeurs avec une région "hydrogène". Pour ce dernier, "les Pays de la Loire pourraient être la première la première région pour l’hydrogène vert. On a pris beaucoup de retard sur le sujet. Il faut pousser la filière de l'hydrogène vert et lui donner les moyens de conduire cette transformation" a-t-il expliqué lors d'un rassemblement au Mans le 31 mai dernier. "Christelle Morançais a fait beaucoup d’effets d’annonces mais elle a freiné le développement des énergies renouvelables dans la région. Les actes ne sont pas en accord avec ce qui avait été annoncé" explique-t-il. Autre sujet important pour la région, la concurrence du TER. "je fais confiance à la SNCF et je stopperai la mise en concurrence de nos TER à l’échelle de la région car c’est un affaiblissement du service public" indique-t-il. Dans les TER ou devant les gares, défendre des transports accessibles à tous !

✅ gratuité TER pour les 18-26 ans

✅ trajet à 1€ pour les salariés abonnés TER

✅ + de trains et de cars

⛔️ stop à la mise en concurrence TER

Avec les candidats et volontaires du @printempsPDL pic.twitter.com/34L7KTfIna — Guillaume GAROT (@guillaumegarot) June 1, 2021

25 mai. Orphelin en accord avec le secteur automobile ? L'écologiste Matthieu Orphelin et les syndicats du secteur de l'automobile sur la même longueur d'onde ? C'est ce qui ressort de leur rencontre de ce week-end. "Pour nous, écologistes, l’automobile doit rester un secteur économique majeur de notre région. On entend dire que nous sommes anti-voitures, anti-ouvriers, anti-industrie. C’est faux, on est tout le contraire de ça !", a affirmé la tête de liste à Ouest-France. Parmi ses mesures, le candidat souhaite favoriser la transition écologique et relocaliser les productions, mais il n'est nullement question de mettre fin à la production de voiture en Pays de la Loire : "Il n’y a pas de solution miracle. Parfois, la solution, c’est la voiture, il faut l’assumer" concédait Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon et invité de Matthieu Orphelin ce dimanche. En revanche d'autres solutions peuvent être envisagées sur la question des énergies. "La solution n’est pas que l’électrique et l’hydrogène, qui constituent une rupture brutale. Il y a aussi le gaz, qui peut permettre de garder des stations-service", indiquait le candidat écologiste.