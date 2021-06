Régionales 2021 en Pays de la Loire : les Verts au pouvoir ? Le résultat des sondages

11:21 - Alain Guinoiseau espère atteindre les 10% Invité de France Bleu, le candidat de Debout la France espère pouvoir se maintenir au second tour. "Il faut y croire quand on fait de la politique. Il peut y avoir des surprises. Nous, notre, notre but, c'est d'arriver à 10%. Pour y arriver, le candidat mise notamment sur la relocalisation des entreprises. Ça fait partie des compétences de la région. Nous, on a décliné les compétences au travers du groupe sécurité, sécurité de l'emploi. Ça va de pair avec les conditions du développement économique.Il faut aussi un aménagement du territoire qui soit très fort. L'aménagement du territoire, ça passe d'abord par la localisation des entreprises. On souhaite créer, comme on va être élu, bien sûr, une agence régionale de relocalisation qui permettra enfin, c'est un outil qui permettra d'aller chercher des entreprises qui sont parties à l'extérieur pour les inciter à revenir sur le territoire national, notamment dans notre région."

17/06/21 - 18:31 - Quelles propositions sur le thème des transports La Fnaut Pays de la Loire, le Collectif Vélo Pays de la Loire (FUB) et l’UFC-Que Choisir ont sollicité les candidats à l’élection régionale, sur le thème des transports en faisant des propositions comme : améliorer la fiabilité des TER, pour en faire une solution crédible pour les utilisateurs quotidiens (gain d’au moins 2 %) ; faciliter, à tous niveaux, l’intermodalité entre le vélo et les trains régionaux, pour permettre des trajets écologiques de bout en bout etc... Voici les réponses des candidats : La candidate Cécile Bayle de Jessé, pour Debout les Pays de la Loire, a acquiescé à tout

Le candidat Matthieu Orphelin, a précisé, pour l’accès au TGV en extrémité de ligne, "travailler à cette alternative quand il n’y a pas d’offre TER à moins d’un quart ou d’une demi-heure".

La candidate Christelle Morançais, de la majorité régionale, a promis de prolonger l’action passée : "Les résultats obtenus sont encore à améliorer sérieusement pour redonner une pleine confiance dans le train."

Le candidat Guillaume Garot a acquiescé à tout, en précisant vouloir "étudier la procédure de suspension des abonnements en cas de circonstances exceptionnelles, et travailler avec la SNCF sur l’usage des TGV en extrémité de ligne".

17/06/21 - 15:31 - Pour Christelle Morançais, "il ne faut pas découvrir la région que pour les élections" La présidente sortante a taclé ses adversaires sur l'antenne de France Bleu, expliquant qu'ils ne connaissent pas vraiment la région. "Il ne faut pas découvrir la région uniquement pendant les élections régionales. Moi, ça fait trois ans que je sillonne l'ensemble de la région et que j'agis. On a sauvé la ligne Clisson-Cholet. On a sauvé la ligne Retiers-Châteaubriant. On a sauvé la ligne Alençon-Le Mans. Ces lignes là, si la Région n'était pas intervenue, elles étaient vouées à disparaître. C'est ça, l'action de la Région".