1er juin. "L'effet Muselier" pourrait faire perdre des points au candidat des Républicains ?

Les conséquences du feuilleton sur l'accord finalement abrégé entre Les Républicains et La République en Marche continuent d'inquiéter les élus de la droite traditionnelle dans la région. Les politiques estiment que cette manoeuvre a brouillé les pistes et la frontière entre les deux familles politiques aux yeux des citoyens, et redoutent de fait d'être délaissé par leur électorat. "Quand on voit quand même ce qui se passe en PACA, on comprend tout de suite que ce n’est pas ce que souhaite notre électorat. Nos électeurs rejettent clairement cet accord" prévient le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, clairement opposé au maintien de la candidature de Renaud Muselier sous l'investiture LR. Mais cette crainte dépasse la région Paca, certains élus du parti parlent désormais d'un "effet Muselier". "Une catastrophe. Ça crée une confusion générale, et ça alimente l’effet de tenailles que subit le parti entre le Rassemblement national d’un côté et la République en marche de l’autre. Les gens ne savent plus qui nous sommes, si nous existons seuls", regrette l'un d'entre eux au Monde.

Pourtant les sondages indiquent que l'adhésion des électeurs pour les Républicains reste forte, assez pour donner les candidats vainqueurs dans plusieurs régions. Mais à trois semaines du scrutin, les chiffres peuvent encore évoluer et certains redoutent que le score ne soit serré et de perdre "un, deux, voire trois points" décisifs lors des scrutins. Frédéric Dabi, directeur du département opinion de l’IFOP, indique que le danger vient davantage d'un "mauvais vent" qui souffle sur la droite plutôt que de l'épisode Muselier. Selon lui, avant que l'idée d'un hypothétique accord soit abordé, la droite disposait déjà d'un "espace étriqué, étroit et mordu des deux côtés par Le Pen et Macron".