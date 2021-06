DIRECT. Résultat des régionales en Pays de la Loire : toute l'actu et les résultats en direct

16:21 - Un taux de participation à midi à 14,03% dans le Maine-et-Loire D'après nos équipes présentes au ministère de l'Intérieur, le taux de participation à midi dans le département du Maine-et-Loire, pour ce 2e tour des élections régionales et départementales, s'élève à 14,03%. Pour comparaison, le taux de participation national à midi est de 12,66%.

16:19 - Découvrez le taux de participation de la Mayenne à midi Le ministère de l'Intérieur continue de dévoiler les différents chiffres de la participation en fonction des régions et départements. Ce midi, le taux de participation de la Mayenne était de 12,68%, ce qui est assez semblable à la moyenne nationale.

15:02 - Quels étaient les résultats des précédentes régionales en Pays de la Loire ? Pour rappel, il y a six ans en décembre 2015, c'est l'actuel sénateur Bruno Retailleau qui avait remporté les régionales en Pays de la Loire. A deuxième tour, il s'était imposé avec 42,70% des suffrages face au candidat de la gauche Christophe Clergeau à 37,56% et Pascal Gannat pour le Front National à 19,74%. Au premier tour du scrutin, Bruno Retailleau avait aussi pris la tête avec 33,49% des voix, devant Christophe Clergeau à 25,75% et Pascal Gannat à 21,35%. Les listes l'EELV, emmenées à l'époque par Sophie Bringuy avaient obtenu 7,82% des voix.

14:00 - Qui élit-on dans les Pays de la Loire ? Dans les Pays de la Loire, les électeurs sont invités à désigner 93 conseillers régionaux, un chiffre déterminé en fonction de la population de chaque département. Une fois élue, l'assemblée régionale élira un président du conseil régional. Les vice-présidents et les membres de la commission permanente de la région sont aussi désignés dans la semaine suivant le scrutin.

13:02 - Un taux de participation hétéroclite dans les Pays de la Loire à midi La préfecture des Pays de la Loire vient de détailler le taux de participation à midi pour ces élections régionales 2021 dans les départements du territoire. On a très peu voté à ce stade en Loire Atlantique avec 9,95% de participants. Le taux de participation est plus élevé dans le Maine-et-Loire avec 14,03% de votants et la Sarthe avec 14,04%. Les départements de Vendée et de Mayenne sont proches de la moyenne nationale (12,66%) avec respectivement 13,09% et 12,68% de votants à la mi-journée.

12:59 - Les Pays de la Loire, seul espoir EELV dans ces régionales 2021 Les écologistes, alliés à la gauche, lorgnent une possibilité de victoire dans les Pays de la Loire, où leur candidat Matthieu Orphelin (ex-LREM) affronte donc la sortante LR Christelle Morançais au terme d'une campagne acrimonieuse entre les deux candidats. On le sait, les élections ne suivent pas toujours l'arithmétique donc il ne s'agira pas simplement d'additionner les voix obtenues par Matthieu Orphelin et Guillaume Garot au premier tour ce soir, à l'annonce des résultats du second tour. Néanmoins, avec cette fusion, les écologistes disposent ici de leur seule chance de prendre une région à l'issue de cette élection. Pour que la dynamique joue en leur faveur, il faudra en tout cas une mobilisation d'un électorat de gauche très abstentionniste, notamment parmi les jeunes.

11:45 - Le taux de participation dans les Pays de la Loire à midi dimanche dernier La participation à midi sera le premier indicateur du résultat à venir de ces élections régionales dans les Pays de la Loire, il sera dévoilé dans quelques minutes. La semaine dernière, ce taux de participation était de 12,28% selon les données du ministère de l'Intérieur. Le Maine-et-Loire était le département ayant le plus voté à 12h avec 14,25% de participants (contre 15,13% en 2015), suivi de la Vendée à 12,79% (contre 14,94% en 2015), la Mayenne à 12,44 % (contre 12,79% en 2015), la Sarthe à 11,73% (contre 19,87% en 2015) et la Loire-Atlantique à 11,10% (contre 14,38% en 2015).

11:05 - Quels ont été les résultats des régionales en Pays de la Loire dimanche dernier ? Les résultats des régionales en Pays de la Loire il y a une semaine ont placé les listes de la présidente sortante Christelle Morançais (droite) en tête avec 34,30%, devant celles de Matthieu Orphelin (gauche / écologiste) à 18,70%. Derrière arrivaient les listes de Guillaume Garot à 16,32%, d'Hervé Juvin (Rassemblement National) à 12,54% et de François De Rugy à 11,97%. les autres listes candidats de ces élections dans les Pays-de-la-Loire ne dépassaient pas les 3%.

10:02 - Pourquoi François de Rugy a décidé de se maintenir ? Alors qu'on aurait pu penser que l'ancien président de l'Assemblée se serait retiré au profit de la liste de la présidente sortante Christelle Morançais, ce dernier a décidé de se maintenir. "C’est justement parce que je crois que cet affrontement de deux blocs est néfaste à la politique régionale pendant les sept prochaines années que j’ai décidé avec mes colistiers de maintenir la liste de la majorité présidentielle pour le deuxième tour. Les futurs élus progressistes constitueront un groupe qui sera une force d’équilibre afin justement d’éviter les excès de la future majorité qu’elle soit dominée par le parti Les Républicains ou qu’elle soit constituée d’une alliance EELV-PS-La France insoumise qui sera marquée par des divisions de fond et des surenchères dans la radicalité."