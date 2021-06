Résultat des régionales en Normandie : Hervé Morin en ballotage (très) favorable

12:30 - Morin veut rester "humble"

"L'abstention montre qu'il y a une question démocratique majeure de confiance" explique ce lundi sur France Bleu Hervé Morin. "On a fait ce qu'on avait dit et on a aujourd'hui une économie régionale qui se porte mieux. On a un projet en matière de santé, de soutien à la sécurité". Il faut rester "très humble au soir du 1er tour, le sujet c'est le soir du second tour. Nous avons un bilan, un projet, nous avons la passion de la Normandie, nous n'avons pas d'accords d'appareils, nous avons la même liste au second tour."