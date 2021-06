Résultat des régionales en Normandie : Hervé Morin en ballotage favorable, quels résultats au 2nd tour ?

Les propositions phares des politiques environnementales L'actualité du 24 juin. La deuxième moitié du débat a tourné autour des politiques environnementales. Mélanie Boulanger, candidate PS et EELV a pris la parole la première pour dresser un constat : "La Normandie se distingue comme avant dernière région pour ce qu'elle fait en matière d'environnement. Il faut être offensif et engager la Normandie dans le siècle des transitions énergétiques et écologiques." La tête de liste a enchainé sur son projet du "pacte vert normand pour l'emploi" en expliquant : "L'écologie c'est pas la punition c'est la solution, c'est la solution à un cadre de vie meilleur, à des emplois et des métiers durables". Des paroles légèrement moquées par Nicolas Bay (RN) qui "conteste aux verts toute légitimité en matière d'écologie". Lui estime qu'il "faut se focaliser sur la question de l'énergie, éviter de la consommer en trop grande quantité et avoir une énergie propre, pas cher et qui nous place dans une perspective d'avenir. On doit imaginer le modèle énergétique de demain, et le nucléaire est encore une énergie en devenir [...] mas cela peut aussi être le solaire, la métanisation, l'hydrogène, ..." Chacun défend ses projets et pour Laurent Bonnaterre (LREM) l'accent doit être mis sur la voiture, il soutient que si les véhicules sont décarbonés c'est pour pouvoir se déplacer partout. En parallèle il compte sur le modèle de la compensation : "A chaque fois qu'une activité de Normandie a un coût carbone, il faut le compenser pour l'environnement". Enfin Hervé Morin a clôturé le sujet en rappelant que "100 millions d'euros" ont été consacrés "à la rénovation énergétique des bâtiments" et que ce plan serait dédoublé pour les six prochains années s'il était élu. Le président sortant a aussi insisté sur le projet qui se met en place dans la région : le lancement du premier autocar à hydrogène rétrofité (changement de la motorisation, NDLR).

L'enseignement supérieur au programme du débat d'entre-deux-tours L'actualité du 24 juin. Lors du débat de l'entre-deux-tour, les quatre candidats en lice ont abordé le sujet de la jeunesse dans l'enseignement supérieur. Hervé Morin a ouvert le bal sur cette question et a défendu son idée de faire fusionner les établissements de la région pour créer l'Université de Normandie, et développer cette entité en investissant chaque année dans une nouvelle école, une nouvelle formation. L'enjeu est considérable pour le président sortant qui déplore le départ de "3500 à 4000" étudiants chaque année. "Que des étudiants normands quittent la région, ce n'est pas grave, l'essentiel c'est qu'il y ait autant de jeunes de toute la France qui viennent en Normandie pour étudier", défend-il. La création de l'Université de Normandie n'est pas plébiscitée par les concurrents du candidat, Mélanie Boulanger s'est même dite défavorable au projet. Nicolas Bay, de son côté estime qu'il y a deux points sur lesquels il faut travailler pour faire en sorte que les étudiants viennent ou restent en Normandie : l'attractivité avec des transports interrégionaux mieux développés et l'investissement dans "des formations du supérieur qui correspondent aux filières qu'on veut structurer sur le plan économique".

La Normandie prend des dispositions pour la distribution de la propagande électorale L'actualité du 23 juin. Les dysfonctionnement survenus dans l'acheminement des professions de foi restent dans les esprits et à l'approche du second tour, les collectivités ne souhaitent pas voir le phénomène se reproduire. En Normandie, où la société Adrexo était responsable des envois de la propagande électorale, certains départements ont décidé de prendre des mesures complémentaires à celles prises par l'Etat, après les auditions de l'entreprise par le ministre de l'Intérieur. La Seine-Maritime notamment veut s'assurer que cette fois les documents arriveront à bon port chez tous les électeurs. Dans un communiqué, la préfecture a expliqué que des dispositifs ont été mis en place comme "une supervision de la mise sous pli assurée par la préfecture" et "un suivi de la distribution en lien direct avec les prestataires et les élus". La société Adrexo doit également faire un retour sur l'organisation avec "un reporting quotidien des écarts et des mesures prises pour les corriger". La préfecture tient toutefois à préciser que les professions de foi peuvent arriver jusqu'au samedi 26 juin inclus, soit le veille du vote.