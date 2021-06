Résultat des régionales en Île-de-France : Pécresse ultra-favorite, l'élection en direct

19:09 - Le débat sur la sécurité éclipse les inégalités en Île-de-France [FIN DU DIRECT] - Les écarts de revenus et de qualité de vie sont extrêmes en Île-de-France, mais c’est la délinquance qui reste l’une des premières préoccupations des habitants et figure en bonne place dans les programmes des régionales, comme le rapporte Le Monde. Néanmoins, la sécurité ne relève pas des compétences de la région.

11:45 - Quel rapport de force au sein de la gauche ? S’il y a un choc à attendre dans la région Île-de-France, il concerne selon Le Parisien les trois listes de gauche entre elles. Pour rappel, le dernier sondage en date (Opinion Way) donne un léger avantage à Julien Bayou (13 %), devant Audrey Pulvar (PS) et Clémentine Autain (LFI), à égalité à 10 %. L’enjeu est donc la conduite de la liste d’une gauche rassemblée au second tour. Le résultat des régionales ce dimanche soir en Île-de-France aura finalement une portée nationale, révélateur du rapport de force à gauche en vue de la présidentielle.

11:08 - L'union de la gauche, seule alliance en Ile-de-France ? En Ile-de-France, la seule alliance dont on est sûre est celle qui s'organisera entre les trois candidats de la gauche : l'écologiste Julien Bayou, la communiste et insoumise Clémentine Autain et la socialiste Audrey Pulvar. Le rapprochement bien qu'il est été négocié entre les partis, était prévu depuis le début, ainsi pendant leur campagne aucun des trois candidats ne s'en ai pris ou n'a critiqué ses concurrents de gauche. Peut-être pour rester crédible et renforcer leur alliance ? Pas de coups bas mais des disputes pour être le candidat qui se maintiendra au second tour et représentera la gauche, les trois têtes de liste espèrent d'occuper cette place. Pour les autres candidats aucun accord ne semble être convenu, la présidente sortante souhaite continuer la course sans alliance tout comme Jordan Bardella, ne laissant pas d'autres choix à Laurent Saint-Martin de poursuivre sa route seul aussi.