Régionales en Corse : Gilles Simeoni victorieux ? Quel résultat pour le 2e tour ?

L'actualité du 25 juin . Les listes de Jean-Christophe Angelini et Jean-Guy Talamoni ont bien fusionné pour le deuxième tour seulement, le chef de file de "Corsica libera" n'est pas inscrit sur cette liste d'union et sort définitivement de la course des élections territoriales. Dans un communiqué, Jean-Guy Talamoni fait taire les rumeurs sur une "éviction" et explique avoir lui-même "décidé de ne pas présenter sa candidature en cas de fusion". S'il précise soutenir "sans réserve" la liste d'union menée par Jean-Christophe Angelini, il indique : "Je ne peux être tenté de faire passer ma situation personnelle avant les intérêts supérieurs de la Corse. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé de ne jamais faire de cette question un élément de blocage." selon des propos rapportés par Le Point.

Simeoni confiant, les trois concurrents croient en leur chance

L'actualité du 24 juin. Laurent Marcangeli voulait être la voix des Corses face à la politique nationaliste de l'ancienne coalition Pé a Corsica, seulement après le premier tour, les nationalistes qui formaient l'alliance se retrouvent au second tour chacun au nom d'une liste propre. Mais le candidat de la droite libérale ne désespère pas sur le plateau de France 3: "Je suis une alternative. Je représente ce qui n'est pas nationaliste, et qui doit néanmoins être entendu, et écouté, dans le cadre du débat public en Corse. Il y aura très peu de représentativité dans ce futur hémicycle, et ce n'est pas une très bonne nouvelle. Mais c'est ce qu'a voulu le peuple dimanche dernier, donc, il faut en tirer toutes les conséquences". En face, Paul-Félix Benedetti, cherche à défendre ses propositions pour obtenir le plus de sièges à l'Assemblée, conscient de la difficulté de l'emporter compte tenu des scores du premier tour : "Les candidats qui sont face à moi, je n'en partage pas toujours les valeurs, mais je les respecte. Moi, je suis là pour convaincre les électeurs. Pour que dimanche, au sortir des urnes, Core in fronte soit plus présent que jamais". Quant à Gilles Simeoni, le confiance se lit sur son visage, fort de ces résultats au premier tour il assure : "On est prêts à débattre, parce que l'on sait exactement ce que l'on veut. Et ce que l'on veut faire. Dans un esprit démocratique et éthique".