Résultat des régionales en Centre-Val de Loire : vers un duel Nikolic - Bonneau au second tour ?

Sur France Bleu, Marc Fesneau s'est montré ouvert à la discussion, disant partager la volonté de Nicolas Forissier d'offrir une alternance à la région. Il y a bien des sujets sur lesquels nous sommes d'accord, ça n'est pas nouveau. Nous prendrons nos responsabilités en conscience" a-t-il indiqué avant d'ajouter "les plus de 100 000 électeurs qui ont voté pour nous sont en droit d'attendre autre chose qu'un désistement. Quand on veut construire quelque chose qui ressemble à un rassemblement, on se respecte. C'est comme ça que j'aurais fait si j'avais été troisième".

10:31 - Appel au ralliement en Centre-Val de Loire

Nicolas Forissier, et celui de la majorité gouvernementale, Marc Fesneau, devraient entrer en discussion en vue d'un éventuel rassemblement pour le second tour des régionales. C'est Nicolas Forissier qui est arrivé 3e avec 18,8% des voix, devant Marc Fesneau, à 16,6%. Invité de France Bleu, le premier cité juge la région "gagnable". "La seule alternance solide est celle que je peux conduire. Je souhaite que l'on se rassemble. Monsieur Fesneau devrait prendre attache avec moi et me dire qu'il va se rallier, c'est ce que j'attends. C'est ce qu'il prétendait attendre de moi lorsque les sondages le plaçaient troisième".