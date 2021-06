Résultat des régionales en Auvergne-Rhône-Alpes : Wauquiez intouchable au 2e tour ?

20/06/21 - 23:50 - Wauquiez à 39% dans le Rhône (résultats définitifs) Selon les résultats définitifs communiqués par le ministère de l'Intérieur dans le Rhône pour cette élection régionale, le président sortant est en tête : Wauquiez (LUD) 39,61% ; Grebert (LECO) 16,41% ; Bonnell (LUC) 13,99%.

20/06/21 - 23:42 - Les résultats partiels dans le Rhône (83% des bulletins) Selon les résultats partiels des régionales dans le Rhône (83,38%) : Wauquiez (LUD) est à 42,16% ; Grebert (LECO) à 14,95% ; Bonnell (LUC) à 13,95%.

20/06/21 - 23:04 - LREM encore incertaine d'être au second tour en région Auvergne-Rhône-Alpes Bruno Bonnelle (LREM) n'a obtenu que 10% des suffrages selon les résultats partiels disponibles depuis 22h. Il n'est donc toujours pas garanti pour apparaître au second tour des élections régionales dimanche 27 juin.

20/06/21 - 23:00 - Bruno Bonnell ne donnera pas de consigne de vote pour le second tour Bruno Bonnell, candidat de La République en Marche, qui n'est toujours pas sûr de pouvoir se maintenir au second tour a fait savoir sur BFM Lyon que si sa liste n'était pas reconduite, il ne donnerait aucune consigne de vote.

20/06/21 - 22:52 - Najat Vallaud-Belkacem confirme son union avec EELV au deuxième tour La candidate PS Najat Vallaud-Belkacem s'est exprimée sur BFMT TV quant à sa position pour le second tour : "Je prends acte du fait qu’au sein des forces de gauche, c’est EELV qui est arrivé devant". Avec seulement 11,1% des voix, elle signe la plus mauvaise performance du Parti Socialiste dans ces élections régionales. Najat Vallaud-Belkacem a indiqué "qu'une toute autre histoire s'écrit pour ce second tour (...) avec une gauche unie." (Le Figaro)

20/06/21 - 21:45 - Wauquiez a 47% après 75% des bulletins dépouillés Laurent Wauquiez, président sortant de la région Auvergne-Rhône-Alpes est à 47,03% des votes au premier tour contre 12,99% pour Grebert (LECO) et 12,82% pour Kotarac (LRN).

20/06/21 - 21:40 - "Dimanche prochain, j’ai besoin de vous" (Laurent Wauquiez) Sur Twitter, le président sortant de la région et candidat favori Laurent Wauquiez (Liste Union de la droite) déclare ce dimanche soir : “Nous avons proposé un projet clair, des valeurs fortes et une priorité assumée : notre sécurité. Ce soir, votre choix est net. Ce choix net, c’est une marque de confiance pour une équipe qui tient ses engagements. Ce choix net, c’est celui d’une nouvelle espérance. Je veux remercier du fond du cœur tous ceux qui ont apporté un soutien franc et massif à notre équipe au-delà de toutes les attentes. Ils ont témoigné d’une adhésion forte dans notre région à ce que nous portons tous ensemble. Dimanche prochain, j’ai besoin de vous".

20/06/21 - 21:29 - Des résultats "au-delà des attentes pour Wauquiez" Laurent Wauquiez, largement leader selon les estimations, vient saluer les résultats. "C'est un choix net pour un cap clair. Je crois en la nécessité d’avoir des caps clairs et de s’y tenir. Je suis convaincu que notre région peut être notre socle", a expliqué Laurent Wauquiez, saluant une confiance "au-delà des attentes", mais appelant parallèlement aux urnes les nombreux abstentionnistes. "Notre région a besoin de ceux qui n'ont pas voté. Nous avons besoin du soutien le plus large possible pour permettre une nouvelle espérance", a-t-il conclu.

20/06/21 - 20:58 - Laurent Wauquiez se félicite d'un résultat "au-delà des attentes" Laurent Wauquiez, donné largement en tête en Auvergne-Rhône-Alpes, s'est exprimé suite à la publication des premiers résultats. "C'est un choix net pour un cap clair. (...) Je crois en la nécessité d’avoir des caps clairs et de s’y tenir. Je suis convaincu que notre région peut être notre socle", a déclaré le président sortant, se félicitant de résultats "au-delà des attentes". Et d'avoir quelques mots à propos de la forte abstention : "Notre région a besoin de ceux qui n'ont pas voté. Nous avons besoin du soutien le plus large possible pour permettre une nouvelle espérance".

20/06/21 - 20:43 - Wauquiez à plus de 48% après 50% des résultats Laurent Wauquiez est largement en tête dans la région Auvergne-Rhône Alpes avec 48,64% des voix, Kotarac (LRN) est à 12,93% et Grebert (LECO) à 12,51%.

20/06/21 - 20:31 - "Vous pouvez comptez sur moi" déclare Laurent Wauquiez après les premiers résultats Fort des premiers chiffres des résultats, Laurent Wauquiez (LR) s'est exprimé devant les micros de BFM TV : "Ce choix est celui d'une nouvelle espérance après la terrible crise que nous avons traversé [...] Vous pouvez compter sur moi, je crois à la nécessité d'avoir des convictions, et de s'y tenir."

20/06/21 - 20:30 - Laurent Wauquiez en tête, quatre candidats qualifiés pour le second tour Les estimations de l'Institut Ipsos Sopra Steria confirment l'avance de Laurent Wauquiez avec 43,8% loin devant ses adversaires. André Kotarac du Rassemblement national arrive deuxième ex-aequo avec l'écologiste Fabienne Grébert avec 14% et Najat Vallaud-Belkacem (PS) est la quatrième candidate à se qualifier pour le second tour avec 11,6%.

20/06/21 - 20:16 - Laurent Wauquiez leader des élections en Auvergne-Rhône-Alpes avec 45,8% Il est 20h passé, les premiers résultats tombent : comme l'indiquaient les sondages, c'est Laurent Wauquiez (LR) qui est donné grand gagnant des élections pour la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 45,8% des votes sur un total de 39% des suffrages. Les autres candidats sont : Fabienne GREBERT (EELV) : 14,3%

Andréa KOTARAC (RN) : 12%

Najat VALLAUD-BELKACEM (PS) : 10,9%

20/06/21 - 19:54 - Les élections régionales tremplin vers la présidentielle pour Laurent Wauquiez ? Laurent Wauquiez n'a pas annoncé qu'il serait candidat à l'élection présidentielle l'an prochain, mais ses adversaires ont à plusieurs reprises évoqué les ambitions élyséennes du président du Région sortant. Il n'est pas le seul qui pourrait être présidentiable en 2022 et le journaliste Jean-Michel Apathie le met dans le même panier que Valérie Pécresse et Xavier Bertrand lorsqu'il dit sur LCI : "Ils recherchent l'assentiment des électeurs pendant les régionales pour ensuite se présenter aux présidentielles. C'est quand même gênant".