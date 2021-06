Résultat des régionales en Auvergne-Rhône-Alpes : un triomphe pour Wauquiez, tous les résultats

09:55 - Des allusions à la présidentielle au moment de célébrer la victoire

Au moment de célébrer sa victoire hier soir, auprès de 300 convives et militants réunis dans le restaurant lyonnais le Selcius, situé sur les bords de Saône, Laurent Wauquiez a tout de même fait quelques allusions à l'élection présidentielle. Le Parisien rapporte les propos du président de région qui a prôné "plus de protection vis-à-vis de l’extérieur, plus de liberté à l’intérieur", "le travail plutôt que l’assistanat", "le mérite plutôt que les compromis communautaristes". "Les Français attendent du courage, le chemin du bon sens et la reconstruction pour notre pays. Tout est là. Nous avons en nous tous les atouts et toutes les forces pour sortir de la crise. Seul un cap clair peut nous aider à trouver une nouvelle espérance", a-t-il lâché.