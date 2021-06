Résultat des régionales en Auvergne-Rhône-Alpes : le boulevard pour Laurent Wauquiez ?

La CRESS AuRA a élaboré un manifeste pour construire "une économie sociale, écologique, démocratique et solidaires permettant de répondre aux enjeux de transitions actuelles." Ce dernier a été entendu par plusieurs candidates dans ces régionales 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes. Najat Vallaud-Belkacem et Fabienne Grébert ont signé ce manifeste. Concrètement, les deux têtes de listes s’engagent "formellement à tout mettre en œuvre afin de réaliser les six objectifs en reprenant ou en s’inspirant des 100 propositions concrètes formulées par les acteurs de l’économie sociale et solidaire et portées par la Chambre régionale de l’ESS". Parmi les propositions :

11:35 - Quelles sont les listes en Auvergne-Rhône Alpes ?

Pour la région, le PS a envoyé Najat Vallaud-Belkacem. L'ancienne ministre de l'Education nationale de François Hollande est sortie de sa "retraite" politique pour tenter de prendre la région. Elle devra faire face à la candidate d'Europe Ecologie les Verts, Fabienne Grébert, portée par la victoire des écologistes aux élections municipales et métropolitaines de Lyon. La sénatrice communiste Cécile Cukierman est soutenue par La France insoumise et le Parti communiste français, et Chantal Gomez par Lutte Ouvrière. La République en marche espère apporter une alternative avec une figure locale, Bruno Bonnell, actuel député de la majorité. Le Rassemblement national mise sur Andréa Kotarac, ancien membre du Parti de gauche et de La France insoumise passé à l'extrême droite. Enfin, Shella Gill défend la liste "Union essentielle" et Farid Omeir conduit la liste "Agir pour ne plus subir".