Résultat des régionales dans les Hauts de France : les scores des candidats en détail

09:18 - Au lendemain des régionales Xavier Bertrand tend la main aux autres ténors de la droite

Interrogé ce lundi matin par BFMTV sur sa victoire, le président réélu à la tête de la région des Hauts-de-France ne cache pas sa volonté de prendre le leadership à droite. En saluant les victoires de Valérie Pécresse et de Laurent Wauquiez, il a lancé un appel : "Formons une belle équipe parce que j'ai absolument la conviction - et je ne dis pas ça parce que nous sommes lundi jour d'un grand match - c'est que quand il y a une grande et belle équipe de France, je suis persuadé qu'elle l'emporte. Pas pour elle et pour avoir un palmarès, parce qu'elle rend fier et parce qu'elle peut faire de belles choses pour la France".