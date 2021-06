Résultat des élections régionales en PACA : Muselier triomphe, Mariani fulmine

La victoire de Renaud Muselier ne fait nul doute mais le véritable vainqueur des élections reste le parti des abstentionnistes. Au deuxième tour des élections régionales le taux de participation était de 36,84% selon le ministère de l'Intérieur, le calcul est simple pour comprendre que 68,14% des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes, soit plus des deux tiers. C'est à prendre en compte dans les résultats des candidats, Renaud Muselier a bien remporté les élections et sa victoire est légitime mais les 57% des voix sont à remettre en perspective.

La victoire de Renaud Muselier a été largement salué dans la région Paca par les différentes familles politiques formant ou favorables au front présidentiel. "La région Provence-Alpes-Côte d’Azur reste dans le giron de la République. Je m’en félicite, et souhaite bonne chance à son Président", a d'abord tweeté le maire de Marseille Benoît Payan. Jean-Marc Governatori, candidat de Cap écologie aux élections s’est lui aussi exprimé à l’occasion de ce second tour des régionales en Paca et c'est réjoui sur France 3 : "Je suis très heureux que le RN ait perdu si largement, c’est un grand soir pour notre pays".

09:06 - Jean-Laurent Félizia appelle Renaud Muselier à être "reponsable"

Jean-Laurent Félizia s'est dit soulagé ce matin sur France Bleu Provence après la victoire de Renaud Muselier, il estime que son désistement à contre coeur n'aura pas été vain. Cependant le candidat écologiste attend de voir si Renaud Muselier tiendra parole : "Aujourd'hui commence la main tendue que nous a adressé Renaud Muselier entre les deux tours. Nous sommes attentifs aux propositions qu'il pourra nous faire". Le président sortant avait notamment annoncé la création d'un comité pour que l'opposition de gauche puisse prendre part aux débats au sein du Conseil régional. "On va écouter, on va entendre. On ne se fera pas prendre au piège. On ne veut pas être dans la figuration tout en étant conscient que nous ne sommes pas dans l’exécutif. Nous allons construire, co-construire ce comité", a assuré le Vert déterminé à obtenir ce qui a été promis. "Aujourd'hui commence un autre jour, une région sans la gauche et les écologistes. Il faut que Renaud Muselier soit responsable".