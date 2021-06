Régionales en PACA : Muselier et Mariani au coude à coude, quel résultat pour le 2e tour ?

L'entre-deux-tours des régionales 2021 en Provence-Alpes-Côte d'Azur a été aussi feuilletonnesque que les campagnes du premier tour. Jean-Laurent Félizia a martelé qu'il maintenait sa liste pendant près de 48 heures après le scrutin de dimanche dernier avant de finalement répondre aux appels de différents politiques et annoncer son retrait du deuxième tour. Ce désistement change la donne pour le dernier scrutin de ces régionales en PACA qui risque de voir des scores serrés entre les deux derniers candidats en lice, Renaud Muselier (LR) et Thierry Mariani (RN). Dans la perspective d'une triangulaire, la tête de liste d'extrême-droite avait une chance significative de l'emporter mais dans dans un face-à-face, c'est bien le président sortant qui apparaît en ballotage favorable. Le dernier sondage Ifop-Fiducial pour LCI et Le Figaro publié le 23 juin donnait Renaud Muselier en tête, de justesse, face à Thierry Mariani.

Le dernier sondage donne Muselier et Mariani à égalité au second tour L'actualité du 25 juin. Un nouveau sondage a été publié à deux jours du scrutin et les résultats annoncés sont toujours serrés entre les deux candidats. L'enquête réalisée par OpinionWay pur Cnews et diffusée le 24 juin prédit une égalité entre Renaud Muselier (LR) et Thierry Mariani (RN), les résultats de l'étude sont toutefois à prendre avec des pincettes puisque la marge d'erreur est évaluée à 4,7 points. Le Républicain remonterait au niveau de son adversaire grâce au report des voix des électeurs de la gauche, privé de Jean-Laurent Félizia et des partisans de la majorité présidentielle.

Accord conclu entre Renaud Muselier et Jean-Marc Governatori L'actualité du 25 juin. Jean-Marc Governatori l'avait sous-entendu, c'est désormais officiel : l'ancien candidat de Cap Ecologie et Renaud Muselier ont conclu un accord pour le second tour et l'ont annoncé dans un communiqué commun hier. L'écologiste appelle donc "sans aucune ambiguïté, à voter et faire voter pour Renaud Muselier ce dimanche". Le président sortant s'est engagé sur trois propositions de l'ancienne liste écologiste : "une évaluation annuelle et indépendante de l’empreinte écologique de la région" ; "un fonds commun avec communes et métropoles pour développer les jardins partagés partout sur le territoire" et la "généralisation des options végétariennes quotidiennes bio dans les lycées". Renaud Muselier justifie cette alliance en soulignant que "la candidature portée par Jean-Marc Governatori défend des idées proches des nôtres en matière de lutte contre le réchauffement climatique. La protection de l’environnement et de la biodiversité. Les moyens de la COP d’avance que nous déployons permettront d’accomplir ces projets et de suivre leur évolution." Sur France 3, Jean-Marc Governatori a indiqué que sept de ses propositions ont été ajoutées au programme du candidat LR.

Nicolas Sarkozy soutient officiellement Renaud Muselier L'actualité du 24 juin. Ce matin lors du débat organisé par BFMTV Renaud Muselier a sous-entendu qu'il avait le soutien de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Le jour même, la figure emblématique de la droite est sortie du silence pour confirmer le discours du candidat LR en Paca. Cet appui n'est pas de trop et trouvera surement écho chez Les Républicains. Dans un entretien accordé à Nice-Matin, Nicolas Sarkozy semble par moment s'adresser aux membres du parti : "Arrêtez les divisions ! Si Renaud Muselier perd, vous perdez tous".

La mairie de Marseille double la prime accordée aux assesseurs L'actualité du 24 juin. La Ville de Marseille ne souhaite pas revivre la cacophonie du premier tour des élections régionales, où 34 bureaux de votes n'avaient pas pu ouvrir avant 11 heures pour certains, et prends des dispositions pour assurer une organisation irréprochable dimanche prochain. Avant toute chose la municipalité veut mobiliser les assesseurs et a décidé de doubler le montant de la prime accordée aux agents des bureaux de vote, les assesseurs toucheront donc 350 euros brut au lieu de 160 habituellement. "On hyper-mobilise en amont pour pallier le manque qu'on pressent" justifie les équipes municipales de gauche qui espèrent que la récompense financière en motivera certains. La mairie fait également savoir que vendredi une formation sera dispensée aux agents volontaires.

A qui ira le soutien des agriculteurs ? L'actu du 24 juin. Non, Renaud Muselier n'a pas encore le soutien des agriculteurs malgré ses déclarations pendant le débat d'entre-deux-tours. Les deux candidats ont mentionné leur visite et leur rencontre avec les représentants du secteur agricole, et le président sortant s'est réjoui de dire qu'il était soutenu par les syndicats des exploitants agricoles, une information que s'est empressé de contredire Thierry Mariani sur le plateau. Seulement quelques minutes après l'échange, BFMTV a été contacté par la Fédération Régionale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FRSEA) qui a assuré : "Non, pas de soutien officiel pour Renaud Muselier, nous l'avons rencontré, mais pas de soutien officiel". Un autre organisme, Jeunes Agriculteurs 13, a confirmé en expliquant qu'il ne s'était pas encore positionné, "on soutiendra la personne qui fait le plus pour l'agriculture, les deux candidats veulent augmenter le budget de l'agriculture. On n'appelle à voter ni pour l'un , ni pour l'autre".

Quelle relance économique pour la région ? L'actu du 24 juin. Un débat tendu entre Renaud Muselier et Thierry Mariani. Malgré de nombreuses attaques personnels, la région était quand même au coeur de cet échange. Sur la relance économique, les deux candidats ont présenté différents avis. "Aujourd'hui je pense que la période charnière ce sera septembre - octobre et ce que nous voulons c'est mettre en place des prêts de trésorerie parce que un certain nombre d'entreprises vont se trouver dans des situations délicates" a expliqué de son côté Thierry Mariani alors que Renaud Muselier "propose dans un premier temps de faire le quartier général de la relance dès le mois d'août. Branche par branche on va avancer. Travailler avec les tribunaux de commerce en amont, éviter les faillites, apporter des soutiens financiers, prendre en charge l'aide comme on l'avait faite dans le cadre de la crise du Covid, anticiper pour la transmission et départs à la retraite".

Un débat avec des attaques personnels L'actu du 24 juin. Lors du débat organisé par BFM TV, Thierry Mariani et Renaud Muselier ont d'abord passé les 15 premières minutes à s'attaquer personnellement sans forcément parler de la région. Renaud Muselier insistant sur "la dérive de Thierry Mariani" et ses relations internationales douteuses. "Vous défendez les intérêts des dictateurs du coin" explique le président sortant alors que de son côté le candidat RN reproche le rapprochement du candidat LR avec LREM d'Emmanuel Macron".

Coude à coude entre Muselier et Mariani selon un nouveau sondage L'actu du 24 juin Alors qu'un débat aura lieu aujourd'hui entre Renaud Muselier et Thierry Mariani, selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI et Le Figaro, le président sortant de droite Renaud Muselier devancerait de très peu son adversaire, du Rassemblement national Thierry Mariani lors du second tour des élections régionales prévu ce dimanche. Le premier remporterait 51% des voix, contre 49% pour le second. Un écart très faible, plus faible même que lors du précédent sondage avant le 1er tour (53 - 47). "Dans un contexte de faible remobilisation apparente de l’électorat, l’apport des voix de 45% des électeurs de Jean-Laurent Félizia en faveur de Renaud Muselier apparait décisif", explique le sondeur. "Pour autant, une majorité de cet électorat de gauche semble renvoyer dos à dos les deux prétendants à la présidence de la région."

Muselier et Mariani se retrouvent pour le débat d'entre-deux-tours L'actualité du 23 juin. Renaud Muselier et Thierry Mariani se retrouveront pour un face-à-face demain matin, à 8h30, à l'occasion du débat d'entre-deux-tours. Les candidats auront l'occasion de défendre une nouvelle fois leur programme et en profiteront surement pour se lancer les dernières piques, à quelques jours du scrutin. Ils devront surtout répondre aux questions de Jean-Jacques Bourdin, en charge d'animer le débat. Le journaliste de BFM-RMC a confié à La Provence suivre de près les élections en Paca : "C'est une région que j'adore, avec laquelle j'ai des liens, et que je regarde de près (…) L'enjeu politique y est très important, et les candidats en lice sont très intéressants". Le face-à-face sera retransmis sur BFMTV, RMC, Azur TV, Var Azur et Provence Azur.