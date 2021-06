Régionales en PACA : Mariani gagnant au 2e tour grâce à Félizia ? Résultats, décryptage

Le premier tour des élections régionales en en Provence-Alpes-Côte-d'Azur a livré son verdict : le RN a été placé en tête par les électeurs de la région. Mais Thierry Mariani n'a recueilli que 36% des voix, c'est nettement moins bien que sa prédécesseure Marion Maréchal Le Pen en 2015 et moins bien que les estimations des sondages. Renaud Muselier, le président sortant LR est en deuxième position, avec près de 32% des suffrages exprimés s'est félicité de ne pas être relégué et de finir à quelques points de son principal rival. Le second tour s'annonce très indécis, du fait du maintien au 2e tour du candidat EELV Jean-Laurent Felizia (16,9% au premier tour). Dans la perspective d'une triangulaire, le RN a des chances significatives de terminer en première position et donc de s'emparer de la région PACA. La position de Jean-Laurent Felizia peut-elle fléchir ? Au sein de l'union de la gauche, des voix discordent sur la stratégie à tenir face au risque RN. La direction de EELV lui a retiré son soutien et l'a menacé d'exclusion en cas de maintien au 2e tour, le PS a aussi demandé solennellement au candidat de se désister et compte retirer les candidats socialistes de la liste d'union. Rappelons que tous les sondages de 2e tour, réalisés avant le 1er tour, ont donné le RN Thierry Mariani victorieux dans une triangulaire.

10:03 - Bayou menace Félizia d'exclusion d'EELV s'il se maintient au 2e tour Invité ce matin sur France Info, Julien Bayou a rappelé son opposition à ce que le candidat EELV se maintienne au second tour, compte tenu du risque sérieux de victoire de Thierry Mariani. "Je comprends la situation. Évidemment, après avoir fait une belle campagne, un beau score, après avoir disparu de l'hémicycle régional pendant six ans, la perspective de disparaître à nouveau est dramatique, évidemment. Mais je le redis, pour nous, c'est un enjeu régional mais c'est aussi un enjeu national. Il n'y a tout simplement pas de sujet : nous ne participerons en rien à la possible victoire du Rassemblement national. Je ne pourrais pas être plus clair. Nous appelons à faire barrage et cette liste n'aura pas le soutien d'Europe Ecologie-Les Verts, elle n'aura pas le soutien du Parti socialiste ou du Parti communiste". Et au journaliste qui lui a demandé s'il l'exclurait du parti, il a répondu : "Toutes les conclusions doivent être tirées".

09:43 - "J'assume", déclare Jean-Laurent Félizia, qui compte se maintenir au 2e tour Ce lundi matin, à l'antenne de France Bleu Azur, le candidat EELV indique que malgré les injonction des directions de partis, il demeure inflexible. "J'assume ce choix de rester présent au second tour avec toute l'équipe qui m'entoure. Renaud Muselier n'a pas tenu compte de notre désistement et nous n'avons pas existé dans l'assemblée régionale sortante... On ne va pas rester à la maison", a-t-il fait savoir, faisant référence au retrait des listes de gauche en 2015.