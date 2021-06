Régionales en Occitanie : résultat final dimanche, Delga en ballotage favorable au 2e tour

Les élections régionales 2021 en Occitanie vont connaître leur verdict dimanche. Qui pour battre la présidente sortante Carole Delga ? Arrivée largement en tête du premier tour dimanche dernier, la candidate PS est en ballotage favorable pour le 2e tour. Elle fera face au candidat du Rassemblement national Jean-Paul Garraud et Aurélien Pradié (union de la droite) dans une triangulaire. Aucune alliance n'a été établie entre Carole Delga et Antoine Maurice, candidat EELV éliminé au premier tour. Selon un sondage établi avant le début de ces régionales 2021 en Occitanie, la présidente sortante était en tête avec 41% des voix. Dernières infos.

Que propose Carole Delga pour les transports ? L'actualité 1 du 25 juin. Carole Delga, actuelle présidente de la région Occitanie, a des objectifs bien précis pour les transports. Sur la LGV, "après avoir obtenu en 2021 le financement de l’État", la présidente veut accélérer sur la création des deux LGV, qui permettront la réalisation des RER toulousain et littoral. Par la suite, généraliser la gratuité du transport pour les jeunes jusqu’à 26 ans, poursuivre le train à 1 euro et le car à 2 euros; Renforcer la fréquence et du maillage des trains régionaux, sauvegarder et soutenir les trains de nuit; Rouvrir 5 lignes ferroviaires aux voyageurs durant le mandat (rive droite du Rhône, Montréjeau/Luchon, Carcassonne/Quillan, Alès/ Bessèges, Rodez/Séverac-le-Château/Millau); Créer 1 500 nouveaux kilomètres de pistes cyclables sécurisées. Enfin sur les routes, Carole Delga veut œuvrer au transfert de certaines routes nationales (c’est-à-dire à leur régionalisation) sur des axes où il y a des travaux d’aménagement à mener d’urgence, tels la RN116 (Pyrénées-Orientales, ndlr), la RN20 (Pyrénées-Orientales et Ariège) et RN88 (Aveyron et Lozère).

Vincent Bounes : "J'espère que les électeurs vont comprendre que notre liste c'est la plus écologiste" L'actu 2 du 24 juin. Invité de France Bleu, le Professeur Vincent Bounes, en seconde position sur la liste de Carole Delga, explique que la présidente sortante ne se prive pas des écologistes. "On va pas se priver des électeurs écologistes, on s'est privés de la fusion avec la liste d'EELV, mais il y a beaucoup d'écologistes dans notre liste et puis j'espère que les électeurs vont comprendre que notre liste c'est la plus écologiste des listes présentes" explique-t-il. Interrogé sur le fait de potentiellement perdre les électeurs de gauche, le patron du Samu 31 n'y croit pas. "Le projet est solide. L'objectif c'est de faire de l'Occitanie la première région écologiste de France, la première région à énergie positive."

Aurélien Pradié : "Je suis le seul capable de porter le fer face à Carole Delga" L'actualité 1 du 24 juin. Galvanisé par son maintien au deuxième tour, Aurélien Pradié estime être en mesure de l'emporter dimanche soir. "Ce n’était pas écrit que mes convictions, mes valeurs soient au deuxième tour. LREM a été éliminée, désormais je deviens le candidat du rassemblement", indique-t-il au micro de Sud Radio. Troisième homme du scrutin face à Carole Delga et Jean-Paul Garraud se présente comme la seule alternative et appelle au soutien des électeurs. "J’adresse un message à tous les électeurs qui n’ont pas forcément voté pour nous au premier tour, en leur disant qu'on on ne peut pas laisser le monopole à la gauche socialiste incarnée par Carole Delga dans cette région, estime le député LR du Lot. Le RN a pris une claque phénoménale au premier tour des élections régionales partout en France, et particulièrement chez nous. Je suis le seul capable de porter le fer face à Carole Delga." a-t-il indiqué avec conviction.