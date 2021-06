Régionales en Ile-de-France : Pécresse ou Bayou en tête ? Quel résultat au second tour ?

Valérie Pécresse en tête et en avance selon le dernier sondage L'actu du 25 juin. Dernier jour de campagne pour les candidats encore en lice aux élections régionales et dernier jour pour publier les sondages sur les intentions de vote. Le Journal du Dimanche a d'ailleurs diffusé ce vendredi une enquête réalisée par Ifop-Fiducial qui place la présidente sortante en tête du second tour avec 44% des suffrages et plus de dix points d'avance sur son concurrent direct, Julien Bayou meneur de l'union de la gauche, crédité de 31% des voix. Jordan Bardella et Laurent Saint-Martin restent dans les eaux des résultats du premier tour avec 13% pour le candidat du RN et 12% pour celui de la majorité présidentielle. Le sondage OpinionWay publié hier par CNEWS donnait des chiffres semblables, signe que la tendance observée reste la même, mais les urnes peuvent encore réserver des surprises.

Valérie Pécresse en tête d'un sondage à l'approche du second tour L'actualité du 24 juin. Dans la petite vague de sondage du second tour, OpinionWay dévoile ce jeudi une enquête réalisée pour CNEWS sur les intentions de vote du deuxième tour en Ile-de-France. A trois jours du scrutin, Valérie Pécresse apparaît en tête du sondage avec 43% des suffrages soit plus d'une dizaine de points devant la liste de l'union de la gauche menée par Julien Bayou, créditée de 31%. Les candidats de LREM et du RN arrivent ex-aequo à la troisième place avec 13% des voix. Dans ce sondage, la présidente sortante améliore son score de quatre points par rapport à la précédente enquête du même institut de sondage et daté du 15 juin.

Lionel Jospin appelle à voter pour l'union de la gauche L'actualité du 24 juin. L'appel au vote de Manuel Valls et Jean-Paul Huchon pour Valérie Pécresse ont fait beaucoup de bruit dans les médias et ont appelé à certaines réponses notamment une de Lionel Jospin qui, selon le tweet d'un journaliste du Monde, appelle à voter pour l'union de la gauche menée par Julien Bayou. L'ancien Premier ministre et le candidats de la gauche aux élections régionales franciliennes doivent se retrouver demain selon la même source. Lionel Jospin s’engage dans les régionales en Île-de-France. Il appelle à voter pour l’union de la gauche menée par Julien Bayou. Les deux hommes doivent se voir demain. Une riposte aux attaques de Jean-Paul Huchon qui roule, lui, pour Valérie Pécresse pic.twitter.com/9AVcRow6on — Denis Cosnard (@DenisCosnard) June 24, 2021

Jordan Bardella : "On ne peut pas rester chez soi, il faut se déplacer, aller voter !" L'actualité du 24 juin (2). A quatre jours du scrutin final, l'enjeu des candidats est de remobiliser les électeurs, de les pousser à se rendre aux urnes, Jordan Bardella l'a bien compris. Invité de CNEWS, il a insisté sur l'importance du vote et les conséquences de l'abstention alors que "deux tiers des électeurs du Rassemblement national ne se sont pas déplacés" dimanche dernier. "Je veux leur dire qu'en restant chez eux ils n'expriment pas une colère, ils la laissent perdurer. Quand on voit qu'il y a dans notre pays une crise sécuritaire majeure, une crise migratoire majeure, une crise économique majeure, on ne peut pas rester chez soi, il faut se déplacer, aller voter !" souligne-t-il. Le candidat d'extrême-droit poursuit en estimant que s'abstenir c'est offrir la victoire aux politiques déjà en place contrairement à ce que pense les abstentionnistes qui défendent l'idée que "rester chez soi est une manière d'exprimer une forme de rejet des institutions ou une forme de colère à l'égard des politiques, du gouvernement". Jordan Bardella a appelé au vote des électeurs et assure que le RN "peut gagner des régions."

Manuel Valls appelle à voter Pécresse face au "danger" des extrêmes L'actualité du 24 juin (1). Manuel Valls a appelé mardi à ne pas voter pour la liste de la gauche fusionnée, ce jeudi matin sur Europe 1, il va plus loin en appelant à voter pour Valérie Pécresse pour faire barrage à la cette liste de gauche qu'il décrit comme extrême. "S'il n'y a pas de danger de cette liste de gauche, on peut voter par exemple pour les candidats de LREM, qui sont impeccables en matière de défense de la République et de la laïcité. Mais si on considère qu'il y a un danger à partir de l'addition des trois listes de gauche, alors il faut voter pour Valérie Pécresse... Il ne faut pas hésiter" insistait-il au micro de Sonia Mabrouk. L'ancien Premier ministre a également assuré : "Je voterai Valérie Pécresse parce que je considère qu'il y a ce danger". Le danger en question est celui que représente La France Insoumise, pour laquelle Manuel Valls a des mots durs : "On ne peut pas s'allier avec Mélenchon et ses amis. [...] Face aux extrêmes, il faut être très clair"

Valérie Pécresse voudrait que l’Île-de-France soit classée en région sinistrée, face à la baisse du tourisme L'actu du 23 juin. "Cet été, pour le tourisme, nous allons nous mobiliser pour essayer de sauver une saison touristique qui va être très dure", a affirmé la présidente sortante francilienne. Valérie Pécresse a expliqué ce mercredi qu’elle voudrait que l’Île-de-France soit "classée en région sinistrée, à cause de l’épidémie de Covid-19.

Julien Bayou se prononce pour les transports gratuits pour une partie de la population L'actu du 23 juin. Le candidat de la gauche a précisé, lors du débat sur BFMTV, qu’il souhaitait rendre les transports en commun gratuits pour les jeunes de moins de 25 ans, les étudiants, les chômeurs et les précaires. "C’est irresponsable parce que c'est la manne financière qui permet de résoudre les problématiques qui ne sont pas résolues aujourd'hui : des transports plus sûrs, à l'heure, des gares propres", a estimé le candidat de la majorité présidentielle. "Quand on ne connaît pas les transports, on fait de l'idéo-écologie", a réagi Valérie Pécresse, la présidente sortante.

Valérie Pécresse et Julien Bayou peuvent profiter d'une réserve de voix L'actualité du 23 juin. L'écologiste espère rassembler les voix obtenues par chacun des trois candidats formant la nouvelle union de la gauche, même si certains électeurs pourraient être refroidis par l'alliance. Valérie Pécresse peut également bénéficier d'une réserve de voix comme l'explique le politologue Stéphane Zumsteeg sur France Inter : "Il n’est pas impossible qu’une petite partie de l’électorat de Jordan Bardella, et une petite partie de l'électorat de Laurent Saint-Martin vote utile, plutôt que de voter pour une liste qui ne gagnera pas." Une possibilité renforcée pour l'électorat du LREM, "il y a une forte porosité entre cet électorat et celui de droite. Surtout que Valérie Pécresse est Macron-compatible, ce qui n’est pas le cas de Laurent Wauquiez par exemple" souligne Rémi Lefebvre. L'élection peut encore réserver des surprises mais selon Virginie Martin : "Valérie Pécresse reste en tête malgré tout. [...] Une élection c'est aussi une dynamique. Les élans peuvent aller dans les deux sens, mais Valérie Pécresse a aussi un bilan, des réseaux. Sa dynamique semble plus ancrée." De son côté, le spécialiste Rémi Lefebvre estime que les candidats partent sur la même ligne : "Sur le papier, le deuxième tour des élections régionales en Île-de-France n'est pas plié. Incontestablement, la gauche a des réserves de voix, mais Valérie Pécresse peut encore mobiliser des électeurs de son côté."

Les propositions des candidats franciliens autour de la sécurité Les candidats du second tour des régionales débattent depuis 18 heures sur BFMTV. Le premier thème abordé était la sécurité. Laurent Saint-Martin (LREM) propose de "coordonner les forces de sécurité existantes" dans les transports de la région. Jordan Bardella (RN) affirme que la sécurité sera sa priorité, avançant notamment que "les transports en commun sont le lieu d’un tiers des vols avec violence commis dans la région". Julien Bayou, candidat de la gauche, voudrait que la région puisse "porter plainte en lieu et place" des femmes victimes d’agressions dans les transports.

Marlène Schiappa veut que LREM ait des sièges au Conseil régional L'actualité du 23 juin. En Ile-de-France, Laurent Saint-Martin défend sa liste et appelle ses électeurs à se mobiliser autour de lui plutôt que de se retirer au profit d'une autre liste. Cette position est également défendue par Marlène Schiappa, tête de liste LREM à Paris. "La menace du RN n'est pas du tout la même en Ile-de-France. Jordan Bardella est arrivé en dessous de notre liste, en dessous de la liste de Julien Bayou, en dessous de la liste de Valérie Pécresse, il n'y a absolument pas de risque que Bardella arrive devant Valérie Pécresse ou qui que ce soit" a expliqué la ministre chargée à la citoyenneté sur CNEWS. Elle insiste ensuite sur le fait que le deuxième tour représente pour la majorité présidentielle l'occasion de sièger au Conseil régional et de participer aux décisions. "L'élection régionale ce n'est pas une élection présidentielle, c'est une élection proportionnelle. Il y a assez peu de suspens sur le fait que Pécresse sera présidente de région et aura sa majorité. La question c'est quel groupe et quels élus d'opposition on veut voir à la Région. Je ne me résous pas à ce qu'à la Région il y ait une majorité pléthorique avec Valérie Pécresse d'un coté et puis de l'autre côté deux extrêmes, l'extrême-droite et l'extrême-gauche. Je pense qu'il est important qu'un groupe progressiste de la majorité présidentielle siège au conseil régional".

La gauche a-t-elle raison de compter sur l'addition des voix ? L'actualité du 23 juin. L'union de la gauche espère peser lourd lors du second tour grâce à l'addition des voix que les trois candidats - Julien Bayou, Audrey Pulvar et Clémentine Autain - ont obtenu séparément au premier scrutin. Mais selon plusieurs politologues interrogés par France Inter, cette addition des voix n'est pas garantie. "Cette fusion peut être intéressante pour certains, mais un repoussoir pour d'autres aussi. C'est là-dessus que Valérie Pécresse joue beaucoup. Elle répète que c'est une liste qui est soutenue par la France insoumise, donc Jean-Luc Mélenchon. Elle a des mots très durs, avec cette volonté de stigmatiser cette liste. Est-ce que cette liste n’est pas « trop à gauche » peuvent se demander des électeurs ?" soulève la spécialiste Virginie Martin. De son côté, Stéphane Zumsteeg interroge l'impact de la présence de la liste écologiste : "Tout le monde n'est pas converti à l'écologie. Certaines personnes, sans doute minoritaires au sein de l'électorat social-démocrate et l'électorat insoumis, peuvent ne pas être tentés par les sirènes écologistes." Un troisième politologue, Remi Lefebvre, rejoint ces avis, les trois candidats proposaient des listes différentes à l'origine et cette alliance de la gauche ne signifie pas que les trois électorat adhéreront à l'union. "Est-ce que les électeurs d'Audrey Pulvar vont accepter de voter pour une tête de liste qui est écolo ? Est-ce que les électeurs insoumis, très fort en Seine-Saint-Denis, vont accepter de mêler leur voix à des dirigeants politiques qui n'ont pas forcément leur faveur pour ce deuxième tour ? Ce sont des électorats qui sont très différents."