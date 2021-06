Régionales en Centre val de Loire : le résultat du 2e tour très incertain

Qu'est ce qui est responsable de l'abstention ? L'actualité du 25 juin. Comme partout ailleurs, l'abstention a été massive en Centre-Val de Loire et a fait l'objet de discussions parfois mouvementées entre les candidats. Aleksandar Nikolic, tête de liste RN estime que "les électeurs ne voient plus ce que les collectivités peuvent leur apporter" en ciblant en particulier "les échecs des partis de type socialiste". Une réflexion qui a donné lieu à une succession de piques entre les candidats avant que Marc Fesneau n'intervienne : "Je ne suis pas sûr que ce type d’échanges aide à baisser l’abstention. [...] Il y a un sujet c'est de mieux identifier les compétences de la Région. Quand vous ne savez pas pour quoi vous voter, vous avez du mal à voter" ajoutant que “les jeunes ont du mal à croire que les institutions vont changer quelque chose à leur vie”. Un point sur lequel le président sortant ne le rejoint pas malgré un "affaiblissement de la démocratie” : “Les jeunes déconnectés de la chose politique ? Je ne le pense pas. Sur un certain nombre de sujets qui les intéressent, ils prennent leurs responsabilités. Mais les modalités d'expression leur conviennent de moins en moins.”

"Etre président de région c'est être capable de rassembler" défend François Bonneau L'actualité du 24 juin. L'alliance de François Bonneau avec son vice-président et candidat écologiste, Charles Fournier, n'est pas du goût de ses concurrents, mais le président sortant a de la répartie et a soutenu sur France Bleu ce matin qu'ils "sont critiques parce qu'ils n'ont pas été capables, eux, de se fédérer et qui restent divisés" or "être président de région c'est être capable de rassembler." Le socialiste se défend de former des alliances simplement pour garder son siège à la présidence du Centre-Val de Loire : "Quand j'ai avec moi des gens étiquetés de centre droit et qui travaillent avec moi, c'est pas une histoire de garder la région, c'est une histoire de faire avancer la région." La fusion des deux listes a toutefois ajouté des propositions du programme du candidat EELV sur celui de François Bonneau, en exemple le socialiste cite : "Dans les cantines de nos lycées, je veux que nous soyons 100% de produits locaux pour tous ceux qui sont cultivés ou élevés chez nous. Et nous allons vers un maximum de bio, vers 50% de bio. Et ça c'est vraiment écolo".

Aleksandar Nikolic se présente comme l'unique alternative à la gauche L'actualité du 24 juin. Aleksandar Nikolic réaffirme que sa liste est la seule capable de mettre en échec le candidat socialiste et président sortant, François Bonneau. La tête de liste du Rassemblement national est arrivé second au premier tour, derrière le candidat de gauche et profite de cette position pour faire valoir ses arguments : "Aujourd'hui, on est la liste la mieux placée après la gauche, après le premier tour, 4 points devant les Républicains, on est les seuls qui peuvent empêcher la région de rester entre les mains de la gauche". Le candidat de l'extrême-droite critique une gauche de "plus en plus radicale" et poursuit : "Elle sera avec la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, et le Parti Communiste donc on peut être inquiets sur l'avenir de notre région, si nous ne mettons pas fin à cette gestion de gauche depuis déjà près d'un quart de siècle. Donc, on est la seule possibilité face à cette gauche de plus en plus radicale". Aleksandar Nikolic compte sur la remobilisation des abstentionnistes, nombreux au second tour, en particulier dans l'électorat du RN.