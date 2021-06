Régionales en Bretagne : Loïg Chesnais-Girard en vainqueur ? Quel résultat au 2e tour ?

La région Bretagne donnera le choix à sa population puisque les cinq candidats qualifiés pour le 2e tour des élections régionales 2021 se présenteront dimanche. Loïg Chesnais-Girard (PS), arrivé en tête, avec un peu moins de 21 % des suffrages a tout de même fusionné sa liste avec celle de l’écologiste Daniel Cueff (6,52 %). C’est la seule alliance conclue puisque les listes de Thierry Burlot (Union du centre), de Claire Desmares-Poirrier (EELV), d’Isabelle Le Callennec (LR) et de Gilles Pennelle (RN) seront donc présentes. Si on se réfère aux résultats des sondage menés en Bretagne avant le premier tour, le président sortant était donné vainqueur, mais dans le cadre d'une quadrangulaire. Les dernières infos...

Paul Le Guernic invite les abstentionnistes à voter L'actualité 1 du 25 juin. Paul Le Guernic, candidat aux élections régionales sur la liste d’Isabelle Le Calennec, invite les abstentionnistes à se déplacer au bureau de vote pour le 2e tour des élections régionales en Bretagne. "Le centre Bretagne doit avoir un représentant pour défendre ses dossiers : la fibre optique, l’étude de la réouverture de la ligne de train St-Brieuc – Auray, et une gestion différenciée du Blavet canalisé. J’appelle nos électeurs de la droite, du centre et les régionalistes à voter et faire voter massivement pour la liste de rassemblement d’Isabelle Le Callennec. Dimanche, enfonçons le clou !"

Les alliances au coeur du débat L'actu 2 du 24 juin. Organisé par France Bleu, le jeu des alliances était une nouvelle fois au coeur des discussions. Claire Desmares-Poirrier a rappelé avoir tendu la main au président sortant, mais Loïg Chesnais-Girard n'a pas souhaité aller plus loin : "Le but d'une alliance c'est de renforcer le projet, pas de le changer", a-t-il rétorqué. "Les résultats de dimanche dernier sont catastrophique pour les uns et pour les autres, a répliqué Thierry Burlot, il y en a qui trouve le moyen de se féliciter d'arriver en tête. Quatre ans de présidence, sortir avec moins de 5% des électeurs bretons qui ont voté pour sa liste, ça méritait le rassemblement, quel qu'il soit."

Que va-t-il se passer si aucune liste n'a une majorité ? L'actu du 24 juin. Comme l'explique France Bleu, la liste arrivée en tête au second tour obtiendra automatiquement 25% des 83 sièges mis en jeu en Bretagne pour ce second tour des élections régionales. Une fois attribuée cette prime à la première liste, le reste des sièges est distribué entre les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, y compris la liste arrivée en tête. Pour atteindre les 42 sièges nécessaires pour élire le président à la majorité le 2 juillet prochain, il faudra atteindre au moins 33 %. Le média explique également qu'on peut aussi s'attendre à un troisième tour, après l'élection, c'est-à-dire un jeu d'alliance avant le 2 juillet, jour de l'élection du président ou de la présidente.