Régionales en Bourgogne-Franche-Comté : l'alliance PS-EELV en tête après le résultat du 2e tour ?

La présidente sortante de Bourgogne-Franche-Comté, Maire-Guite Dufay, est arrivée en tête du premier tour des élections régionales dimanche dernier, et est toujours donnée favorite si l'on en croit les prédictions des sondages réalisés en amon du scrutin. L'entre-deux-tour n'a donné naissance qu'à une seule alliance pour ces régionales en Bourgogne-Franche-Comté, celle entre Marie-Guite Dufay (PS) et Stéphanie Modde (EELV). Le deuxième tour des régionales se jouera sur une quadrangulaire entre la nouvelle liste de Marie-Guite Dufay (PS-EELV), Denis Thuriot (LREM), Gilles Platret (LR) et Julien Odoul (RN).

L'alliance du PS avec les "écolos-dingos" critiquée L'actualité du 25 juin. L'alliance de la socialiste Marie-Guite Dufay avec l'écologiste Stéphanie Modde fait réagir, et cela a été un des premiers sujets du débat d'entre-deux-tours. Le candidat de la majorité présidentielle, Denis Thuriot, sur un ton faussement taquin a demandé à la présidente sortante : "Vous sentez-vous en danger par ma présence ?". "Je ne qualifierais pas les choses ainsi, mais votre présence n’est pas compréhensible au regarde de toutes les déclarations que vous aviez fait auparavant" a répondu sans attendre la candidate faisant allusion aux prises de paroles de la tête de liste LREM sur le besoin de faire barrage au RN. Le candidat d'extrême-droite a d'ailleurs défendu la présence de la liste de Denis Thuriot : "Les électeurs de Monsieur Thuriot l'ont qualifié pour le second tour. C'est la démocratie. Je ne comprends pas ces pressions." En revanche il a sévèrement jugé l'alliance de la socialiste avec les "écolos-dingos" avant que la candidate n'exige de son adversaire d'avoir "un peu de respect pour les électeurs qui vont voter" et d'estimer : "Dingo c'est de vouloir démanteler les éoliennes!"

La dossier MBF au programme du débat d'entre-deux-tours L'actualité du 24 juin. Le sort de la fonderie MBF de Saint-Claude a occupé une partie des discussions lors du débat d'entre-deux-tours organisé sur France Bleu. Denis Thuriot (LREM) a déploré le fait que la décision de justice n'ait "pas laissé le temps d’aller au bout des solutions, sachant qu'il y avait un engagement de l'Etat et également de la région sortante de garantir les salaires le temps de trouver un repreneur" d'autant plus qu'il y avait "des solutions d'avenir" selon le candidat. Les trois autres têtes de liste ont plus abordé le rôle de la Région dans ce dossier, Julien Odoul (RN) a critiqué la passivité de la Région et accuse la présidente sortante d'avoir utilisé "de la détresse des salariés MBF comme d'un instrument électoral de campagne”. En parallèle il assure qu'avec son projet de "fonds souverain régional de 100 millions d'euros" il aurait pu venir en aide à la société. Marie-Guite Dufay (PS) s'est défendue contre les propos de son concurrent : "La région a poussé tous les feux de ses leviers. D'une part, en payant les salaires, ça ne nous était jamais arrivé” et d’autre part, en proposant des investisseurs, “on a prospecté 30 investisseurs, 27 ont dit non. Trois ont dit qu'ils étaient prêts à examiner les choses hier, au moment où le tribunal a prononcé la liquidation.” a-t-elle répondu. Gilles Platret (LR) a appréhendé le sujet sous un autre angle, celui de l'anticipation, il a proposé la mise en place "de plans de reconversion industrielle" pour accompagner les sociétés en difficulté et "amener de nouvelles entreprises, de nouvelles industries sur ce bassin”.

Bastien Faudot soutient Marie-Guite Dufay L'actualité du 24 juin. Bastien Faudot, candidat de la liste d'union de gauche "Le temps des cerises", non qualifié pour le second tour avec 4,50% des voix a fait savoir qu'il apportait "un soutien ferme et résolu" à la liste de la présidente sortante et socialiste, Marie-Guite Dufay. La tête de liste a également félicité la candidate encore en lice d'avoir "refusé toute transaction avec La République en Marche". La présidente sortante avait émis le souhait de rassembler les forces pendant l'entre-deux-tours et atteint ses objectifs. Elle a également conclu un accord avec la liste écologiste de Stéphanie Modde.