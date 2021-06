Régionales en Auvergne-Rhône-Alpes : Laurent Wauquiez encore favori ? Quel résultat au deuxième tour ?

Laurent Wauquiez (LR), sorti largement en tête au premier tour des élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, est encore donné favori par les sondages. Le dernier en date, celui d'OpinionWay pour CNEWS le créditait de 58% des voix avec presque trente points d'avance sur ses concurrents. Confiant pour la suite du scrutin le président sortant a décidé de poursuivre la course seul, tout comme Andréa Kotarac (RN), mais l'entre-deux-tours a donné naissance à une alliance à gauche : l'union de Najat Vallaud-Belkacem et Cécile Cukierman derrière la candidate écologiste, Fabienne Grébert, arrivée deuxième, dimanche dernier. Trois candidats s'opposeront donc pour le deuxième scrutin : Laurent Wauquiez, Fabienne Grébert et André Kotarac.

L'abstention, sujet d'ouverture du débat d'entre-deux-tours L'actualité du 25 juin. Hier soir, le débat organisé sur France 3 entre les trois candidats pour le deuxième tour en Auvergne-Rhône-Alpes a débuté par un point sur l'abstention massive observée lors du premier scrutin. Toutes les têtes de liste ont regretté cette dynamique et les concurrents de Laurent Wauquiez ont dénoncé la responsabilité du président sortant, Andréa Kotarac le premier : "Les gens disent qu’ils ont été déçus, trahis, moi j’en veux un peu à M. Wauquiez qui a refusé tous les débats sauf un, j’en veux surtout au gouvernement qui n’a pas fait ce qu’il fallait pour envoyer les professions de foi, qui avait promis des clips télévisuels à profusion, il n’y a rien eu de tout ça". Le candidat du RN a ensuite fait valoir ce qu'il comptait faire durant son mandat pour rendre à la démocratie un aspect plus démocratique : "Mon engagement c'est de rendre compte de mon mandat, faire des référendums locaux, rendre le pouvoir au peuple français." L'écologiste à la tête de l'union de gauche a reproché au LR ses ambitions présidentielles : "Nous, on est pas là pour un tremplin politique comme certains". "La Démocratie, c’est pas un rendez-vous une fois tous les 6 ans, quand il y a des élections, puis plus rien ne se passe. Moi, je mettrai en place une convention citoyenne, pas une convention manquée pour une loi climat, mais un rendez-vous permanent avec les citoyens pour concevoir l'avenir, évaluer et ajuster les politiques publiques au fil de l’eau si besoin" a-t-elle ensuite défendu. Dernier à s'exprimer, Laurent Wauquiez a ignoré les différentes critiques avec un discours sur l'action politique concrète : "Je pense que les politiques doivent avoir entre eux des échanges dignes, et pas jouer le jeu des petites phrases ou des caricatures. [...] La politique doit s'incarner dans du concret. Je veux m'adresser aux jeunes actifs comme à ceux qui ont travaillé toute leur vie, à l'ensemble des habitants". Il en a profité pour laisser échapper au passage un point de vue sur la question du vote électronique : "Le vote électronique, c’est un mauvais prétexte, on ne vote pas comme on achète d’un clic un produit, mettre un bulletin dans l’urne, c’est un geste symbolique".

Laurent Wauquiez donné en tête d'un sondage pour le second tour L'actualité du 24 juin. A quatre jours du scrutin, OpinionWay publie un sondage réalisé pour CNEWS sur les intentions de vote pour le second tour. Sans surprise, Laurent Wauquiez arriverait premier et il bénéficierait d'une large avance sur ses deux concurrents en grimpant à 58% des suffrages, contre 29% pour Fabienne Grébert (EELV-PS-PCF-LFI) et 13% pour Andréa Kotarac (RN). L'institut de sondage explique l'augmentation du score du président sortant par la défaite du Bruno Bonnell au premier tour, dans l'électorat de la majorité présidentielle 39% disent préférer Laurent Wauquiez aux autre candidats. Concernant l'écologiste, le rassemblement avec la liste de Najat Vallaud-Belkacem pourrait lui réussir.

Fabienne Grébet part à la conquête des abstentionnistes L'actualité du 24 juin. Fabienne Grébert tente de rallier les abstentionnistes pour faire grimper son score dimanche prochain et arriver en tête du deuxième tour des élections régionales. Ce jeudi, elle se rend dans deux villes, bastions de la gauche, où le taux d'abstention était compris entre 83% et 88% : Vaulx-en-Velin et Vénissieux. Ces territoires stratégiques pour la gauche doivent s'exprimer dans les urnes pour permettre à la tête de liste de l'emporter face au président sortant, bien ancré dans la région.

L'élan du premier tour doit s'amplifier selon Laurent Wauquiez L'actualité du 24 juin (1). Laurent Wauquiez ne semble pas inquiet à l'approche du second tour. Le président sortant est arrivé en tête avec une longueur d'avance sur ses adversaires, presque 30 points d'écart, mais il faut que le phénomène se reproduise dimanche prochain s'il veut l'emporter sans difficulté. La liste de la gauche fusionnée derrière Fabienne Grébert peut changer la donne avec le potentiel cumul des voix des trois candidates réunies - l'écologiste avec Najat Vallaud-Belkacem (PS) et Cécile Cukierman (PCF-LFI) -. Dans une interview donnée au Dauphiné Libéré, le candidat LR appelle les électeurs à se remobiliser pour ceux ayant voté au premier tour et semble s'adresser aux abstentionnistes également lorsqu'il dit : "On a besoin que l’élan qui s’est levé au premier tour s’amplifie".

La fusion de la gauche entraine des changements dans les listes L'actualité du 23 juin. La fusion entre les les listes de Fabienne Grébert (EELV), de Najat Vallaud-Belkacem (PS) et de Cécile Cukierman (PCF-LFI) a entrainé plusieurs changements sur les compositions des listes dans les départements. Les candidates se sont mis d'accord sur un principe, la tête de liste doit appartenir au parti de la candidate arrivée en tête dans le département au premier tour. Plusieurs candidats se trouvent désormais sur des listes d'autres départements, certains qui étaient têtes de liste se voient rétrogradés. Quelques changements ont eu pour conséquence le départ de certains candidats, comme celui de la secrétaire départementale du PS dans l'Allier, Aline Jeudi. La candidate a été reléguée à la quatrième place derrière Yannick Monnet (PCF), Anne Babian-Lhermet (Verts) et Pierre Guillaumin (LFI). "Nous n'acceptons pas de nous retrouver derrière la France insoumise, qui a obtenu 6,71 % des voix au premier tour et a mis des candidats pour faire battre les binômes PS-PCF dans les cantons de l'Allier pour les départementales", a-t-elle indiqué à nos confrères de La Montagne.