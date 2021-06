Régionales dans les Hauts-de-France : dans un dernier sondage, Bertrand écrase Chenu (résultat)

L'actualité du 25 juin. Largement en tête du 1er tour des élections régionales dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand va-t-il être le candidat le plus largement élu ? Si on se réfère au tout dernier sondage dévoilé par OpinionWay pour Cnews ce vendredi 25 juin, l'ancien ministre de la Santé est crédité de 53% des intentions de vote pour ce dimanche. Ce dernier devance assez nettement le candidat du Rassemblement national Sébastien Chenu, seulement à 26% et la liste de l'union de la gauche menée par Karima Delli qui arrive en 3e position avec 21% des intentions de vote.

L'actu 1 du 24 juin. Lors du débat organisé par France 3 hier soir, les candidats des Hauts-de-France sont de nouveau intervenus sur l'abstention record du premier tour des élections régionales. Pour Sébastien Chenu, "le système" est la raison majeure du faible taux de participation. "Si nous sommes là avec ces chiffres exceptionnels, le système tire bénéfice de cette abstention. Ils en tirent tellement de bénéfice que le président de la République Emmanuel Macron va voter pour Xavier Bertrand dimanche prochain". Pour Karima Delli, "on ne peut pas changer la vie des gens sans les gens (…)". Si elle est élue présidente de région, elle mettra en place "une convention citoyenne pour le climat (…) et des initiatives citoyennes à partir de 5 000 signatures. Il faut rouvrir les portes et les fenêtres du conseil régional". Enfin Xavier Bertrand a expliqué que "le taux d’abstention, ce n’est pas de la faute des électeurs, c’est de la responsabilité des politiques".

Lors d'un meeting, le RN accuse Bertrand de mener la politique de LREM

L'actu 2 du 23 juin. Arrivé deuxième de ce 1er tour des élections régionales avec un score relativement décevant si on se réfère aux sondages de l'avant premier tour, Sébastien Chenu a organisé le plus gros meeting de l'entre deux tours pour le RN ce mardi soir. Pendant 45 minutes les figures locales ont pris la parole comme Ludovic Pajot, le maire de Bruay-la-Buissière, Steeve Briois, le maire d'Hénin-Beaumont avec également des vidéos enregistrées des ténors du parti comme Louis Alliot, maire de Perpignan et surtout Marine Le Pen, présidente du parti et députée du Pas-de-Calais. Quelques minutes plus tard, Sébastien Chenu a pris la parole et s'est concentré sur Xavier Bertrand, l'accusant d'être trop proche de LREM. "Ils sont d'accord sur tout, se soutiennent dès que c'est possible. Ils ont géré la région ensemble, Darmanin était vice-président de Xavier Bertrand. Ils mènent les mêmes politiques."