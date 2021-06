Régionales dans le Grand Est : Rottner vainqueur au 2e tour ? Quel résultat ?

Qui deviendra le nouveau président de la région Grand Est ? Après les résultats du 1er tour, quatre candidats sont présents pour le 2nd puisqu'aucune alliance n'a été trouvée entre les écologistes et la gauche, la région se jouera donc dans une quadrangulaire. Pour la présidence de cette dernière, on retrouve le président sortant Jean Rottner, le candidat du Rassemblement national Laurent Jacobelli, l’écologiste Eliane Romani et Brigitte Klinkert, la candidate de la majorité. Pour rappel, selon un sondage publié avant le premier tour, Laurent Jacobelli était donné vainqueur avec 32% des voix.

Brigitte Klinkert reçoit deux soutiens L'actualité 1 du 25 juin. La candidate de la majorité présidentielle pour le 2nd tour des élections régionales dans le Grand Est a reçu le soutien de Jean Pierre Masseret l'ex-président de la Région Lorraine de 2004 à 2015 et du candidat Martin Meyer, tête de liste "Stop Grand Est, oui à l'Alsace". "Au premier tour, les partisans du Grand Est ont profité de l'abstention pour se placer en position favorable. Nous devons impérativement éviter qu'à un an de l'élection présidentielle ce scénario se répète au second tour et puisse être interprété comme une validation du Grand Est. Mme Klinkert a, par le passé, démontré son attachement à la création d'une collectivité alsacienne à statut particulier, hors du Grand Est. Mme Klinkert s'est en outre engagée hier à organiser un référendum sur l'avenir du Grand Est" a notamment expliqué dans un communiqué Martin Meyer.

Jean Pierre Masseret a appelé à voter pour Brigitte Klinkert L'actualité du 26 juin. Dans un communiqué, l'ancien président PS de la région Lorraine et soutien d'Emmanuel Macron a fait un appel aux votes il y a quelques jours pour la candidate de la majorité. "Agir contre l’abstention, c’est d’abord regagner la confiance des citoyens. Considérer et respecter pour cela leurs attentes premières. Dans le Grand Est, il s’agit de répondre au Désir d’Alsace, au Désir de Lorraine et au Désir de Champagne Ardenne. Ces désirs sont vrais et sincères. Au delà d’un cri du cœur, il s’agit de retrouver l’efficacité des politiques territoriales essentielles pour la vie quotidienne. Les citoyens doivent être consultés pour dire leurs choix. Ceci pour que le sujet devienne un thème de l’élection présidentielle. Brigitte Klinkert propose dans son programme un référendum dès l’automne. C’est une proposition qui doit être soutenue par les électrices et électeurs Dimanche 27."

Le maire de Nancy va voter pour la liste de gauche L'actu 2 du 24 juin. Le maire de Nancy, Mathieu Klein, interrogé par Lorraine Actu, considère que les chances du RN de remporter la région Grand Est dimanche 27 juin aux élections régionales sont nulles et n'est pas pour un front républicain puisqu'il appelle à voter pour la candidate écologiste pour ce second tour des régionales. "J’ai toujours défendu le front républicain" mais "il ne s’impose pas cette fois-ci" avec la droite largement en tête de dix points devant le RN. "En 2015, j’avais voté Philippe Richert (droite) sans états d’âme. Le risque de victoire du RN est éloigné" donc le "maintien de la liste de gauche est légitime".