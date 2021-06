Régionales 2021 en Provence-Alpes-Côte d'Azur : Thierry Mariani en tête, les résultats des sondages

La composition des listes n'a pas été de tout repos en Paca, et à l'arrivée Renaud Muselier reste le candidat étiqueté LR et sans accord avec LREM mais le parti présidentiel et La France Insoumise se sont retirés. Thierry Mariani espère sortir son épingle du jeu et profiter de la récente cacophonie politique pour assoir sa place dans les intentions de vote. En face, la gauche s'est rassemblée derrière le candidat écologiste, Jean-Laurent Félizia.

La date des élections régionales se rapproche. Les 20 et 27 juin, les citoyens de Provence-Alpes-Côte d'Azur se rendront aux scrutins pour élire leurs conseillers régionaux portés par un candidat à la présidence de la Région. Les candidats déposent une liste paritaire dans chacun des six départements en revanche les bulletins de vote sont identiques dans toute la région. Retrouvez la liste des candidats département par département sur le site du ministère de l'Intérieur .

11:22 - "Le RN c'est pas le FN" rassure Thierry Mariani Thierry Mariani a estimé que son principal rival et président sortant, Renaud Muselier, est "pris de panique" ce matin sur Europe1. La joute verbale se poursuit entre les deux têtes de listes et à la remarque Républicain qui qualifie les candidats de la liste du RN de "sous doués", Thierry Mariani répond : "Les trois quarts viennent du Rassemblement national, un quart n'est pas issu du RN, ce sont des professionnels, des gens qui comme moi sont issus de la droite classique. J'ai l'impression que Monsieur Muselier devient vraiment macronien (...) Il n'y a pas de Français sous doués ou qui ne sont rien. Il y a des Français qui aiment leur région et aiment leur pays" glissant au passage un nouveau tacle à son adversaire. Le frontiste justifie ensuite son ralliement au parti de Marine Le Pen face aux Républicains qui "n'ont plus d'identité". "Les gens de droite ont compris qu'il n'y a plus rien a espérer de ce parti qui se dit de droite' assure-t-il au sujet des LR après sa description du RN : "Le RN c'est pas le FN. Les excès de langage d'une époque ne sont pas le comportement de Marine Le Pen. Aujourd'hui quand je rencontre des militants du Rn combien me disent 'j'étais avec vous au RPR', 'j'étais avec vous à l'UMP'".

14/06/21 - 15:33 - Les sondages prédisent une abstention historique Les sondages donnent Thierry Mariani en tête avec des scores supérieurs à 40% des suffrages pour le premier tour des élections et accordent plus de 30% des voix à Renaud Muselier pourtant le vrai gagnant pourrait être le parti des abstentionnistes. La dernière enquête Ifop-Fiducial précise la part des sondés n'ayant pas l'intention de se rendre aux urnes, ils sont 57%. La tranche des jeunes de 25 à 34 ans est celle qui se sont le moins concernées par les élections, 78% d'entre eux ne comptent pas aller voter. "Ils ne savent pas pour qui ils vont voter en tant que président. La gauche ne sait pas, les écologistes ne savent pas, le Front national ne sait pas. Quand les principaux leaders se moquent de cette élection, c'est difficile de dire à la population "venez votez". Donc c'est difficile d'être crédible vis à vis des électeurs quand on ne sait pas où on va", regrettait auprès de France Bleu Provence, Michel Sarocchi, le candidat LREM aux départementales dans le canton 12 des Bouches-du-Rhône.

14/06/21 - 12:26 - "Mariani est un usurpateur, un imposteur" juge Renaud Muselier A six jours du scrutin, le ton monte entre Renaud Muselier et Thierry Mariani. "C'est un usurpateur, un imposteur" fustigeait le président sortant contre son rival, donné en tête de tous les sondages, dans une interview accordée à Nice-Matin, le samedi 12 juin. Les deux hommes, anciennement amis, ont entamé leur carrière politique au même moment au sein du RPR et ont chacun de leur côté gravi les échelons jusqu'au point de rupture, la dispute entre Mariani et le parti et sa nouvelle affiliation avec le Rassemblement national. Une changement que le candidat LR ne manque pas de critiquer : "Il se prend une veste aux législatives, se fâche avec Laurent Wauquiez (alors patron de LR). Et le mec, pour gagner sa vie, il part chez Marine le Pen, au Parlement européen où il vote avec tous les dictateurs." Renaud Muselier a poursuivi sa critique en reprochant de nouveau à Thierry Mariani de ne pas réellement domicilier en Paca et de s'entourer de membre de groupuscules d'extrême-droite, il cible précisément Philippe Vardon, le directeur de campagne de Thierry Mariani, ancien membre du groupe "Unité radicale" dissout en 2002.

11/06/21 - 14:51 - 11 juin. Pour Yannick Jadot, Thierry Mariani "ne peut pas être une perspective pour Paca"

Invité de France Info ce matin, le patron d'Europe-Ecologie-Les Verts s'est montré sévère à l'égard du candidat du Rassemblement national. Selon Yannick Jadot, Thierry Mariani "ne peut pas être une perspective pour Paca" pourtant les sondages lui donnent l'avantage. Pour appuyer son propos, l'écologiste s'est lancé dans une énumération des personnalités politiques controversées et proches de la tête de liste du RN : "C'est l'ami, et donc le complice, du boucher de Damas, Bachar Al-Assad. C'est l'ami, et donc le complice, du président azéri [Ilham Aliyev] qui fait un nettoyage ethnique contre les Arméniens dans le Haut-Karabagh. C'est l'ami, et donc le complice de Poutine". Il a finalement dénoncé une "extrême droite totalement irresponsable, totalement antirépublicaine". A chaque problème sa solution, et selon Yannick Jadot pour faire face au Rassemblement national, "le seul vote utile en Paca, c'est le vote Jean-Laurent Félizia". Le candidat fait d'une pierre deux coups en tenant un discours alarmiste sur le parti de Marine Le Pen et en faisant la promotion de son représentant dans la région. "La région Paca est une région terriblement impactée par le dérèglement climatique. Si on veut lutter contre le dérèglement climatique, adapter cette région percutée dans son agriculture, dans ses canicules, dans ses inondations, c'est le vote Jean-Laurent Félizia et son rassemblement écologiste et social" a renchéri l'écologiste avant de nouveau appuyer sur l'importance du "front républicain" face au parti lepéniste.

10/06/21 - 13:02 - 10 juin. Muselier, Mariani, Félizia, Chuisano et Governatori présents en débat

L'on redoutait que le débat se transforme en une joute verbale acerbe mais Renaud Muselier et Thierry Mariani ont calmé le jeu le temps d'une soirée. Avec Jean-Marc Governatori, Jean-Laurent Félizia et Noël Chuisano les candidats se sont contentés de confronter leurs idées sur les différentes compétence de la Région, notamment sur les propositions les moins relayées comme celles concernant la culture. Sur ce point, la réponse de la tête de liste du RN était attendue après l'expression des craintes d'un directeur de théâtre. "Nous financerons la créativité, et pas forcément ce qui nous plait ou pas. Il n'y a aucune raison d’avoir des inquiétudes, c’est les mêmes choses avant chaque élection...", s'est défendu Mariani immédiatement contredit par le Vert : "Le monde de la culture ne se résume pas à une tribune. Je peux affirmer que le RN est une menace dans la liberté d’expression. La culture doit aller dans différents domaines". Le souverainiste Noël Chuisano a indiqué vouloir "développer la culture dans l’ensemble de territoires comme les départements alpins en itinérance par exemple, et aussi entretenir le patrimoine aussi" et Renaud Muselier de son côté a promis un investissement important : "Notre budget prévu sera de plus 30% pour la culture, c'est donc bien au-dessus du niveau de l’Etat. Nous allons aider les festivals après la crise. Il y aura un budget patrimoine et un budget pour les handicapés et leurs accompagnants.". Le président sortant s'est également montré généreux sur l'emploi après cette crise qui est selon lui "la plus grave depuis 1945". "On va aider nos entreprises à enlever la perfusion : Nous effacerons ou étalerons sur 10 ans la dette Covid régionale des TPE-PME en difficulté. Nous envisageons un fond « 0 rideau fermé » pour sauver nos commerces", a-t-il promis. De leur côté Jean-Marc Governatori et Jean-Laurent Félizia associent l'écologie à l'économie. Le premier estime : "On peut le plein emploi par 4 biais : avec la mise en place de l'économie circulaire, la rénovation thermique sur un maximum de logements, les énergies renouvelables et enfin les fermes paysannes". Quant au second il précise que les aides apportées aux entreprises seront conditionnées à une démarche environnementale.

09/06/21 - 12:38 - 9 juin. L'avantage au RN en cas de duel Mariani-Muselier Thierry Mariani conserve sa place de favori dans les sondages pour les élections régionales et reprend la main dans l'hypothèse d'un duel face au président sortant au deuxième tour selon le dernier sondage Ipsos Sopra Steria pour France 3. Au premier tour il reste en tête des intentions de vote avec un écart qui évolue au fil des sondage mais qui est évalué à 7 points dans la dernière enquête avec 41% contre 34% pour Renaud Muselier, en seconde position. Comme les derniers sondages, seul Jean-Laurent Félizia pourrait être un adversaire aux deux politiques au second tour avec 15% des suffrages. Les autres listes sont à la traîne et ne dépassent pas le seuil des 5% des intentions auprès des sondés. Au deuxième tour, les hypothèses envisagées restent les mêmes : une triangulaire avec les trois candidats qualifiés et un duel entre les anciens collègues et désormais rivaux Thierry Mariani et Renaud Muselier. Dans le premier cas, la tête de liste du Rassemblement national remporterait l'élections sans trop de difficultés avec 43% des suffrages contre 36% pour le Républicain et 21% pour l'écologiste. Si l'hypothèse de duel se concrétise, Thierry Mariani aurait également l'avantage mais la victoire se jouerait à peu de chose avec un score évalué à 51% contre 49%, l'écart de deux points est compris dans la marge d'erreur du sondage.

08/06/21 - 14:14 - 8 juin. Les propositions de Thierry Mariani sur la sécurité

En déplacement à Nice, la candidat du Rassemblement national en Provence-Alpes-Côte d'Azur a exposé les propositions phares du volet sécurité de son programme. Les lycées et les transports sont des compétences de la Région c'est donc sans surprise que les mesures envisagées par la tête de liste concernent ces domaines. Pour les lycées, le candidat veut déployer seize unités mobiles de sécurisation pour lutter contre "le fléau de la drogue". "Il doit s’agir d’adultes et non pas de jeunes adolescents recrutés par des associations pour faire face à des situations qu’ils sont incapables de gérer, comme c’est actuellement le cas", a précisé le directeur de campagne, Philippe Vardon selon des propos rapportés par CNEWS. En ce qui concerne les mesures pour la sécurité des transports, en particulier des trains, le candidat fait savoir qu'il envisage de créer une police régionale des transports qui comptera 500 agents d'ici la fin du mandat. Thierry Mariani s'appuie sur des chiffres pour critiquer le "bilan inexistant" de son rival, Renaud Muselier : "Dans notre Région, les violences ont augmenté de 19% entre 2016 et 2020, a-t-il détaillé. Dans nos trains et nos gares, elles ont augmenté de 72% en 2019. Avec une telle explosion de violence, c’est toute notre qualité de vie qui peut se retrouver touchée."

07/06/21 - 16:41 - 7 juin. Jean-Marc Governatori : "Se mettre avec la gauche est une faute"

Deux listes s'engagent avec une idéologie écologiste en Provence-Alpes-Côte d'Azur : la liste Europe-Ecologie-Les verts menée par Jean-Laurent avec le soutien des partis de gauche et la liste écologiste de Jean-Marc Governatori. Une division que le meneur de la liste dissidente explique auprès du Dauphiné Libéré : "L'action politique consiste à faire de la pédagogie et à créer les conditions d'une parfaite qualité de vie pour les habitants, donc il faut regarder les fais. Les idéologies de gauche et les idéologies de droite n'ont fait que des impasses : financières, sociales, environnementales, donc se mettre avec la gauche est une faute." Les sondages ne donnent pas le candidat comme favori mais l'écologiste croit dur comme fer en ses chances pour se maintenir au second tour et se fixe deux priorités : la défaite de Thierry Mariani et l'application du programme écologiste. Interrogé par le journal sur la première mesure à mettre en place si sa liste est élue, le candidat évoque l'économie circulaire. "Elle est créatrice d'emplois, créatrice de pouvoir d'achat et produit moins de pollution. L'objectif est que 100% des déchets produits par les habitants et les entreprises de la région soient recyclés au terme du mandat", précise-t-il. Mais "il y a tellement de trou dans la raquette" que ce ne serait qu'un projet parmi d'autres selon la tête de liste.

04/06/21 - 14:32 - 4 juin. Renaud Muselier et Thierry Mariani, l'un attaque, l'autre réplique

Les deux candidats aux élections régionales ont lancé les hostilités. Alors que les sondages envisagent une égalité ou un score très serré en cas de duel LR/RN au deuxième tour, les têtes de liste tentent de récupérer une partie de l'électorat pour assurer la victoire, et tous les coups semblent permis. La joute verbale entre les anciens collègues du RPR et de l'UMP a commencé dès lors que les sondages ont donné l'avantage au candidat du Rassemblement national. Le ton s'est durci avec la plainte déposée en début de semaine par Renaud Muselier contre son rival pour "propagation de fausse" après que Thierry Mariani l'a accusé d'avoir "embauché plus de personnes à son cabinet et à la communication, que pour la sécurité dans les transports". L'équipe du Républicain a ensuite remis en cause le fait que la tête de liste de l'extrême-droite habite bien dans la région. Le Canard enchainé a notamment publié une enquête qui indique que le politique n'est plus propriétaire mais loge ponctuellement dans l'appartement d'Avignon qu'il loue pour avoir un pied-à-terre. Hier sur France Info, Thierry Mariani s'est senti obligé d'apporter la preuve orale qu'il réside bien en PACA en donnant le montant de sa taxe d'habitation. La bataille s'organise aussi et surtout sur les programmes de chacun. Hier, à Aix-en-Provence, Renaud Muselier est revenu sur une proposition précise de son adversaire pour en interroger la faisabilité, des propos rapportés par Le Monde : "Mon adversaire promet de donner 1 euro pour chaque euro dépensé par les communes pour leurs polices municipales. Cela représente 1,2 milliard d’euros par an, soit plus de la moitié du budget régional. Qu’arrêtera-t-il en échange ? Les trains, les lycées, l’aide à la culture ?". "On souhaite mettre fin à cette mythologie qui veut que Mariani est un bon gestionnaire enraciné", a renchérit son équipe. Le Rassemblement national tente de retourner la situation en sa faveur et estime que ces comportements ne sont que "des réactions de panique". "Il essaie de se remettre en selle en nous ciblant, alors que les coups les plus violents sont venus de son propre camp" font savoir les proche de Thierry Mariani, faisant allusion à l'accueil de macronistes sur la liste du Républicain.

03/06/21 - 14:27 - 3 juin. Jean-Laurent Félizia : "Nous sommes la vraie solution"

Jean-Laurent Félizia estime que le retrait de sa liste "n'est pas à l'ordre du jour" sur BFMTV. Les sondages indiquent que l'écologiste à la tête de l'union de gauche est en mesure de se qualifier pour le deuxième scrutin, mais si le candidat se maintient le Rassemblement national a de grandes chances de l'emporter. Conforté par les enquêtes Jean-Laurent Félizia espère mobiliser plus d'électeurs : "Je ne cesse de le répéter. Il reste un peu moins de 20 jours pour convaincre les abstentionnistes, les résignés, les déçus de la politique". Le représentant de la gauche en Paca reconnait tout de même qu'il faudra faire bloc au RN au second tour mais qu'il est nécessaire d'attendre les résultats du premier. "Nous jugerons au soir du 20 juin ce qui sera de notre responsabilité (...) la question se posera, mais peut-être qu'elle ne se posera pas à nous en particulier". L'écologiste estime que la présence du RN entraîne de lourdes conséquences sur les élections. "Le vote de la peur c'est celui qui veut nous faire nous affronter, partout, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou ailleurs, quand le Rassemblement National élude les vraies questions", indique-t-il sur la chaîne d'information en continu. Mais il ne perd pas de vue la campagne et prêche pour sa paroisse. Il parle de "duel fratricide" pour qualifier le scénario d'un un contre un entre Renaud Muselier et Thierry Mariani "puisque la porosité entre les deux partis est aujourd'hui reconnue". En guise de conclusion le candidat assure : "Nous sommes la vraie solution".

02/06/21 - 10:43 - 2 juin. Renaud Muselier porte plainte contre Thierry Mariani

Le combat était déjà rude dans les sondages mais le ton se durcit davantage entre les deux candidats aux élections régionales. Hier, Renaud Muselier a déposé plainte contre son premier adversaire, le candidat du Rassemblent national, l'accusant de "propagation de fausse nouvelle en période électorale". Le quotidien Nice-Matin, qui a révélé le dépôt de plainte, fait savoir que ce sont plusieurs tweets de Thierry Mariani qui sont visés. Le frontiste y dénonce certaines dépenses perpétrées par le président sortant durant son mandat. "Entre 2018 et 2019, l'augmentation de l'insécurité dans les gares a été de 72%. Renaud Muselier a recruté davantage pour sa communication que pour la sécurité des passagers : nous n’avons pas les mêmes priorités !" détaille-t-il. Le Républicain n'a pas laissé passer ce "mensonge", un de plus selon Renaud Muselier qui soutient que son rival s'applique à installer "depuis un mois un climat de “fake news” permanent". Et tenant à remettre les choses au clair, il assure avoir "recruté 80 personnes pour la sécurité ferroviaire (…). En parallèle, les effectifs de la communication sont passés de 64 en 2016 à notre arrivée, à 61 aujourd’hui". La gestion du personnel du conseil régional est un sujet sur lequel la chambre régionale des comptes de Paca s'est déjà penchée, en octobre 2020 elle relevait un nombre de collaborateurs supérieur à celui prévu par la loi mais reconnaissait au président sortant "une situation financière globalement satisfaisante".

01/06/21 - 13:02 - 1er juin. "L'effet Muselier" pourrait faire perdre des points au candidat des Républicains ?

Les conséquences du feuilleton sur l'accord finalement abrégé entre Les Républicains et La République en Marche continuent d'inquiéter les élus de la droite traditionnelle dans la région. Les politiques estiment que cette manoeuvre a brouillé les pistes et la frontière entre les deux familles politiques aux yeux des citoyens, et redoutent de fait d'être délaissé par leur électorat. "Quand on voit quand même ce qui se passe en PACA, on comprend tout de suite que ce n’est pas ce que souhaite notre électorat. Nos électeurs rejettent clairement cet accord" prévient le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, clairement opposé au maintien de la candidature de Renaud Muselier sous l'investiture LR. Mais cette crainte dépasse la région Paca, certains élus du parti parlent désormais d'un "effet Muselier". "Une catastrophe. Ça crée une confusion générale, et ça alimente l’effet de tenailles que subit le parti entre le Rassemblement national d’un côté et la République en marche de l’autre. Les gens ne savent plus qui nous sommes, si nous existons seuls", regrette l'un d'entre eux au Monde. Pourtant les sondages indiquent que l'adhésion des électeurs pour les Républicains reste forte, assez pour donner les candidats vainqueurs dans plusieurs régions. Mais à trois semaines du scrutin, les chiffres peuvent encore évoluer et certains redoutent que le score ne soit serré et de perdre "un, deux, voire trois points" décisifs lors des scrutins. Frédéric Dabi, directeur du département opinion de l’IFOP, indique que le danger vient davantage d'un "mauvais vent" qui souffle sur la droite plutôt que de l'épisode Muselier. Selon lui, avant que l'idée d'un hypothétique accord soit abordé, la droite disposait déjà d'un "espace étriqué, étroit et mordu des deux côtés par Le Pen et Macron".

31/05/21 - 16:47 - 31 mai. Christian Jacob recadre son numéro deux et appelle à l'unité du parti Le sentiment d'unité, cruciale à trois semaines des scrutin n'est toujours pas au beau fixe chez Les Républicains. Christian Jacob, patron du parti a encore été contraint de rappeler certains politiques à l'ordre, et cette fois il s'agit de son second, Guillaume Peltier. Alors que la tension a du mal à retomber après le feuilleton en Paca, le vice-président a indiqué qu'il ne voterait pas pour Renaud Muselier s'il était électeur en Provence-Alpes-Côte d'Azur, lors de son passage dans l'émission le Grand Jury sur LCI. Une déclaration qui a suscité l'agacement du chef des Républicains. Christian Jacob a une nouvelle fois rappelé à ses troupes le besoin de faire bloc pour tenter de remporter les élections : "L’heure n’est pas aux prises de positions personnelles qui nuisent à tous mais à la mobilisation derrière nos candidats". Avant d'ajouter : "Au moment où LR est en tête des enquêtes d’opinion, j'invite l’équipe dirigeante à être en soutien total derrière nos listes. La seule priorité : jouer collectif". Les Républicains ne désespèrent pas de pouvoir encore remporter la région Paca malgré la légère avance de Thierry Mariani.

26/05/21 - 17:00 - 26 mai. Un sondage Elabe prévoit le duel LR-RN au second tour Le dernier sondage Elabe pour BFMTV fait la part belle à Thierry Mariani en le donnant vainqueur au second tour dans le cas d'une triangulaire avec Renaud Muselier et Jean-Laurent Félizia. En revanche si le second tour des élections se joue sur un duel RN-LR, les deux candidats seraient au coude à coude avec chacun 50% des suffrages. Remporter la région Paca est un enjeu primordial pour les deux camps : Renaud Muselier prouverait que son choix d'intégrer des candidats LREM a sa liste était le bon et Thierry Mariani deviendrait le premier à offrir une région à l'extrême-droite.