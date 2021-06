Régionales 2021 en Provence-Alpes-Côte d'Azur : Thierry Mariani donné favori, le résultat des sondages

La composition des listes n'a pas été de tout repos en Paca, et à l'arrivée Renaud Muselier reste le candidat étiqueté LR et sans accord avec LREM mais le parti présidentiel et La France Insoumise se sont retirés. Thierry Mariani espère sortir son épingle du jeu et profiter de la récente cacophonie politique pour assoir sa place dans les intentions de vote. En face, la gauche s'est rassemblée derrière le candidat écologiste, Jean-Laurent Félizia.

09:36 - Thierry Mariani crédité de plus de 40% aux deux tours Il s'agit du dernier jour pour publier des sondages sur les intentions de vote des électeurs, celui diffusé par CNEWS et réalisé par OpinionWay fait la part belle à Thierry Mariani. Le frontiste est crédité de plus de 40% des suffrages aux deux tours des régionales et confirme sa place de favori. Dans le détail il obtiendrait 42% des voix au premier scrutin et aurait dix points d'avance sur Renaud Muselier (32%), encore une fois Jean-Laurent Félizia serait le seul à pouvoir se maintenir au deuxième tour face aux deux têtes d'affiche avec 16%. Jean-Marc Governatori et Noël Chiusano remporteraient 4% des suffrages et toutes les autres listes sont créditées de 1%. Au second tour, les deux mêmes scénarios sont toujours envisagés : une triangulaire où le frontiste l'emporterait confortablement et un duel LR-RN, et selon le sondage même dans ce cas de figure, Thierry Mariani pourrait se démarquer.

17/06/21 - 16:48 - Félizia compare Governatori à "une voiture balai de Renaud Muselier" Sur le plateau de La Grande Interview du journal La Provence, Jean-Laurent Félizia est revenu sur la formation d'une liste commune aux écologistes à et la gauche. Une construction qui s'est faite sur "le temps long" et dans le "débat contradictoire" pour élaborer une projet claire autour de l'écologie, des solidarités et des questions sociales. Toutefois cette union est déjà partie ne éclat pour certains notamment pour La France Insoumise, qui s'est désolidariser de la liste mais ne présente pas de candidat et Jean-Marc Governotari de Cap Ecologie qui a décidé de suivre sa propre route. Sur le deuxième candidat écologiste en Paca, le Vert estime : "Il a fait un choix, je n'ai ni à le respecter ni à le mépriser. C'est sa façon de voir l'écologie, au centre. Moi je ne suis pas une voiture balai de Renaud Muselier. Quand on est en campagne électorale, qu'on porte des dynamiques et qu'on avance déjà qu'au second tour on rejoindra Renaud Muselier, je trouve que ce n'est pas très sain pour la cohérence d'un discours".

17/06/21 - 14:08 - La demande de radiation à l'encontre de Thierry Mariani jugée irrecevable Coup dur pour les détracteurs de Thierry Mariani. Le tribunal judiciaire d'Avignon n'a pas tranché en leur faveur. Il a même jugé irrecevable la requête demandant la radiation du candidat des listes électorales de la commune. En cause ? La demande aurait été déposée hors délai. Pour rappel, plusieurs habitants d'Avignon, dont des élus Les Républicains, avaient déposé une requête le 8 juin dernier, jugeant que le candidat soutenu par le Rassemblement national avait fait prévaloir une "domiciliation fictive" à Avignon afin de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales en 2020. Pour que la juge daigne se pencher sur le fond de l'affaire, il aurait fallu que les requérants déposent leur demande dans le délai légal de sept jours après la publication officielle des listes.

17/06/21 - 12:38 - Emploi et handicap : les mesures de Renaud Muselier Si les candidats sont interrogés sur leurs propositions pour faciliter l'accès à l'emploi pour différents publics comme les jeunes ou les chômeurs. Les personnes en situation de handicap figurent également parmi les premiers concernés par ces mesures et sur le média Handirect, Renaud Muselier a exposé ses objectifs en la matière. "Je propose par exemple la création d’une aide à la mobilité pour toutes les personnes inscrites au sein d’une formation professionnelle. Je souhaite également lancer une plate-forme de formation en ligne à la création d’entreprises. Il s’agit avant tout de répondre à la légitime volonté d’autonomisation des personnes en situation de handicap". Le candidat a notamment glissé un moment sur l'exemplarité de la Région sur l'emploi des personnes en situation de handicap : "J’ai veillé à ce que l’institution régionale montre elle-même l’exemple : le taux d’emploi direct de travailleurs handicapés au sein de la Région est supérieur au taux minimal légal."