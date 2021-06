Régionales 2021 en Occitanie : Carole Delga réélue ? Le résultat des sondages

"Les sondages, ça reste une image et quelque chose d’assez virtuel. Je suis bien placé pour le savoir, ayant été donné gagnant dans tous les sondages, et ayant au final perdu aux Municipales à Toulouse… Le seul sondage qui compte, c’est celui des urnes. Ce que je sens, quand je rencontre les gens, c’est qu’il y a une forte attente autour de l’écologie, et ce, partout en Occitanie" explique le candidat EELV avant le premier tour des élections régionales en Occitanie.

Selon le sondage au premier tour de l’Ifop pour Sud Radio et La Dépêche, Jean-Paul Garraud obtiendrait 31 % des voix, contre 29 % en faveur de Carole Delga au 1er tour. En troisième place, on retrouverait Aurélien Pradié (LR-UDI) avec 12 % des intentions de vote, talonné par le candidat soutenu par LREM, Vincent Terrail-Novès (11 %), et l’écologiste Antoine Maurice (10 %). Au second tour, Carole Delga obtiendrait 40 % des suffrages selon le sondage, suivie de Jean-Paul Garraud (32 %), d’Aurélien Pradié (LR) et Vincent Terrail-Novès (LREM), tous deux avec 14 % chacun.

Pour Actu Toulouse, la chef de file de la France Insoumise a expliqué être la "seule liste de gauche". "Je crois qu’on est la vraie gauche ! On est au 40e anniversaire de 1981, la gauche a toujours pour vocation de changer la vie de la majorité en mieux, sauf que tout ce qui s’est produit après le tournant de la rigueur en 1983, c’est le contraire. Une partie de la gauche a trahi et résolument abandonné son combat pour le progrès social humain. Les combats qu’on mène aujourd’hui ne sont pas radicaux. Demander le contrôle de l’argent public, ce n’est pas radical, c’est du bon sens : c’est quand même notre argent ! Exiger qu’on préserve les emplois quand on donne de l’argent à des entreprises, c’est logique : quand la Région Occitanie subventionne les licenciements, ce n’est pas une politique de gauche" explique-t-elle.

Dans le détail, les candidats disposeront de quelques minutes pour s’exprimer, "avant de poursuivre leurs échanges au cours d’une partie de pétanque", explique l’association. Les représentants des listes PS, EELV, LREM et LR ont déjà confirmé leur présence. Parmi eux, Patrice Canayer, l’entraîneur du MHB, engagé dans la course avec Carole Delga (PS), Romain Nicoulaud (Génération. s), candidat avec Antoine Maurice (EELV) et la députée européenne Irène Tolleret (Territoires de progrès), en lice avec Vincent Terrail-Novès (divers droite).

L'actu du 11 juin. Après un débat sur le plateau de France 3 à quelques jours des élections régionales, et si un autre exercice avait lieu autour d'une partie de pétanque ? L'idée, assez originale, vient de la Jeune chambre économique de Montpellier (Hérault). L'association organise en effet ce dimanche après-midi une partie de "pétanque citoyenne", à laquelle elle a convié les prétendants. "Cet événement a pour objectif de rapprocher les acteurs et actrices de la vie politique et les Montpelliérain(e)s dans un contexte à la fois détendu et sérieux, pour aborder des thèmes centraux de la vie régionale, tels que la jeunesse engagée et les enjeux économiques" explique la Jeune chambre.

Selon le compte rendu du débat réalise par nos confères, tous les candidats ne sont pas allés sur des terres inconnus. Carole Delga adopta notamment un rôle de présidente sortante. Peu offensive, elle aura passé son temps à défendre son bilan et ses principales propositions de campagne en matière de santé, avec notamment le recrutement de 200 médecins par la région, et en matière d’économie avec la création d’un plan anti-faillite de 100 millions d’euros.

Comme pour toutes les régions, un débat pour les élections régionales s'est déroulé en Occitanie ce 9 juin. Bien que relativement calme, le débat a pris une autre tournure sur la construction de l'autoroute entre Castres et Toulouse. Carole Delga, présidente sortante, a pris la défense de ce dernier. "Cette autoroute va se faire. Dire que ce projet ne se fera pas est un mensonge. La décision a été prise par François Hollande et Emmanuel Macron. Le concessionnaire va être choisi dans les prochaines semaines" explique-t-elle sans aucune réaction de ses adversaires.

Au premier tour en revanche, le Rassemblement national pointerait en tête des intentions de vote avec 33%. Carole Delga serait en seconde position avec 30% des voix alors que derrière avec 11% des intentions de vote, on trouve Vincent Terrail-Novès et la liste "Nouvel Élan pour l'Occitanie" soutenue par La République en Marche et le Modem puis Aurélien Pradié tête de liste "Du courage pour l'Occitanie!" soutenue par Les Républicains et l’UDI. En revanche, la liste d'Europe Ecologie les Verts d'Antoine Maurice, avec 8% des votes ne pourrait pas être présent au second tour.

D'après un sondage réalisé par Sopra Steria Ipsos pour France 3 ce 9 juin, la présidente sortante Carole Delga serait donnée gagnante au second tour des élections régionales. Dans le détail, la liste conduite par Carole Delga est en tête avec 41% des suffrages, si elle est soutenue par le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, le PCF, le PRG et Génération. Le Rassemblement national obtiendrait 34% des voix alors que la liste soutenue par La République en Marche et le Modem et conduite par Vincent Terrail-Novès arriverait en troisième position avec 13% des voix, suivie par celle d'Aurélien Pradié 12%.

Antoine Maurice vise également les jeunes et estime que c'est la "génération climat". "Les jeunes, en tous cas, ils sont mobilisés. Le message que je veux leur dire "continuez cet engagement citoyen par un vote pour donner de la puissance dans vos attentes". Nous sommes le seul projet qui avons fait de la jeunesse, non pas quelques personnes en fin de liste, mais des personnes qui sont en début de liste pour exercer des responsabilités avec lesquelles nous avons coconstruit des propositions sur l'alimentation, le logement, la mobilité, les métiers d'avenir. La jeunesse est en recherche de sens. Le sens, aujourd'hui, c'est le bulletin écologiste d'Occitanie naturellement.

Tête de liste des Verts dans la région Occitanie, Antoine Maurice n'a pas souhaité se rallier à la présidente sortante Carole Delga ni même à la France Insoumise. Un choix assumé et de l'optimisme malgré des sondages peu favorables. "Un sondage, on le sait, ça n'est qu'une image, à un moment donné. Je suis bien placé pour savoir qu'un sondage ne fait pas l'élection. J'observe cependant que l'écologie compte et se maintient dans tous les sondages comme une force indispensable aujourd'hui à la victoire de l'arc humaniste. Et donc, on va poursuivre dans ces quinze derniers jours ce que l'on a porté depuis le début, c'est-à-dire des propositions concrètes sur les enjeux de santé environnementale, d'emploi. Parce que l'écologie aujourd'hui crée des emplois. Ou encore de la jeunesse pour répondre à son nécessaire besoin de soutien pour son existence et son émancipation" explique le candidat pour France Bleu.

Carole Delga compte également sur son bilan depuis son élection pour convaincre. "C'est un combat de tous les jours que je mène depuis cinq ans et demi. D'abord en améliorant le quotidien des gens, par la preuve. Depuis 2015, nous avons rassemblé tous les acteurs autour d'une politique volontariste : ordinateurs gratuits pour tous les lycéens, gratuité des transports scolaires, mais aussi soutien à 65 000 entreprises représentant la sauvegarde de 250.000 emplois, accélération de la transition écologique avec notamment la structuration d'une filière hydrogène, etc. Je suis sur le terrain, à portée d'engueulade, connectée aux réalités."

Tête de liste et surtout présidente sortante de la région Occitanie, Carole Delga est en ballotage favorable selon le tout dernier sondage en terminant en tête des intentions de vote au 1er et au 2nd tour. Mais la candidate PS sait que le Rassemblement national est une vraie menace pour la région. Dans le JDD ce dimanche, Carole Delga veut faire front. "On combat aussi l'extrême droite en rappelant ce qu'elle est. Ses idées sont un abîme pour la République, l'Histoire l'a montrée. Il n'y a pas si longtemps, des millions de personnes sont mortes en luttant contre les idées fascistes, qui ont le même substrat que celles du RN. On ne peut pas être dans la complaisance avec ces gens-là" explique-t-elle.

04/06/21 - 14:29 - 4 juin. Vincent Terrail-Novès veut une concurrence pour la SNCF

C'est un sujet évoqué par tous les candidats. Pour Actu Toulouse, Vincent Terrail-Novès, candidat aux élections régionales en Occitanie, souhaite mettre en concurrence la SNCF y compris sur la LGV avec un "partenariat public-privé". "Ce qui est proposé aujourd’hui, c’est de créer une société de projet qui aurait la capacité de prélever des taxes, sur l’immobilier d’entreprise ou la plus value immobilière. Je considère que c’est une impasse et que c’est incohérent. Et comme c’est incohérent, ce n’est pas demain qu’on verra les financements et par voie de conséquence, la création de cette ligne. Nous, ce qui nous intéresse, c’est d’avoir la ligne, et de l’avoir rapidement."

Pour le fils de l'ancien entraîneur de Toulouse Guy Novès, soutenu notamment par LREM, "la solution passe par la création d’une société de projet pour la réalisation de la LGV Bordeaux-Toulouse préalable au lancement d’un grand appel d’offres international pour choisir un consortium d’entreprises privées et publiques qui investira pour construire la LGV et l’exploitera sous forme de concession. A terme, on pourrait aller jusqu’à la mise en concurrence de l’exploitation de la ligne LGV elle-même" explique le candidat.