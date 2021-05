31 mai. La liste Occitanie populaire veut être une vraie alternative

Ce dimanche, Myriam Martin, tête de liste d'Occitanie populaire, alliance de La France insoumise, du Nouveau Parti anticapitaliste et de la Gauche démocratique et sociale, et ses colistiers, ont détaillé leur programme afin d'offrir une vraie alternative à Carole Delga, candidate PS à sa propres succession. Le programme se base sur trois axes principaux :

l’instauration d’un "bouclier social et sanitaire",

l’engagement pour une "bifurcation écologique',

"Une rénovation démocratique".

"Il y a une urgence sociale, économique et écologique qui n’attend pas !" a notamment expliqué Myriam Martin. L’objectif du bouclier social sera de "protéger l’emploi et les salariés". La gratuité du transport pour les jeunes et les précaires est notamment évoqué par la candidate si elle est élue à la tête de la région.