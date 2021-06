Régionales 2021 en Nouvelle-Aquitaine : résultat des sondages et actus des candidats

8 juin. Edwige Diaz : "Je veux revitaliser la ruralité"

Interrogée par 20 minutes, la candidate du Rassemblement national Edwige Diaz mise sur le concept de démétropolisation et s'en explique. Il s’agit d’un rééquilibrage territorial, face à une Nouvelle-Aquitaine à deux vitesses. Je veux revitaliser la ruralité, ce qui passe par le développement d’infrastructures routières et ferroviaires, favoriser l’implantation d’entreprises, et ramener du service public. Ce qui permettra aux habitants de ne plus êtres obligés de venir à Bordeaux pour tout faire, et ainsi désengorgera la métropole bordelaise. La Nouvelle-Aquitaine est une des régions qui investissent le moins dans la rénovation et le développement des infrastructures ferroviaires, et l’état des routes est déplorable" analyse-t-elle.

"On ne peut pas tous aller travailler en trottinette électrique..." renchérie la candidate RN. "La voiture reste le moyen de transport le plus utilisé par les usagers. Je suis d’accord pour qu’on les invite à utiliser un moyen moins polluant, mais pour autant je ne veux pas qu’on les taxe quand ils ne le font pas. Et parallèlement je soutiens les lignes ferroviaires de proximité, qui sont une alternative, pour cela il faut rénover le réseau."