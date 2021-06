Régionales 2021 en Nouvelle-Aquitaine : Alain Rousset talonné par le RN, les résultats des sondages

14/06/21 - 11:48 - Les anti-LGV adressent un courrier

La ligne grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse et celle entre Bordeaux et l'Espagne alimentent tous les débats et est un vrai thème de campagne. Denise Cassou, de la Coordination Vigilance LGV Gironde, adresse une lettre à tous les candidats pour alerter sur la situation. Dans le courrier, cette dernière compte "rappeler que lors de l'enquête publique sur le projet de LGV Bordeaux-Toulouse et BordeauxDax en 2014, la commission d’enquête a émis un avis défavorable, soulignant notamment "un besoin non partagé" et "une infrastructure lourde pour un service non garanti" (cf PJ) . Plus de 14 000 contributions ont été apportées lors de cette enquête, dont moins de 7 % étaient favorables au projet."