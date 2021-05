31 mai. La gratuité des transports au coeur de la campagne

Alors que les élections régionales approchent, Sud Ouest fait le point sur la position des candidats sur la gratuité ou non dans les transports. Pour Alain Rousset, "on est déjà presque à la gratuité. Lors de cette crise sanitaire, nous l’avons instaurée pour les étudiants pour leurs trajets entre leur domicile et leur lieu d’études. Et nous verrons ce que nous pourrons faire à la rentrée." Pour Geneviève Darrieussecq, la gratuité n'est pas souhaitée. "Je ne suis pas favorable à la gratuité, parce que rien n’est jamais gratuit. Le développement des transports en commun, c’est un coût et il est souvent bien plus élevé que ce que le paiement des usagers peut rapporter. Il y a déjà des tarifs peu élevés et des possibilités d’abonnements attractifs." Même son de cloche pour la candidate RN Edwige Diaz qui estime que la gratuité est "démagogique". Enfin Nicolas Florian (LR) est partagé sur le sujet évoquant "des dérogations en particulier pour les jeunes et les étudiants, sur les trajets domicile-lycée-université".