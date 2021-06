Régionales 2021 en Normandie : Morin en tête, le RN le suit de près, le résultat des sondages

Dès l'annonce de sa candidature sans étiquette, la députée Stéphanie Kerbarh s'est faite réprimandée par les dirigeants du parti. La raison ? La République en Marche avait déjà apporté son soutien au candidat, lui-aussi sans étiquette, Laurent Bonnaterre. Stanislas Guerini, délégué général du parti avait indiqué qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant que l'exclusion ne soit décidée. Le 1er juin, la candidate indiquait n'avoir rien reçu mais c'est hier qu'elle a pris connaissance de son éviction. "Avec la campagne que je mène dans les cinq départements, je rentre très peu à mon domicile mais quand je suis rentrée ce soir [lundi NDLR] j’avais un courrier recommandé et ce qui devait arrivait arriva…", a-t-elle fait savoir à Paris-Normandie en communiquant la copie intégrale de la fameuse lettre, datée du 27 mai et signée par Stanislas Guerini. La tête de liste soutient que LREM était au courant de son projet de se présenter aux élections régionales et assure ne pas comprendre la décision. Elle regrette la démarche du parti et estime au sujet de Laurent Bonnaterre : "Il se présente comme candidat sans étiquette, je constate qu’il n’est finalement pas si sans étiquette que ça. Alors que ce genre de calcul, c’est justement tout ce que les gens ne veulent plus".

17/06/21 - 12:34 - Vers une quadrangulaire Morin, Bay, Boulanger et Bonnaterre au second tour ?

La candidate de la gauche et des écologistes, Mélanie Boulanger, a souhaité prendre la température à quelques jours du premier scrutin en demandant un sondage à l'IFOP. L'enquête relayée par Paris-Normandie indique que quatre candidats semblent en mesure de se maintenir au second tour. Hervé Morin crédité de 30% et Nicolas Bay avec 29% des voix restent en tête des intentions de vote mais le candidat RN réduit l'écart avec le président sortant. Mélanie Boulanger reste en troisième position avec 20% et Laurent Bonnaterre serait le numéro quatre du deuxième tour avec 12%. Sébastien Jumel pour les communiste et les insoumis ne rassemblerait que 7% des suffrages contre 2,5% pour Pascal Le Manach de Lutte Ouvrière et 0,5% pour Stéphanie Kerbarh, récemment exclue de LREM. L'institut de sondage a testé l'hypothèse d'une quadrangulaire et l'ordre serait inchangé par rapport au premier tour Hervé Morin l'emporterait avec 33% des intentions de vote contre 30 pour Nicolas Bay, 24% pour Mélanie Boulanger et 13% pour Laurent Bonnaterre.