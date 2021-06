Régionales 2021 en Île-de-France : Pécresse en tête avec une avance confortable ? Résultat des sondages

10:01 - Quelles sont les trois priorités du programme de Valérie Pécresse ? Les candidats entrent dans leurs dernières heures de campagne et Valérie Pécresse a tenu à rappeler les sujets qu'elle considère prioritaires en Ile-de-France. Auprès de 78Actu elle cite d'abord la sécurité, thème phare de ces élections. La candidate promet de "continuer à déployer le bouclier de sécurité, qui nous permet de financer les polices municipales et leurs équipements ainsi que la vidéoprotection dans les communes" et de "recruter 1 000 agents supplémentaires dans les transports lors du prochain mandat. [...] On atteindra 4 000 agents si je suis réélue." Elle évoque ensuite la relance économique et l'aide aux entreprises mais aussi aux jeunes grâce au "revenu jeunes actifs (RJA) de 4 000 euros pendant six mois pour les jeunes de moins de 25 ans, qui acceptent de se forment aux métiers en tension" et la prise en charge du coût du permis de conduire. Enfin la troisième priorité de Valérie Pécresse est la lutte contre la pollution : "Nous allons octroyer une aide de 6 000 euros aux Franciliens pour l’achat d’un véhicule propre pour ceux qui travaillent dans la zone à faibles émissions (zone métropolitaine) ou pour la conversion d’une voiture thermique en voiture propre (retrofit)".

17/06/21 - 16:49 - Valérie Pécresse met en garde sur les partis des extrêmes Valérie Pécresse redoute "l'abstention et la démobilisation" qui s'annoncent pour les scrutins de deux dimanche à venir. Le présidente sortant appelle les Franciliens à se rendre aux urnes pour choisir le projet qu'ils veulent voir se réaliser dans leur région. "Ces sont deux projets de société qui s'opposent dans cette élection" souligne la candidate qui poursuit en dénonçant l'union de la gauche avec "les Verts qui ont un problème avec le république, ce n'est pas moi qui le dit c'est Clémentine Autain et avec l'extrême-gauche de Jean-Luc Mélenchon". "La gauche républicaine, la gauche sociale démocrate, a rendez-vous avec l'histoire dimanche parce qu'elle va devoir choisir entre faire barrage aux extrêmes, à Jean-Luc Mélenchon dont les dérives sont clairement anti-républicaine ou bien s'allier avec lui" déclare Valérie Pécresse au micro d'Europe 1. Le tête de liste de la droite se montre ferme à l'égard des partis des extrêmes : "Ils font parti du champs démocratique mais je pense que la gauche doit faire une cloison étanche avec l'extrême-gauche comme nous a droite nous faisons une cloison étanche avec l'extrême-droite. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon n'ont pas la même histoire mais leur arrivée au pouvoir causerait la faillite économique et le chaos de la même façon".

17/06/21 - 14:19 - LFI défend son programme dans l'Essonne Du côte de La France Insoumise, l'accent est mis sur la solidarité. Dans l'Essonne les colistiers de Clémentine Autain souhaite mettre en place "un choc de solidarité" dans tous les domaines de compétences de la région. C'est d'ailleurs la première mesure dont il parle à ActuEssonne : "Nous voulons lancer les chèques solidaires. Un peu comme des tickets restaurants, ils permettront aux familles dans le besoin de faire leurs courses chez leurs commerces de proximité". Les autres gros chantiers du parti dans le département d'Ile-de-France concernent les transports et les lycées. Pour les premiers, les candidats misent sur la rénovation des lignes et du réseau ferroviaire, les RER B, C et D passent dans le département. "On mise sur le transport du quotidien pour le rénover et l’améliorer. Nous avons des lignes assez vétustes", regrette Philippe Juraver, ancien conducteur de train et syndiqué retraité à la CGT au média francilien. Enfin pour les lycées, le parti de gauche compte multiplier le nombre d'établissements scolaires : "Nous en construirons aussi, avec un rythme de deux lycées par an. Un lycée agricole verra enfin le jour par département car il n’y en a quasiment aucun."

17/06/21 - 12:56 - Audrey Pulvar : "La gauche, la vraie, c'est nous" La candidate soutenue par le Parti socialiste poursuit la campagne jusqu'au bout et met toutes les chances de son côté pour arriver en tête de la gauche au premier tour des élections, devant Julien Bayou et Clémentine Autain. L'Objectif ? Mener la liste du rassemblement de la gauche pour le second scrutin. La tête de liste n'a pas manqué de vanter son programme et sa liste lors de son meeting d'hier. "La vraie gauche, c’est nous", a-t-elle lancé revendiquant "le programme le plus juste, le plus ambitieux pour lutter contre les inégalités" et "le plus écologiste parmi tous ceux qui sont proposés" taclant en finesse ses adversaires et futurs alliés de gauche. A trois jours de l'échéance, des soutiens discrets voire absents jusqu'à présent ont défendu la candidature d'Audrey Pulvar. Anne Hidalgo et Christiane Taubira, absentes du meeting ont envoyé des messages filmés à la candidate pour féliciter son bilan, son "courage" et rappeler que son projet "a un cap, c'est l'écologie".