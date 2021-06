Régionales 2021 en Île-de-France : Pécresse dans un fauteuil ? Résultat des sondages

Si l'on se fie aux sondages, il y a peu de doutes que le premier candidat de gauche soit relégué loin derrière Valérie Pécresse pour ces élections régionales en Île-de-France au premier tour. Aucun sondages ne placent un candidat de gauche - même avec alliance large - en mesure de l'emporter au second tour. Reste que les candidats de EELV, de la France Insoumise et du Parti socialiste le savent, pour envisager d'aller concurrencer la présidente sortante, il faudra un accord de liste entre les deux tours. Mais sont-ils tous prêts à le faire ? Hier soir, lors du grand débat organisé sur LCI avec l'ensemble des candidats, Clémentine Autain n'a pas affirmé explicitement qu'elle se rangerait derrière Julien Bayou (EELV) ou Audrey Pulvar (PS) si l'un ou l'autre est devant au premier tour. "J’ai bien l’intention d’arriver en tête à gauche !", a-t-elle fait savoir, bottant en touches. Il est assez clair que des tractations difficiles auront lieu à partir de dimanche soir. Mais tout sera différent selon les positions d'arrivée. Pour l'heure, les sondages créditent les trois principaux candidats à gauche d'entre 10% et 12% des voix.

11/06/21 - 10:51 - Pécresse défend son bilan pour l'écologie

L'actualité du 11 juin. Invitée de BFM Paris en partenariat avec 20 minutes, Valérie Pécresse a souhaité défendre son bilan, notamment sur l'écologie et n'a pas hésité à tacler EELV. "Quand j’entends Julien Bayou oser m’imputer des morts liés à la pollution atmosphérique, c’est factuellement faux puisque la pollution a diminué de 30 % depuis dix ans. Ce sont des accusations ignobles. J’aimerais qu’il fasse moins le fier. Le bilan écologique de mon prédécesseur, dont Julien Bayou faisait partie, est calamiteux. On achetait encore des bus diesel. C’est nous qui avons commandé des bus électriques. Sur le vélo, rien n’avait été fait non plus : qui a lancé le Véligo ? C’est nous. L’aide de 500 euros pour l’achat de vélos électriques ? C’est nous. Le RER vélo ? C’est nous. La conversion des terres agricoles au bio ? C’est nous. A son époque, on artificialisait 1 300 ha de terres agricoles par an. Aujourd’hui, ce n’est que 500. L’écologie des résultats, c’est nous" a détaillé une Valérie Pécresse offensive.

Egalement interrogée sur les inégalités, la président sortante a également défendu son bilan expliquant que "la Région a lutté contre ces inégalités. Nous avons durant ce mandat investi un tiers de plus en six ans Seine-Saint-Denis par rapport aux Hauts-de-Seine" justifie-t-elle. "Nous avons diminué les dotations à Paris au profit des territoires ruraux de la grande couronne, les grands oubliés de la politique régionale de la majorité précédente. Et nous allons plafonner les tickets de transport à 4 euros maximum. Ils peuvent aller jusqu’à 10 ou 15 euros actuellement pour un aller simple."