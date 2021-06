Régionales 2021 en Corse : quatre listes nationalistes en course, le résultat des sondages

L'essentiel

L'élection régionale en Corse est totalement différente du reste de la France métropolitaine et se nomme élection territoriale. Depuis le 1er janvier 2018, les compétences régionales et départementales sont cumulées pour élire l'Assemblée de Corse. Le scrutin y est de type proportionnel à deux tours, comme pour les élections régionales avec deux différences : les listes totalisant plus de 7 % (et non 10 %) au premier tour peuvent se maintenir au second alors que la prime majoritaire est de 11 sièges. L'Assemblée territoriale élit en son sein des conseillers exécutifs au scrutin majoritaire de liste, c'est-à-dire que la liste arrivée en tête obtient tous les postes. Sachez enfin que l'Assemblée de Corse est composée de 63 membres et qu'elle doit élire son président le jeudi qui suit l'élection.

