Régionales 2021 en Centre-Val de Loire : Aleksandar Nikolic donné en tête, le résultat des sondages

Le socialiste chevronné et actuel président du conseil régional, François Bonneau, est candidat à sa réélection. En 2015, l'union des partis de gauche avait parmi de remporter la région et cette stratégie pourrait connaitre un acte deux. Le Parti Communiste de France s'est déjà rallié au PS, au détriment de La France Insoumise, après un vote des communistes menés par la cheffe de file Sylvie Dubois. Europe Ecologie - Les Verts fait cavalier seul pour le premier tour. Quant au parti présidentiel, le ministre Marc Fesneau a été choisi comme tête de liste.

Le jeu politique débute entre les candidats aux élections régionales du Centre-Val de Loire qui se tiendront les 20 et 27 juin. D'ici là les candidats vont mener leur campagne pour remporter l'adhésion des électeurs. Ils ont déposé une liste d'élus pour chaque département mais les bulletins de vote seront identiques dans les six territoires du Centre-Val de Loire. Le ministère de l'Intérieur a listé sur son site toutes les listes déposée pour chaque département.

11:26 - LREM mise beaucoup sur Marc Fesneau Le ministre et candidat dans le Centre-Val de Loire est l'un des rares espoirs, si ce n'est le seul, de la République en Marche pour remporter une région. Les élus de la majorité présidentielle l'on bien compris et espèrent que "l'homme de terroir et de territoire", comme l'a surnommé Jean Castex, tirera son épingle du jeu, dimanche soir. Un ministre se veut rassurant et optimiste, "Marc fait une bonne campagne. Sa personnalité est appréciée et son ancrage, réel. Il faut qu’il réussisse à décrocher la deuxième place. S’il y parvient, les choses peuvent ensuite s’envisager", estime-t-il auprès de l'Obs. Pour un conseiller de l'exécutif, le score de dimanche sera décisif : "S’il est deuxième dimanche, c’est bien. Troisième, ça reste jouable. Quatrième, c’est mort." Chacun y va de son pronostic et attend impatiemment le verdict mais ils reconnaissent que "ça ne sera pas évident, mais c’est une des seules régions où, au moins, on est dans le combat". Une pression supplémentaire sur les épaules du candidat.

17/06/21 - 15:56 - "Marc Fesneau a tout fait pour gommer le soutien de La République en Marche" Les ministres ne se sont pas bousculés lors de la campagne de Marc Fesneau, le candidat aurait décliné toutes les invitations sauf celle qu'on ne peut pas refuser, celle du Premier ministre. Jean Castex s'est donc rendu hier à Cheverny et a appuyé la candidature du ministre chargés des Relations avec le Parlement et représentant de la liste LREM. La tête de liste semblait vouloir éviter que les élections ne prennent une tournure national mais les efforts ont été balayé d'un coup de vent par le venue de Jean Castex. « Marc Fesneau a tout fait pour gommer le soutien de La République en Marche et faire oublier qu’il était ministre. Et voilà… » se moque Thomas Ménagé, directeur de campagne du candidat RN, auprès du Monde. Lors de son déplacement, le Premier ministre a effectivement nationalisé le débat en assurant : "Il faut livrer bataille. Le Rassemblement national n’est pas porteur de solutions pour notre pays. Nous devons nous battre pour nos idées, nos principes, nos convictions. Je suis venu dire ici dans cette région, comme je le dirai dans d’autres, que la mobilisation doit être là dès le premier tour". Une phrase qui donne l'impression que la campagne présidentielle a commencé.