Régionales 2021 en Centre-Val de Loire : Aleksandar Nikolic crée la surprise, le résultat des sondages

Ce dimanche, l'écologiste Charles Fournier donnait un meeting sous le soleil d'Orléans pour présenter les grandes lignes de son programme, mais parmi les 250 personnes venues au rendez-vous peu de jeunes étaient présents. Interrogé par le site MagCentre sur ce point, le candidat d'EELV estime que l'absence de mobilisation vient du contexte social et du calendrier. "La grande difficulté pour les jeunes, c’est que certains viennent de vivre une année de calvaire dans leurs études. Ils en sortent à peine. Les lycéens sont encore en train de finir leur bac, pour ceux qui votent et donc ils ne sont pas mobilisés, ça c’est sûr, constate la tête de liste. C’est le risque et donc nous mettons le paquet sur la génération climat. On a néanmoins des candidats jeunes sur notre liste, dont certains ont à peine 18 ans." Charles Fournier considère que le problème est plus vaste et ne touche pas uniquement les jeunes, selon lui l'année de crise entraîne les électeurs à se complaire de ce qu'ils connaissent. "Quand on sort d’une crise comme celle-là, évidemment que c’est difficile d’aller mobiliser les gens. Ils ont un sentiment d’insécurité concernant leur santé, donc voter pour le sortant, c’est éventuellement rassurant comme voter pour la droite classique avec un modèle d’hier qu’on ramène aujourd’hui. Donc, moi le message que j’envoie c’est que le vote utile pour l’avenir c’est le vote écologiste parce que c’est la possibilité de penser un monde autrement."

Le candidat du Rassemblement national poursuit son tour de région à bord de sa caravane de la ruralité. Hier, il était dans le Cher en visite à l'abbaye de Noirlac, lieu parfait pour parler de son projet de défense du patrimoine rural. Il y a présenté dans le détail l'intégralité de son programme : "Je me suis entouré de spécialistes pour pouvoir aborder auprès des électeurs tous les sujets à compétences régionales, entre santé, éducation, fracture numérique, défense du patrimoine rural... ", a-t-il fait valoir. En quelques mots la tête de liste déclare vouloir "redonner de l’attractivité au territoire en réenclenchant un cercle vertueux pour faire venir des familles" et "mettre fin à vingt-trois ans de socialisme qui n’ont pas fait avancer les choses dans la région" rapporte Le Berry Républicain. Au pied de l'abbaye, il insiste sur sa volonté "de défendre le patrimoine rural, que ce soit une abbaye, des moulins, des lavoirs" et compte chercher les fonds nécessaires auprès de l'Europe : "Nous ferons tout pour récupérer les crédits européens auxquels nous avons droit et qui ne sont pas tous utilisés et nous allons renforcer la présence de la Région à Bruxelles".

L'écologiste Charles Fournier a fait une halte à Nogent-le-Rotrou pendant sa campagne, un choix motivé par la présence d'un comité citoyen. "Je veux coller à une réalité dynamique citoyenne et quand j'ai vu qu'il y avait un comité citoyen sur Nogent, je n'ai pas hésité. Je souhaite faire des choix courageux et notamment une démocratie permanente. Intégrer les citoyens au cœur des réflexions", expliquait-il à nos confrères de l'Action Echo. Le candidat y a rencontré le gérant d'un espace de co-working et un agriculteur, deux acteurs d'une économie que la tête de liste souhaite relancer en la rendant cohérente avec l'écologie et le social. "J'ai rencontré des personnes extraordinaires ici. Je pense à Bernard Cirou, un agriculteur passionné. Nous avons échangé sur l'avenir du milieu. Et je pense qu'il faut ramener l'humain vers l'activité agricole, les structures ne suffiront pas" faisait-il remarquer à la fin de sa journée de visite.

La candidature de Marc Fesneau en Centre-Val de Loire est une des meilleures chances pour La République en Marche de rafler une région. L'élu du MoDem est bien placé dans les sondages en deuxième position derrière le candidat du Rassemblement national. Le récent soutien d'Edouard Philippe pourrait permettre à la tête de liste soutenue par LREM de convaincre une partie de l'électorat de droite de voter pour lui, d'autant plus que Nicolas Forissier, candidat LR n'arrive qu'en quatrième position dans les intentions de vote. Mais, si Marc Fesneau accepte avec enthousiasme le soutien de l'ancien Premier ministre, il ne se prononce pas sur la possibilité de créer une alliance LR-LREM et préfère rester vague : "On verra ça au soir du premier tour. Mon sujet c’est de développer un projet, de rassembler au premier tour"

La sécurité et la santé sont au coeur des programmes et des débat en Centre-Val de Loire, les candidats devraient prendre le temps de revenir sur leurs propositions dans ces deux champs d'action bien que ni l'un ni l'autre ne soit un compétence de la région. Et des thèmes moins abordés dans la média, comme les questions liés à la relance économique, à l'accompagnement de la culture pourraient également être posées et les mesures des têtes de liste détaillées.

Deux jours après le débat organisé par France 3, les candidats aux élections régionales remettent le couvert ce soir de 18h10 à 19h, sur les antennes de France Bleu Orléans, France Bleu Berry et France Bleu Tourraine. Chaque temps de parole est précieux à neuf jours du premier scrutin d'autant plus qu'aucun candidat ne se démarque au second tour selon la dernière enquête Ipsos sur les intentions de vote. François Bonneau, le président sortant socialiste et Aleksandar Nikolic, tête de liste du Rassemblement national sont donné à égalité avec 30% des suffrages.

L'écologie a d'ailleurs été un vaste sujet pendant le débat, notamment pour son rapport avec l'économie. Marc Fesneau ne s'est pas privé d'insinuer que l'écologie pouvait être un frein au développement de certaines activités : "On a besoin d’un accompagnement de proximité, au cas par cas, qu’on identifie les commerces touchés. Je pense aux restaurateurs, à l’aéronautique, à l’automobile. Il faut travailler avec ces entreprises et ne pas les abandonner. Je le dis à monsieur Fournier, il ne faut pas faire la chasse à l'aéronautique, nous sommes une région très performante, et dépendante de ce point de vue. Une critique à laquelle Charles Fournier devait s'attendre puisqu'il a assuré que l'écologie n'engendrerait pas de chômage et qu'elle pouvait être créatrice d'emplois avec par exemple "la rénovation des 30 000 logements par an pour atteindre nos objectifs de la COP21". En ce qui concerne la politique actuelle, le candidat du Rassemblement national a tout de même pointé du doigt "une écologie qui punit nos agriculteurs, le pouvoir d’achat des citoyens, et nos entreprises".

Le débat a été plutôt calme et a laissé entrevoir les potentielles alliances à venir. François Bonneau en tant que président sortant a été la cible privilégiée des critiques de ses adversaires en particulier celles du ministre Marc Fesneau qui est la meilleure chance pour la République en Marche pour remporter une région. A contrario, s'ils ont chacun exprimer leur point de vue, le candidat de la majorité présidentielle et le Républicain, Nicolas Forissier sont restés courtois. Aleksandar Nikolic a contre-courant de certains de ses collègues du RN n'a pas cherché à critiquer les programmes des ses adversaires mais a fait valoir ses propres propositions en marge des piques lancées. Enfin l'écologiste Charles Fournier était dans une posture délicate, il ne s'en est pas pris au bilan du président sortant dont il était vice-président pour éviter de se décrédibiliser mais a tenu ses distances notamment lors du débat sur l'écologie et les politiques environnementales.

Pour le deuxième tour, François Bonneau remonte son score et égaliserait le candidat d'extrême-droite avec 30% des voix. La liste de la majorité présidentielle creuserait l'écart avec celle du Républicain avec 22% contre 18%. Le sondage prévoit également la possibilité que l'élection se joue sur une triangulaire RN-PS-LREM. L'issue du scrutin est des plus incertaines dans ce cas de figure mais l'enquête prête 34% des intentions de vote à François Bonneau et 33% à Aleksandar Nikolic et Marc Fesneau.

Le candidat du Rassemblement national a la côte en Centre-Val de Loire. Le dernier sondage le donne premier aux deux tours des élections mais l'étau se resserre selon la nouvelle enquête Ipsos pour France 3. Aleksandar Nikolic arriverait toujours premier lors du scrutin du 20 juin avec 28% et le président sortant suivrait quelques points plus loin (21%). Les scores sont serrés et la troisième place se joue à un point de différence entre Marc Fesneau (19%) et Nicolas Forissier (18%). L'écologiste Charles Fournier ne passerait pas le premier tour en récoltant seulement 9% des suffrages.

Le phénomène de la désertification médicale est un sujet crucial des élections régionales en Centre-Val de Loire, territoire le plus touché par le manque de médecins et d'infrastructures médicales. Le président sortant fait de la santé son thème de prédilection mais après treize année à la présidence de la Région, ses adversaires jugent son bilan insuffisant malgré ses efforts sur la création de maisons de santé, le Centre-Val de Loire est le territoire le mieux équipé sur ce point. "Un engagement très fort car je ne supporte pas que mes concitoyens soient privés de ce droit élémentaire" rappelle le socialiste. Pourtant Marc Fesenau remet les faits en perspective, notamment le manque de médecins qui persiste : "Il en avait proposé 150, il y en a sept. Pour arriver à 300, rendez-vous au vingt-deuxième siècle". Le candidat du Rassemblement national, Aleksandar Nikolic, propose son explication et sa solution pour disposer de suffisamment de médecins : "Il y a trop d'écart salarial entre un médecin libéral et ce qu'on lui propose en région centre. Je pense qu'il faut être moins ambitieux, mieux les payer et les dispatcher sur le territoire". Pour un autre, le Républicain, Nicolas Forissier, n'est pas dû seulement à François Bonneau mais au parti socialiste à la tête de la Région depuis 23 ans. "Ça fait 23 ans qu'ils sont au pouvoir et l'on se retrouve à être la région qui a le moins de médecins par habitant. C'est juste incroyable et un échec retentissant" fustigeait-il sur France Inter.

Leur projet de démocratie représentative repose notamment sur la création d'une "assemblée régionale citoyenne" ouverte à tous. "Cette assemblée pourrait compter des milliers de citoyens, qui veulent s'impliquer et partagent le même constat sur la crise démocratique, sociale et écologique" détaille la conseillère régionale. Elle permettrait de "faire remonter des attentes, des souhaits auprès d'un élu régional qui s'engage à les porter au conseil régional" et aurait également la responsabilité d'organiser des référendum d'initiative citoyenne pour une démocratie participative. Le but est de faire entendre la voix des citoyens pour adapter les politiques régionales pour répondre aux besoins.

La vice-présidente chargée du tourisme, Christelle de Crémiers, et l'ancien gilet jaune, Jérémy Clément, s'allient pour défendre la liste citoyenne "Démocratie EcoLogique" en Centre-Val de Loire. Les deux candidats considèrent leur expérience, politique pour l'une, militante pour l'autre, comme des atouts et des moyen de "réconciliation entre les politiques et les citoyens" pour apporter une solution à la "crise très profonde de la démocratie représentative", explique l'élue à France 3. Selon elle, "c'est aux représentants de dire que le pouvoir peut être partagé, seuls eux peuvent assurer une part de démocratie représentative". Et les représentants politiques doivent ressembler aux citoyens ou du moins connaître leur quotidien, c'est d'ailleurs ce que défend Jérémy Clément qui souhaite la création d'une "nouvelle classe politique issue du bas" car "celui qui a créé le problème ne peut pas le résoudre", souligne-t-il.

Après treize années à la tête de la région, le candidat à sa réélection a déjà beaucoup fait dans ce domaine notamment avec l'ouverture de 38 Maisons de Santé Pluridisciplinaires, pourtant le Centre-Val de Loire reste un des territoires les plus touchés par la désertification médicale. Parmi la partie du programme qui a trait à la santé, la tête de liste met en avant quatre mesures fortes : le recrutement de 300 médecins salariés répartis à travers les territoires, la formation massive d'aides-soignants, d'infirmiers et de kinésithérapeutes supplémentaires, la création d'une faculté d'odontologie et installation de 20 chefs de cliniques assistants pour une formation des internes en médecine sur le territoire régional.

02/06/21 - 15:15 - 2 juin. Nicolas Forissier mise sur la sécurité, le soutien économique et l'environnement



Le Républicain part avec un avantage de taille grâce à sa forte implantation locale mais désormais il vise plus haut et souhaite défendre sa politique à l'échelle de la région. Le candidat a déjà dévoilé les grands axes de son programme entre enjeux traditionnels de la droite et politiques nouvelles. La sécurité se retrouve évidemment au centre des propositions, en tant que cheval de bataille du parti républicain, bien qu'elle ne fasse pas partie des compétences obligatoires de la région. "Je considère que le conseil régional, qui est une assemblée élue par le peuple, doit répondre aux préoccupations du peuple, en l'occurrence la sécurité", explique-t-il avant de citer en exemple Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse et de poursuivre : "La région, c'est la collectivité qui doit donner l'impulsion sur énormément de sujets, elle doit s'engager. Mais sans sécurité, pas de vie apaisée, riche, et ouverte sur le monde". Sur ce point la tête de liste envisage une suite de mesures pour répondre aux questions qui relèvent des compétences directes des régions (transports, lycées, etc) et pour mettre en place des partenariats et soutenir les collectivités. "Aider les communes à développer une vidéoprotection intelligente, protectrice des libertés, et qui permet de sécuriser les quartiers et les flux de délinquance, c'est évidemment possible pour la région" soutient le candidat. Et enfin pour développer l'aspect préventif sur des sujets comme le harcèlement de rue ou les violences conjugales.

En matière d'économie, Nicolas Forissier souhaite faire de la région une zone attractive : "Il faut que la région Centre-Val de Loire redevienne une région puissante, stratège, hyperactive en matière de développement économique et de soutien aux entreprises. Le conseil régional doit être beaucoup plus moteur dans la structuration des filières industrielles." Il compte également renforcer le soutien des agriculteurs et développer le tourisme. Côté environnement , sujet sur lequel on ne l'attendait pas, le candidat compte agir sur "tout ce qui est environnement, transports propres, multimodalité, mais aussi des actions en faveur de la biodiversité. Par exemple trouver des partenariats avec des propriétaires de moulins, ou de barrages, pour préserver le patrimoine tout en favorisant une activité piscicole. On va changer de système complètement, avec une méthode qui repart du terrain." Un programme ambitieux dont il faudra préciser le financement et que le candidat présente comme un plan sur plusieurs années.