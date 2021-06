Régionales 2021 en Bretagne : Loïg Chesnais-Girard réélu ? Le résultat des sondages

D'après un sondage Ipsos pour France 3 daté du 9 juin, ils pourraient être cinq candidats encore en lice à l'issue du premier tour. Gilles Penelle (RN) arriverait en tête avec 20% des intentions de vote, suivi de Loïg Chesnais-Girard (PS) et Thierry Burlot (LREM), toutes les deux créditées de 19%. Derrière Isabelle Le Callenec, la candidate des Républicains, obtiendrait 14% des voix. Claire Desmares-Poirrier (EELV) se qualifierait aussi au second tour grâce aux 12% qu'elle récolterait.

17/06/21 - 18:54 - Des milliers de SMS envoyés par le RN

"Bonjour, Gilles Pennelle, candidat RN aux élections régionales en Bretagne. Prenez deux minutes pour m’entendre défendre notre belle Bretagne". Un SMS qui a été reçu par des milliers de bretons à quelques jours du premier tour des élections régionales. Pour Jimmy Bourlieux, directeur de campagne du candidat Gilles Pennelle, cette méthode est bien légale. "Oui c’est légal et autorisé par la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés). Comme aux élections municipales à Rennes, nous sommes passés par la société Self contact qui vend ou loue des bases de données de numéros de téléphone."