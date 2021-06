Régionales 2021 en Bretagne : Loïg Chesnais-Girard favori ! Le résultat des sondages

16:50 - Le Drian accuse, la réponse des écologistes "Le Drian dit qu’il veut ramener autour de la même table ceux qui se sont divisés. Ils ont essayé quinze fois, ils ont fait deux listes séparées et ils s’entre-tuent sur les plateaux télé et moi je compte les points. Mais c’est fini, c’est terminé, l’échec est déjà cuisant" explique la chef de file des écologistes pour la région. "Ce n’est pas un jugement sur la personne de Jean-Yves Le Drian mais je ne suis pas surprise qu’il soit opposé à la transformation écologique de la Bretagne. C’est pourtant une urgence absolue. Cette région, elle est très en retard par rapport à ce qu’est l’attente des citoyens et citoyennes" explique de son côté Delphine Batho, ancienne ministre de l’Ecologie.

14:50 - Loïg Chesnais-Girard appelé à lever son ambiguïté Le candidat PS pourrait être de nouveau réélu à la tête de la région mais son ambiguïté ne plait pas à la majorité présidentielle. Pour le député européen Pierre Karleskind, chef de file LREM, il faut trancher. "Comme l’y invite Jean-Yves Le Drian, Loïg Chesnais-Girard doit sortir de l’ambiguïté. Les Bretonnes et les Bretons ont le droit de savoir. Pour voter et choisir en connaissance de cause. Jean-Yves Le Drian avertit aujourd’hui du risque que représenterait une fusion des listes PS-PC avec les listes EELV au soir du second tour. La République en Marche partage l’inquiétude du co-président de Territoires de Progrès.