Régionales 2021 en Bourgogne-Franche-Comté : Julien Odoul favori pour le premier tour, le résultat des sondages

L'issue du scrutin est encore incertaine en Bourgogne-Franche-Comté, si la présidente sortante est donnée en tête au second tour l'écart avec le candidat du Rassemblement national n'est que de trois points. Au-delà du résultat et du candidat qui sera nommé président du Région, les scores permettent de définir le nombre de sièges alloués à chaque parti, l'objectif étant d'obtenir au moins la majorité. Le Conseil régional compte 100 places, il faut donc en gagner au moins 51 ans pour s'assurer la majorité mais si l'on se fie aux résultats du sondage Ipsos pour France 3 du 9 juin, la liste arrivée en tête ne remportera pas 51 sièges. La victoire permet au vainqueur de s'assurer un quart des sièges, le reste est distribué proportionnellement aux résultats du second tour. Avec 32%, Marie-Guite Dufay obtiendrait 49 sièges, contre 22 pour Julien Odoul, 16 pour Gilles Platret et 14 pour Denis Thuriot.

17/06/21 - 11:57 - Julien Odoul s'adresse aux électeurs de droite

Donné en tête au premier tour, Julien Odoul pourrait passer derrière Marie-Guite Dufay au second s'il se retrouve face à elle et à Gilles Platret. Seule chance pour tenter de l'emporter au second tour, le candidat du RN appelle les électeurs de la droite à voter pour lui dans une lettre ouverte. Les intentions de la tête de liste sont clairement évoquées dans le courrier : "Electeurs de droite, fiers de nos valeurs et de notre belle région, vous qui refusez de voir la minorité socialiste l'emporter à nouveau. En triangulaire, la gauche risque de gagner avec seulement un tiers des électeurs alors que le Rassemblement National et la droite représentent ensemble 66% des voix". Reste à rassembler ces 66% sur un même candidat, Julien Odoul se propose d'être celui-là et demande aux citoyens de faire le même choix. Sa requête s'accompagne d'un discours qui met Gilles Platret en porte-à-faux en mentionnant des contradictions entre ses idées et ses actes : "Je n’ai aucun antagonisme personnel avec monsieur Platret. Mon opposition est politique. Il dit qu’il est contre les éoliennes mais a voté pendant le mandat écoulé toutes les subventions régionales favorisant le développement de cette arnaque écologique [...] Il se dit opposant à Emmanuel Macron et pourtant il a déclaré qu’il voterait pour Renaud Muselier, le candidat soutenu par En Marche, s’il était en Paca." Le frontiste termine sa lettre en rappelant l'enjeu du scrutin : "Vous pouvez mettre fin à 17 ans de gestion socialiste dans notre région en votant pour moi. Je suis aujourd’hui le seul candidat capable de battre la candidate sortante."