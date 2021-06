Régionales 2021 en Bourgogne-Franche-Comté : Julien Odoul en tête au premier tour, le résultat des sondages

Après six ans passés à la tête de l'ancienne région Franche-Comté, la socialiste Marie-Guite Dufay préside le territoire étendu de Bourgogne-Franche-Comté et pourrait, selon un sondage commandé par son parti, enchaîner sur un troisième mandat à la présidence du conseil régional. Mais, le Rassemblement National représenté par Julien Odoul et Les Républicains de Gilles Platret la talonnent.

Tous les partis ont investi leur candidat pour les élections régionales des 20 et 27 juin. Ils avaient jusqu'au 17 mai pour déposer leur liste à la préfecture, elles sont paritaires et mais mentionnent des élus différents nommés pour chaque département, les listes complètes des candidats sont consultables sur le site du ministère de l'Intérieur . Les bulletins de vote en revanche sont identiques dans toute la région.

Des aides destinées aux nouvelles entreprises et aux étudiants Le développement d'aides pour accompagner et favoriser les créations d'entreprises est un point sur lequel Marie-Guite Dufay (PS), Gilles Platret (LR), Julien Odoul (RN) et Denis Thuriot (LREM) se rejoignent. Les deux premiers ont d'ailleurs une proposition en commun : le création d'un fonds d'investissement "jeune entrepreneur" pour encourager la création de nouvelles entreprises. Le candidat de la majorité présidentielle propose de permettre des prêts de 10 000€ par le biais d'un capital jeune. Le frontiste reprend à quelques détails près l'idée de la socialiste et du républicain en envisageant de créer un fond souverain pour les entreprises d'avenir, pour les jeunes il prévoit de doubler les aides à l'apprentissage et à la formation. L'écologiste, Stéphanie Modde, axe ses deux propositions vers les étudiants et les jeunes en promettant d'accélérer la création des TPE sur la base de projets étudiants ainsi qu'un revenu minimum pour les étudiants de moins de 25 ans en situation de précarité.

"La transition écologique protège nos entreprises et nos emplois" La liste écologiste portée par Stéphanie Modde souhaite prouver que l'écologie et compatible avec l'économie. Claire Maillard, tête de liste pour la Saône-et-Loire se fait le porte-parole du volet économique du programme du parti d'EELV en Bourgogne-Franche-Comté. Les projets portent sur les secteurs qui emploient le plus dans la région, parmi eux la mécanique, l'automobile ou encore le plastique. Pour la première filière, qui emploie 52 000 personnes dans la région, la candidate regrette que des "entreprises restent malheureusement très dépendantes de grands donneurs d'ordre et sont démunies quand ceux-ci ferment leurs activités régionales" et estime que la solution est de faire converger "la filière mécanique et l'économie circulaire". La liste propose de "favoriser l'émergence d'un véritable marché local de la pièce détachée, de créer un réseau d'économie circulaire pour les entreprises en reconversion et d'aider ces entreprises à intégrer de nouvelles technologies". Sur la question de l'automobile, Claire Maillard explique : "Les constructeurs automobiles convertissent des usines à la refabrique d'anciens véhicules en véhicules électriques ou hydrogène moins polluants. La région dispose de centres de production et de stockage de pièces détachées". Pour renforcer la tendance l'une des proposition est de faire "émerger des centres de refabrique, de coordonner les formations automobiles existantes vers la montée en compétences pour la réparation ou la transformation, de soutenir les garages solidaires, mais aussi d'étendre la refabrique à d'autres modes de mobilité".

Denis Thuriot et le jeu des alliances Dans une interview pour le Bien Public, la tête de liste LREM parle du jeu des alliances qui pourrait faire basculer l'élection. "On est le 9 juin [ndlr : date de l’entretien] et mon état d’esprit, c’est d’être le plus haut possible le 20 juin. Je fais partie de ceux qui ont plaidé pour qu’on existe nous-même à cette élection, alors qu’il y avait des volontés de s’insérer dans d’autres listes, comme ça a pu se faire ailleurs en France. Je n’ai pas peur d’affirmer qui je suis. Aujourd’hui, nous proposons déjà un grand rassemblement de premier tour avec notre liste. Je note que la gauche s’est radicalisée dans un accord avec les communistes. Quant à la droite, elle s’est durcie, et donc rétrécie, en s’alliant avec Debout la France , qui est le trait d’union avec le RN. Nous, nous discutons avec tout le monde sauf avec les extrêmes. Le vrai sujet c’est : est-ce qu’on a des valeurs républicaines compatibles ? Concernant Marie-Guite Dufay, elle a dit que récemment j’étais un “maire intelligent dans une ville intelligente”, donc je saurai être intelligent."

Jean Castex en meeting Le Premier ministre Jean Castex tiendra un meeting à Besançon Micropolis pour soutenir Denis Thuriot, candidat de La République en Marche aux élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté. Ce n'est pas le premier membre du gouvernement à venir en Bourgogne puisque le 5 juin Olivier Véran, ministre de la Santé était aux côtés de Denis Thuriot dans les rues de Chalon-sur-Saône puis au Creusot alors que Gérald Darmanin était venu le 10 juin.

Sécurité et santé doivent devenir des compétences de la Région pour Gilles Platret Le Républicain Gilles Platret a de grands projets, il souhaite faire de la sécurité et de la santé des compétences à part entière de la Région. Pour le premier point il expliquait lors de son déplacement à Besançon, vendredi 11 juin : "La sécurité a été l’angle mort du mandat de Mme Dufay. Aujourd’hui, nos concitoyens baignent dans un climat d’insécurité et de violence. On financera les communes qui souhaitent mieux équiper leur police municipale et leur système de vidéo-surveillance". Quand à la santé il estime : "On a un défi énorme aujourd’hui. Il n’y a plus assez de médecins libéraux pour toute la population. On veut accompagner, et ça passe pourquoi pas par salarier des médecins lorsqu’il existe des carences de médecins libéraux, ou bien mettre en place des unités mobiles de télémédecine dans les endroits ruraux". Le candidat de droite est aussi revenu sur la fusion des régions, une décision qui a toujours de mal à passer, en critiquant la centralisation des services. "L’État a dépiauté la Franche-Comté. Un nombre incalculable d’administrations ont quitté Besançon pour Dijon. J’adore Dijon, mais Besançon n’a pas à faire les frais de cette fusion que personne parmi les concitoyens n’a demandé", insiste-t-il avant de présenter ses proposition en faveurs d'une décentralisation comme la mise en place de "Maison de la Région".

11 juin. Gérald Darmanin : "On voit bien la marque satanique que représenterait une victoire du RN"

La République en Marche semble inquiété par les scores du Rassemblement national dans certaines régions et décide d'envoyer les membres du gouvernement pour soutenir ses candidats. Hier c'est Gérald Darmanin qui était de passage en Bourgogne-Franche-Comté où le candidat Julien Odoul est bien placé dans les sondages, mais le ministre ne s'est pas contenté de présenter sous un beau jour Denis Thuriot, il a également eu des propos tranchant à l'encontre du parti d'extrême-droite et rapportés dans le Bien Public. "Au second tour, il y a la volonté que le Rassemblement national ne gagne jamais une région. On voit bien la marque satanique que représenterait une victoire du RN. Ce serait aussi des investissements en moins dans cette région. Si un territoire est dirigé par un parti extrémiste, pensez-vous que les investisseurs étrangers viendront davantage ? Non. Ils iront dans un endroit plus acceptable" a-t-il assuré. La phrase et la référence biblique religieuse a suscité de vives réactions, en particulier celle de la présidente du parti visé, Marine Le Pen, qui a demandé sur Twitter : "Ont-ils perdu la tête ?". Les propos censés affaiblir le RN, desservent également la majorité présidentielle en ouvrant une brèche pour la cheffe de parti : "Il faut rappeler à nos ministres qu'on mesure une démocratie à la manière dont l'exécutif et le gouvernement traitent l'opposition. Depuis le début de cette campagne, des ministres ont appelé à chasser le Rassemblement national, à abattre l'ennemie qu'est Marine Le Pen. Aujourd'hui, nous sommes accusés de satanisme."

10 juin. Economie, aéroport, éolien.. Les idées s'affrontent lors du débat

Lors du débat entre les candidats aux élections comme lors des campagnes respectives, le thème de la sécurité est revenu à de nombreuses reprises sur différents thèmes. Mais l'échange a permis de confronter les propositions et les positions des têtes de liste sur d'autres sujets moins abordés comme l'activité économique. Quand il s'agit de venir en aide aux entreprises en difficulté, à l'instar de la fonderie MDF, les candidats sont plus au moins d'accord, “la perspective qu’il n’y ait pas de reprise de MBF, c’est la mort d’un territoire…. On sent que cette entreprise peut être une fonderie du futur, il y a des savoirs faire qui sont uniques" a indiqué notamment Marie-Guite Dufay. En revanche les avis divergent au sujet de l'aéroport de Dole-Tavaux. A droite, Gilles Platret est favorable au financement de l'infrastructure pour qu'il devienne un aéroport régional, et à l'extrême-droit Julien Odoul considère que "l’aéroport est un trésor. C’est inadmissible qu’il n’ait pas été soutenu”. La gauche n'est pas de cet avis, l'écologiste s'insurge “non à l’aide au low-cost, oui au tourisme local” et Marie-Guite Dufay estime qu'au lieu de permettre les départs il faut penser à faire venir les touristes en Bourgogne-Franche-Comté : “Il faut aussi faire venir des touristes du nord, vers notre région, nos vignobles”. Lorsque l'heure est venue de parler des politiques climatiques, le sujet a rapidement glissé vers la question de l'éolien, très implanté dans la région. Le candidat du Rassemblement national est farouchement opposé à ce type d'énergie et s'engage à organiser une référendum sur les politiques environnementales s'il est élu. Gilles Platret assure que l'éolien est une mauvaise énergie destructrice de l'environnement alors qu'il "suffit d'entretenir les centrales nucléaires" existantes. La socialiste semble mitigée, elle reconnaît avoir développer l'utilisation de cette énergie mais limite l'implantation des éoliennes : "J’ai déjà dit oui, mais pas partout”. Enfin l'écologiste défend le recours à l'éolien et considère que c'est sur la rénovation énergétique qu'il faut agir pour réduire les besoins de consommation.

9 juin. Julien Odoul toujours en tête au premier tour selon un sondage Les récentes polémiques autour de Julien Odoul ne semblent pas affecter les résultats du Rassemblement national en Bourgogne-Franche-Comté. Le dernier sondage Ipsos Sopra Steria pour France 3 diffusé ce 9 juin, le donne en tête au premier tour avec 28% des suffrages. Sur la deuxième marche du podium on retrouve une égalité entre Gilles Platret (LR) et Marie-Guite Dufay (PS) qui affichent un score 21%. Le candidat de La République en Marche arriverait en suivant avec 16% des voix. L'écologiste Stéphanie Modde loupe de peu la qualification pour le second tour avec 8%. Au second tour la tête de liste du Rassemblement national ne maintiendrait pas sa première place et se ferait dépasser par la présidente sortante (32% contre 29%). La socialiste qui n'a fait de vague lors des campagnes électorales pourrait donc rempiler sur un nouveau mandat. Le Républicain Gilles Platret emporterait 21% des suffrages et 19% pour le candidat de la majorité présidentielle.

8 juin. Un conseiller du RN démissionne après les propos polémiques de Julien Odoul

Franck Gaillard, conseiller du Rassemblement national au Conseil régional démissionne du parti après la retranscription des propos polémiques de Julien Odoul sur le suicide d'un agriculteur par Libération. "Je ne peux que me désolidariser publiquement" du candidat du RN a-t-il écrit dans une lettre adressée à Marine Le Pen, selon Le Point. L'élu qui avait déjà regretté le comportement et les décisions de la tête de liste a déclaré dans son courrier : "Je comprends maintenant pourquoi aucun agriculteur ne figure en position éligible, ni même sur la liste RN de ce triste sire, alors même que nous sommes un terroir d'importance. [...] Il ne suffit pas de se promener dans une ferme ou de faire des selfies avec des animaux d'élevage pour prétendre connaître la campagne française". Le maire d'une commune de Côte-d'Or regrette "l'image dévastatrice" que renvoie le candidat RN selon lui. Il avait d'ailleurs déjà pris ses distances en mai lorsqu'il avait appelé les électeurs, y compris les sympathisant du RN, à ne pas voter Julien Odoul et à préférer s'abstenir. Cette fois, la séparation est actée et définitive, Franck Gaillard ne souhaite pas être assimilé au candidat controversé.

7 juin. La remarque de Julien Odoul sur le suicide d'un agriculteur fait polémique

La campagne du candidat lepéniste se transforme en une succession de polémique, la dernière en date est cependant celle qui risque de faire le plus de mal. Vendredi 4 juin, le quotidien Libération a révélé au grand jours des propos tenus par Julien Odoul sur le suicide des agriculteurs lors d'une réunion interne du parti en 2019. La rédaction disposait d'un enregistrement audio de qualité médiocre mais sur lequel l'on distingue la voix du candidat demander "est ce que la corde française ?" alors que le débat porte sur le suicide d'un éleveur. Sur l'enregistrement, des rires se font entendre après l'intervention de l'élu. Le principal intéressé a d'abord déclaré "ne pas se souvenir de l'échange" mais a ensuite revu sa défense et s'appuie sur la phrase, partiellement inaudible, de Jacques Ricciardetti qui a précédé son propos ironique : "… de l'agriculteur qui se pend au faîtage de son hangar. Doit-il y avoir une trace ? S'est-il pissé dessus ?" Julien Odoul explique alors aux journalistes que le politique parlait de loup. Une défense reprise le jour-même par Marine Le Pen qui a indiqué dans l'émission Le Grand Jury de RTL : "Vous ne pouvez pas faire autrement que de voir qu'il ne parle pas du tout du suicide des agriculteurs. Il parle du loup, des défenseurs du loup. (…) C'est très grave d'utiliser ce type de méthode" a-t-elle souligné avant de dénoncer un "déversement (…) de boules puantes " et de " manipulations (…) indignes". Les propos relayés par les médias ont entraîné de vives réactions de la part des adversaires du candidats aux élections régionales. "Rire du suicide d’un agriculteur ? Toutes les bornes de l’indécence sont dépassées par le sinistre Odoul" a sévèrement jugé le Républicain Gilles Platret, tandis qu'à gauche, Bastien Faudot s'indigne : "Leur mépris et leur cynisme n’ont pas leur place dans notre démocratie". La plaisanterie a visiblement du mal à passer et pourrait desservir la tête de liste du RN dont une partie du programme vise la protection du monde rural.

4 juin. Cinq and après la fusion, quel est le bilan de la région Bourgogne-Franche-Comté ? A quelques jours des élections régionales, les premières depuis la fusion entre la Bourgogne et la Franche-Comté, l'intérêt de cette fusion interroge encore. La réforme mise en place sous le quinquennat de François Hollande avait pour objectif de faire des économies en réduisant le nombre de régions mais dans son premier bilan de 2019, la Cour des comptes expliquait constater des "gains d'efficience [...] limités en raison de la reconduction, dans la majorité des cas, des modes de gestion préexistants. Deux ans plus tard le bilan est sensiblement le même. Rien que la transition pour passer de deux régions à un seul territoire a coûté 23 millions d'euros selon la Chambre régionale des comptes. L'harmonisation des rémunérations des agents territoriaux et "la revalorisation des indemnités des élus et des coûts liés au fonctionnement bi-site" ont également entrainer une augmentation des coûts. La fusion a cependant également parmi une optimisation de la gestion du budget. La Chambre régionale des comptes pointe notamment des économies "évaluées à 1,5 million d'euros" réalisées "à la faveur de la massification de ses commandes et d’une approche plus économique dans la sélection des fournisseurs, mais aussi la gestion des moyens généraux de l’administration." Mais le montant n'est pas significatif par rapport au "total de charges de gestion du budget régional de plus de 882 millions d'euros" rappelle la Chambre. Après ces premiers études, les institutions estiment qu'il faut attendre encore quelques années pour dresser un bilan et constater les avantages de la fusion des deux régions.

2 juin. Qui du RN ou du PS remportera la région ?

Les sondages se font rares pour la région Bourgogne-France-Comté mais le dernier en date, réalisé par l'institut OpinionWay pour la République en Marche, indique que l'extrême-droite est en tête. Julien Odoul compte 30% des voix devant le Républicain, Gilles Platret, qui en récupère 20%. La présidente sortante arrive sur la troisième marche du podium mais avec 19% elle frise l'égalité avec le candidat de droite. La tête de liste de La République en Marche, Denis Thuriot, serait le dernier qualifié pour le second tour avec 14% des suffrages. Les écologistes et les insoumis ont peu de chance de se maintenir avec des scores respectifs de 9 et 7% selon l'enquête. Lutte ouvrière clôture la marche avec 1% des voix. Mais ces pronostics ne sont qu'indicatifs, le sondage précise que 24% des personnes interrogées n'ont pas exprimé d'intention de vote, et la marge d'erreur est comprise entre 1,7 et 3,3 points, la gauche pourrait donc grapiller les points manquants pour passer le premier tour. Si on se concentre sur les opinions exprimées, le sondage prévoit deux scénarios pour le deuxième tour. Le premier est une quadrangulaire avec les quatre partis sûrs d'être qualifiés, dans ce cas le Rassemblement national resterait devant avec 32% mais la victoire serait serrée avec la remontée de la gauche unifiée derrière Marie-Guite Dufay qui atteint 30% des suffrages et la deuxième place. La Républicain gagnerait 3 points par rapport au premier tour et le candidat LREM plafonnerait à 15%. La deuxième hypothèse envisage le sacrifice de la LREM pour se ranger derrière la candidate socialiste et lui permettre de passer en tête avec 38% des voix, elle devancerait le RN (34%) et LR (28%). La victoire se joue entre la gauche traditionnelle et la droite de la droite mais pour l'emporter la présidente sortante doit être soutenue par toutes les forces de gauche en présence et le parti présidentiel.

1er juin. Un élu RN appelle à ne pas voter pour Julien Odoul

"J'appelle les sympathisants à ne pas voter RN et à s'abstenir pour les régionales." Le conseiller régional sortant et candidat sur la liste de Julien Odoul, Franck Gaillard, frappe un grand coup dans la campagne du jeune candidat d'extrême-droite. "Nous avons eu un différend avec Julien Odoul pendant le mandat. Il prône les élus locaux de terrain. Mais il m'a mis à une place non-éligible en cas de défaite. J'estime avoir toute ma place au sein du conseil régional même en cas de défaite pour l'implantation locale. [...] Je pense que c'est une grosse erreur politique de ne pas mettre les locaux en avant de la scène. Monsieur Odoul s'est pris pour un chef parisien en faisant une liste comme il voulait' indiquait l'élu à France 3 le lundi 31 mai. Un avis partagé par de nombreux membres du Rassemblement national puisqu'ils sont seulement trois conseillers sortants à être reconduits sur des positions éligibles. Aucune explication n'a précédé la décision et la conseillère Florence Lassera le regrette : "Moi, j’étais partante pour un nouveau mandat mais il ne voulait plus de nous. Il veut des nouvelles têtes, des nouvelles personnes, qui lui conviennent". Contacté par nos confrères de France 3, Julien Odoul ne s'est pas étendu sur le sujet : "Je n'ai pas envie de réagir. Je n'ai pas de temps à perdre avec cela. Je me concentre sur la campagne". Une campagne qui pourrait battre de l'aile si elle est boycottée par les élus locaux nommés sur la liste.

31 mai. L'éolienne "n'est pas la bonne énergie" selon Gilles Platret Sur France Bleu, Gilles Platret a exprimé son avis au sujet des éoliennes, un enjeu crucial dans la région. "C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire" a-t-il assuré avant de poursuivre : "C'est une énergie qui n'est pas pilotable. Elle ne fonctionne qu'un cinquième du temps. C'est une énergie qui détruit la biodiversité." Le dispositif ne présente que des inconvénients selon le candidat LR qui souhaite y mettre un terme : " Si on est élu demain, ça sera le moratoire. On interdira toute nouvelle implantation. [...] Nous sommes des anti-éoliens parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la bonne énergie."