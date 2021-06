Régionales 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes : Laurent Wauquiez favori, les résultats des sondages

Comme partout en France, les prochaines élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes se tiennent les 20 et 27 juin 2021. Les électeurs de la région doivent se prononcer sur le bilan de l'actuel président de la région, Laurent Wauquiez, et désigner l'ensemble des conseillers régionaux. A noter que ces élections régionales 2021 ont lieu concomitamment avec les élections départementales. Les habitants de la région AURA votent pour des listes paritaires et propres à chaque département mais portées par une seule et même tête de liste candidate à la présidence de la Région, l'intégralité des liste sont consultables sur le site du ministère de l'Intérieur . Le bulletin de vote sera lui aussi commun à toute la région. Selon les résultats des sondages, Laurent Wauquiez est favori de ces élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes.

12:48 - Les candidats interpeller pour agir contre le harcèlement scolaire L'association lyonnaise de lutte contre le harcèlement scolaire Hugo! appelle "au sursaut" des candidats aux élections régionales. Si les collèges entrent dans la compétence des départements, les Régions sont responsables des lycées. Et si les questions de sécurité occupent une grande place dans le débat, notamment la lutte contre la violence dans les lycées, aucune tête de liste n'a évoqué le problème du harcèlement scolaire. Le représentant du collectif, Hugo martinez, a relayé le communiqué de l'association sur Twitter et invite les candidats à penser des politiques adaptées à même d'être "[vectrices] d'une amélioration claire du climat scolaire". UN APPEL AU SURSAUT FACE AU HARCELEMENT A L'ECOLE

Candidats aux #elections régionales/départementales nous attendons de votre part des propositions fortes face à ce fléau



Créons ensemble des politiques locales de lutte contre le harcèlement à l'école, au collège et au lycée ! pic.twitter.com/cEXRd8iXwe — Hugo MARTINEZ (@hmartinez_off) June 14, 2021

14/06/21 - 18:06 - Une candidate RN écartée pour avoir publié des propos antisémites C'est une nouvelle qui risque d'affaiblir le candidat du Rassemblement national à six jours du scrutin : une de ses colistières a été écartée des élections et de la campagne électorale pour avoir relayé des propos antisémites. Médiapart a révélé, photos à l'appui, que la royaliste Juliette Planche avait retweeté une publication du militant d'ultradroite, Yvan Benedetti : "Si vous voulez lutter contre l'antisémitisme, il faut éradiquer l'impudence juive." La candidate, qui été nommée à la sixième place sur la liste d'Andréa Kotarac n'est finalement plus en course pour les élections, pour autant son nom figure encore sur la liste, il est impossible de le remplacer à quelques jours du premier tour. La tête de liste a condamné ces propos qu'il juge "pas acceptables" et n'étant pas "en rapport avec ses valeurs [...] ni avec celles de Marine Le Pen". La publication antisémite n'est pas la première dans laquelle la candidate ciblait une communauté, selon Médiapart elle s'en était déjà pris aux "mecs castrés et maniérés qui pullulent depuis les années 2000» et aux «femmes revanchardes et sans sensualité qui n'aiment pas les hommes blancs".

14/06/21 - 15:33 - Cécile Cukierman : "On fait de la politique sur des convictions, des engagements" Socialistes, communiste et écologistes ont décidé de mener leur propre barque chacun de leur côté, dans les sondages la stratégie ne semble pas payante et l'alliance qui se dessine après le premier tour interroge l'intérêt de se présenter séparément au lieu de faire bloc dés le premier scrutin. La candidate du PCF, Cécile Cukierman balaie la question d'un revers de la main sur LyonMag : "La question n'est pas de savoir si c'est gagnant ou pas. On fait de la politique sur des convictions, des engagements". La sénatrice justifie sa volonté de défendre ses propres idées avant de soutenir la gauche, tout partis confondus. La tête de liste a une ambition claire pour ces élections régionales : "Faire des la politique au service des différents citoyens." une mission a priori principale qui selon elle n'est pas toujours accompli. "Est ce que l'on construit en lien et en proximité avec les citoyens la décision et l'action publiques ? Ou est-ce qu'on se satisfait depuis Lyon de diriger une Région ?" demande-t-elle en interrogeant les bilans des présidents et des mandats précédents.

14/06/21 - 13:01 - Laurent Wauqiez en tête des sondages avec une avance confortable Laurent Wauquiez fait toujours la course en tête et creuse l'écart d'après le dernier sondage OpinionWay pour CNEWS diffusé ce lundi. Le Républicain obtiendrait 35% des voix et gagne deux points supplémentaires en une semaine tandis que son adversaire du Rassemblement national stagne et rassemblerait 22% des suffrages. La République en Marche arriverait avec suivant avec 15% des intentions de vote quant aux candidates de gauche le sondage prête 11% à Fabienne Grébert, 10% à Najat Vallaud-Belkacem et 6% à Cécile Cukierman. Le schéma se répèterait au second tour : une large avance pour le président sortant (40%) et un score identique pour Andréa Kotarac (22%), l'inversion des places entre la gauche et La République en Marche serait la seule différence. La réunion des trois partis de gauche et le report des voix permettraient à Fabienne Grébert d'arriver troisième avec 22% des suffrages et d'égaliser l'extrême-droite. Laurent Bonnell arriverait donc dernier du second tour avec 16% des intentions de vote.

11/06/21 - 13:03 - Fabienne Grébert croit en sa victoire L'actu du 11 juin. Malgré un gros retard dans les sondages et un Laurent Wauquiez favori pour les élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, la candidate Vert croit encore à ses chances. "J'ai l'habitude des combats" qui peuvent paraître "perdus d'avance", explique-t-elle pour France 3. "Si on est capable de gagner cette ville qui avait toujours été à droite (Annecy), pourquoi ne pas gagner la région?". Avec un maire de Lyon et Grenoble EELV, cela permettrait "de coopérer, d'être plus efficace et de sortir des combats politiciens", estime la conseillère régionale. "Aujourd'hui il faut sortir des postures partisanes. Le dialogue (entre Lyon et la région) ne se fait pas; il y a blocage". Pour le président EELV de la métropole de Lyon Bruno Bernard, "il faut changer" de président de région. "Tout le monde, quelque soit le bord politique, fera ouf!" selon lui. "Les sondages, je les relativise. Aux élections métropolitaines, pas un seul ne me mettait devant Gérard Collomb" explique-t-il également. Pour rappel, la candidate serait créditée de 11% au 1er tour et de 22% au 2e tour si elle conduit la liste de la gauche.

10/06/21 - 09:11 - 10 juin. Transport et sécurité au cœur du débat en Auvergne-Rhône-Alpes

Lors d'un premier débat organisé par France 3 entre sept candidats sur neuf, Shella Gill et Farid Omeir manqués à l'appel, les sujets liés aux transports et à la sécurité ont occupé une grande partie des échanges, et les têtes de liste n'ont pas oublié de se lancer des piques ou de pointer certaines incohérences. La question du développement des lignes ferroviaires est centrale dans la Région, Andréa Kotarac prône l'investissement dans des petites lignes pour faciliter les déplacements, notamment entre les deux capitales régionales, Lyon et Clermont-Ferrand, et s'oppose au paiement par la Région de la ligne Lyon-Turin. Un train franco-italien qui est une priorité pour d'autres candidats : Laurent Wauquiez qui a lancé le chantier, Bruno Bonnell ou Fabienne Grébert qui met en garde face à la pollution induite par le déplacement du frêt sur les routes plutôt que sur les lignes ferroviaires. Sur la sécurité, les candidats n'ont pas manqué de critiquer les politiques du président sortant. La socialiste a dénoncé l'augmentation de la délinquance de les transports et juge que "[les] mesures [...] ont été assez inutiles et inefficaces", le marcheur a critiqué trop de mesures aux mauvais endroits, tandis que le frontiste a insisté sur sa conception différente de la sécurité par rapport à celle de Laurent Wauquiez. La candidate de Lutte ouvrière a tenté de comprendre la cause de l'insécurité : "Il y a le chômage, les bas salaires, la misère qui s’accroît dans ces quartiers. Je pense que c’est ça le support de l’insécurité. Je voudrais répondre à monsieur Wauquiez et à tous ceux qui n’ont qu’en tête de mettre plus de police, de mettre plus de caméras, des lois sécuritaires, que tout cela est complètement inutile. En plus, je pense que vous vous en fichez pas mal de la vie des gens dans les quartiers. Ce n’est pas votre problème, car vous ne voulez pas vous attaquer à la racine du mal. La racine du mal est cette misère qui s’accroît". Avec répartie, le président sortant a répondu : "La réalité est que ce à quoi je m’astreins est de toujours être sur des propositions concrètes. Je n’ai entendu dans les interventions de chacun aucune proposition concrète sur la sécurité." Avant d'ajouter que son programme contenait "quatre propositions" et que sa "seule obsession est d’agir, simplement et concrètement, comme on l’a proposé".

09/06/21 - 15:22 - 9 juin. Le président sortant conserve son avance dans les sondages En Auvergne-Rhône-Alpes les sondages se suivent et se ressemblent. Tous donnent Laurent Wauquiez en tête au premier tour et vainqueur au second, la seule variable qui évolue est l'avance dont dispose le candidat des Républicains sur ses adversaires. L'enquête d'Ipsos Sopra Steria pour France 3 diffusée ce mercredi, évalue l'écart à onze points au premier tour, le président sortant remporterait 33% des suffrages contre 22% pour Andréa Kotarac, second dans les intentions de vote. La suite du scrutin se joue dans un mouchoir de poche : Bruno Bonnell obtiendrait 14%, Najat Vallaud-Belkacem 12% et Fabienne Grébert 11%. La dernière liste de gauche menée par Cécile Cukierman ne se qualifierait pas pour le deuxième tour. Deux scénarios sont envisagés par l'enquête pour le second scrutin, mais pour les deux l'issue est la même : Laurent Wauquiez l'emporterait avec 37% des suffrages. La tête de liste de l'extrême-droite conserverait également sa deuxième place et la liste unifiée de gauche arriverait en troisième position avec entre 22 et 24% des voix selon qui de Fabienne Grébert ou Najat Vallaud Belkacem est nommée tête de liste. La République en Marche obtiendrait entre 16 et 18% des intentions de vote et fermerait la marche.

08/06/21 - 14:39 - 8 juin. Santé, économie et environnement au programme de Laurent Wauquiez

Si le président sortant a fait, en bon Républicain, de la sécurité un des points fondamentaux de son programme, l'économie, la santé et l'environnement sont également au coeur de certaines propositions. Laurent Wauquiez mise sur des sujets qui concernent les électeurs pour mobiliser lors d'un scrutin d'ordinaire peu populaire. France 3 détaille les propositions majeures du candidat et cite pour l'économie la création d'un fond régional d'un milliard d'euros pour relocaliser et relancer l'activité économique en Auvergne-Rhône-Alpes en accompagnant les entreprises. Le Républicain prévoit aussi d'investir dans l'industrie du tourisme et dans les secteurs technologiques. En matière de santé, sujet incontournable après une année de pandémie, le candidat indique qu'il souhaite développer le nombre de maisons de santé et les consultations mobiles spécialisées pour lutter contre les déserts médicaux, il évoque également un plan d'investissement pour les hôpitaux de proximité et enfin envisage une gratification pour les étudiants qui choisissent ce parcours professionnel. Enfin sur l'axe environnemental, Laurent Wauquiez dit y être sensible bien qu'il n'adhère pas à l'idéologie du parti EELV et se fixe des objectifs : "réduire le gaspillage alimentaire", ou "stopper les enfouissements de déchets. La tête de liste souhaite aussi équiper les communes de vélos et créer des véloparcs;

07/06/21 - 15:28 - 7 juin. Laurent Wauquier toujours en tête et une union de la gauche pour le deuxième tour ?

Laurent Wauquier, candidat à sa succession pour présider l'Auvergne-Rhône-Alpes conserve une avance confortable sur le candidat du Rassemblement national, Andréa Kotarac, avec respectivement 35% et 22% des suffrages selon la dernière enquête Ifop pour Le Figaro et LCI. Trois autres listes seraient en mesure de se maintenir lors du second scrutin : celle de Bruno Bonnell pour la République en Marche (15%) et deux listes de gauche avec Najat Vallaud-Belkacem et Fabienne Grébert, chacune réunissant 11% des intentions de vote. Avec des scores timides et tout juste suffisants pour accéder au deuxième tour, les deux candidates auraient tout intérêt à former une liste d'union pour le second tour et c'est l'hypothèses qu'a retenu l'institut de sondage. La gauche, si elle se réunit derrière Najat Vallaud-Belkacem, Fabienne Grébert ou les deux pourrait se hisser à la deuxième place avec 26% des suffrages et dépasser le candidat de l'extrême-droite (22%). En revanche cela resterait insuffisant fasse aux 37% du président sortant. Bruno Bonnell arriverait au pied du podium avec le même score qu'au premier tour. Si la liste La République en Marche décide de se retirer, l'ordre d'arrivé serait identique mais les écarts se creuseraient entre les candidats avec 47% des voix pour le Républicain contre 30% pour la gauche et 23% pour le Rassemblement national.

04/06/21 - 12:44 - 4 juin. Andréa Kotarac défend un "maccarthysme culturel et associatif"

La candidat RN en Auvergne-Rhône-Alpes s'est emparé du débat culturel seulement quelques jours après la polémique autour du rappeur Youssoupha, choisi pour interpréter la chanson qui accompagnera la présentation de l'Equipe de France pour l'Euro. La nomination du rappeur fait débat en raison de propos jugés insultants pour la France par le politique et que l'artiste tient dans ses textes. En réponse la tête de liste s'est dit ouvert à "une forme de maccarthysme culturel et associatif", faisant référence à la chasse aux communistes organisée aux Etats-Unis dans les années 1950 et initiée par le sénateur Joe McCarthy. "On a aujourd'hui tout un tas d'artistes qui insultent notre pays, qui insultent les forces de l'ordre, qui insultent les professeurs, qui insultent absolument tout le monde et qui en retour sont subventionnés par des collectivités, par des hommes politiques. Je trouve ça inacceptable. Il faudrait l'interdire." a déclaré Andréa Kotarac pour préciser son propos. Mercredi soir sur CNEWS, le représentant du RN a estimé que l'idée défendue se différencier de la censure : "On est dans un pays de liberté, chaque artiste peut créer ce qu'il souhaite. Maintenant, j'estime que si un artiste souhaite cracher sur la France, insulter le contribuable, la moindre des choses, c'est que le contribuable ne le subventionne pas". La candidate socialiste s'est empressée de répondre à son adversaire pour les élections dans un tweet publié hier : "J’apprends que le RN, dans ma région Auvergne-Rhône-Alpes appelle au 'maccarthysme culturel et associatif'". C’est une étape de plus dans la course folle aux mesures les plus liberticides et les plus antidémocratiques. On ne menace pas la liberté de pensée, d’expression et de création, point!"

02/06/21 - 13:07 - 2 juin. Un nouveau sondage confirme la place de Wauquiez comme favori

Le dernier sondage OpinionWay pour CNEWS indique que le président sortant reste en tête des intentions de vote en Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi qu'il dispose d'une avance confortable sur ses adversaires. Laurent Wauquiez récolte 34% des voix des sondés alors que le numéro deux, Andréa Kotarac, obtient un score de 22% et LREM réunit 14% des suffrages. Les forces de gauche peinent à mobiliser, l'écologiste Fabienne Grébert arrive au pied du podium avec 12% mais le PS n'est pas en mesure de se qualifier avec seulement 9%, la France Insoumise arrive en suivant avec 6%. Au second tour, le duo de tête ne change pas et le Républicain devant le RN de 14 points avec un score de 38% contre 24%. En revanche la gauche enfin réunit derrière Europe-Ecologie-Les Verts enregistre un bien meilleur score. La tête de liste parvient à passer devant le candidat de La République en Marche et arrive juste derrière Andréa Kotarac avec 23% des suffrages. Bruno Bonnell finit selon les résultats de l'enquête en bon dernier de second tour avec 15% des voix. En un mois les intentions des vote sont restées stables et en faveur du président sortant candidat à sa réélection. Il reste encore trois semaines au candidat pour mobiliser leur électorat et tenter de l'emporter.

01/06/21 - 12:54 - 1er juin. Le pont de Vernaison oppose Laurent Wauquiez aux écologistes Laurent Wauqiez se frotte aux écologiste au sujet de la rénovation du pont de Vernaison. Tous les prétextes sont bons pour alimenter la campagne électorale et le candidat LR a notamment proposé de débloquer cinq millions d'euros pour financer la rénovation de la structure. Mais il ne s'est pas contenté de sa généreuse proposition, la tête de liste a reproché aux écologistes de la métropole lyonnaise d'avoir instauré le sens unique à parti du 23 juin et donc d'augmenter la pollution et de boucher la circulation sur les autres axes routiers. "On ne découvre pas que le pont va fermer, qu'il est en mauvais état. Le maire de Vernaison a tiré la sonnette d'alarme depuis le début de l'année 2020. Qu'on fait les élus qui sont en place depuis un an et qui avaient les rapports sur leur table?" a lancé Laurent Wauquiez laissant sous-entendre que la décision arrivait trop tard. Les Verts ont contre-attaqué en expliquant que le temps de l'action était celui du long-terme en proposant des mesures temporaires avant des solutions durables et en assurant la sécurité des automobilistes.

27/05/21 - 12:53 - 27 mai. Les affiches du PS ciblée par des tags xénophobes Les affiches électorales de Najat Vallaud-Belkacem ont été repeintes de tags haineux et xénophobes. Un déferlement d'insultes contre auquel le parti socialiste de Bron, dans la métropole lyonnaise, compte déposer plainte. "Nous tenons à affirmer notre confiance à l’égard de l’institution de la justice. La préservation des valeurs républicaines et démocratiques passe par une volonté commune de l’ensemble des pouvoirs publics, de défendre l’universalisme qui fonde notre pacte républicain" a fait savoir le parti dans un communiqué.

26/05/21 - 12:52 - 26 mai. Wauquiez caracole en tête des sondages, les candidats s'accrochent Dans la région aucun candidat ne semble en position de détrôner Laurent Wauquiez qui caracole en tête des intentions de vote au deux tours des élections selon plusieurs sondages. Mais les adversaires ne s'avouent pas vaincu et espèrent remporter au pire quelques sièges au mieux la présidence du conseil régional. Le RN qui dispose de 34 sièges au conseil souhaite les conserver, le contraire serait synonyme d'échec du parti dans la région. Quant à la gauche elle assiste à un combat interne entre écologistes et socialistes qui veulent chacun démontrer qu'ils possèdent le "leadership".