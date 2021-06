Régionales 2021 dans les Hauts-de-France : Bertrand vainqueur ? Le résultat des sondages

11:01 - Macron en campagne ? Le président de la République Emmanuel Macron s’est rendu dans les Hauts de France ce jeudi 17 juin sous fond d’élections régionales même si pour ce dernier, ce n’est absolument pas le but de ce déplacement. "Les régionales sont partout en France. Je ne touche rien des sujets qui sont régionaux. Je n'interfère pas dans cette campagne, je continue simplement mon travail pour la nation."

17/06/21 - 15:14 - Sébastien Chenu est le "Richard Virenque des Hauts-de-France, à l'insu de son plein grès" Interrogé sur France Info, Xavier Bertrand a qualifié son adversaire du RN de 'Richard Virenque des Hauts-de-France" (en rapport avec l'affaire Festina) puisque le candidat RN a travaillé avec un ancien membre de Génération identitaire sans le savoir. ????️ Régionales : Sébastien Chenu, c’est "le Richard Virenque des Hauts-de-France à l'insu de son plein gré", tacle Xavier Bertrand alors que le candidat RN a travaillé avec un ancien membre de Génération identitaire.



Suivez le live ????https://t.co/ud03hkNvim pic.twitter.com/9clLJtCqc0 — franceinfo (@franceinfo) June 17, 2021

17/06/21 - 12:17 - Le candidat LREM s'exprime également sur les transports Toujours sur France Bleu, le secrétaire d'Etat en charge de la réforme des retraites donne son point de vu sur la situation des transports dans la région. "On ne peut pas monter dans le train à Armentières entre 7h30 et 8h30 parce que les wagons sont blindés, parce qu'évidemment on n'a pas de double rame. Quand on prend le train à Creil, on sait qu'on aura 15 minutes de retard. Quand on veut aller bosser à Paris et qu’on vit à Amiens, on sait qu'on sera jamais à l'heure. Au final, On prévient surtout son conjoint ou ses enfants de ne pas nous attendre. C'est la réalité du quotidien des gens qui vivent dans notre région. Si ça avait fonctionné de brandir des menaces, de faire de grands articles à droite ou à gauche dans les journaux régionaux pour dire que rien n'allait et que maintenant, on allait voir ce qu'on allait voir"

17/06/21 - 09:18 - Le Pass liberté défendu par Laurent Pietraszewski Sur France Bleu, Laurent Pietraszewski , candidat LREM dans les Hauts de France est revenu sur son Pass liberté. "Comment est-ce que l'on fait collectivement, pour que nos jeunes puissent rentrer de plain-pied dans la vie d'adulte, en autonomie ? Ce que je vise, c’est de rendre autonomes nos jeunes. C'est pour ça qu'ils ont besoin qu'on les aide à passer le permis de conduire, qu'ils ont besoin aussi de s'émanciper par la culture, de découvrir des choses nouvelles et qu'ils ont besoin de faire du sport et qu'ils peuvent avoir accès à la santé. Effectivement, il y a cinq dimensions qui sont la culture, la culture, le sport, la santé, la mobilité, qui sont des points essentiels pour les jeunes aujourd'hui. Avoir accès à la contraception, ce n'est pas toujours remboursé. Loin de là. Et ça fera partie des choses qui seront remboursées dans le cadre du Pass Liberté jeunes".

16/06/21 - 17:00 - Xavier Bertrand toujours en tête selon un nouveau sondage Selon un sondage OpinionWay réalisé pour CNEWS et dévoilé ce mercredi 16 juin , le président sortant Xavier Bertrand est en tête avec 33% des intentions de vote au 1er tour des élections régionales, soit une baisse de 1% par rapport à la semaine dernière. À l’inverse, Sébastien Chenu, le candidat du Rassemblement national, a gagné un point dans les sondages depuis une semaine, atteignant 32% d’intentions de vote. Au second tour, l'écart est toujours serré entre les deux hommes puisque Xavier Bertrand l’emporterait alors avec 35% des voix contre 34% pour Sébastien Chenu.

16/06/21 - 15:18 - "Xavier Bertrand mérite un bonnet d'âne" pour Delli Toujours sur Europe 1, Karima Delli n'a pas été tendre avec le président sortant Xavier Bertrand, expliquant qu'il méritait tout simplement un "bonnet d'âne". "Dans les Hauts-de-France, tous nos indicateurs sont au rouge. Nous sommes les derniers de la classe, Xavier Bertrand mérite un bonnet d'âne (...) C'est la faute de Monsieur Bertrand, qui a laissé la feuille de route de l'environnement à un chasseur. C'est du clientélisme pathétique alors que face au dérèglement climatique, nous n'avons que quelques années pour agir."

16/06/21 - 12:42 - Karima Delli : "Les sondages ne font pas l'élection" Tête de liste pour les élections régionales dans les Hauts de France avec sa liste Climat et Emploi, Karima Delli croit en ses chances sur Europe 1 ce matin. "Les sondages ne font pas l'élection, je suis bien placée depuis très longtemps pour les faire mentir. Ce rassemblement est unique en France : les écologistes et toute la gauche. Notre but est de changer la vie des gens en mieux, nous n'avons pas d'autres obsessions, pas d'ambitions personnelles. Cette liste n'est pas une liste de logos, mais une liste avec un projet, un cap pour le climat et l'emploi, et qui est prête à gouverner !"

16/06/21 - 10:13 - Emmanuel Macron présent dans les Hauts de France Région charnière pour la majorité présidentielle, les Hauts-de-France aura droit à la visite d'Emmanuel Macron ce jeudi 17 juin. Une dernière cartouche pour relancer le candidat LREM qui stagne dans les sondages ? "Non, non et non. Cela n’a aucun rapport, ni de près, ni de loin, avec les élections régionales", assure l’entourage d’Emmanuel Macron auprès du Parisien. Pour le moment, Xavier Bertrand n’a pas encore décidé quelle posture adopter en l'occurrence faut-il participer à l’accueil républicain du Président, comme le réclame normalement le protocole ?

15/06/21 - 17:08 - Dupond-Moretti s'oppose encore une fois au RN Dans l'émission Quotidien hier, les journalistes ont diffusé l'intégralité de la séquence qui avait été coupée. Il n'en fallait pas plus pour que Eric Dupond-Moretti s'offusque. "Montage, mensonges et manipulations. Vous et vos méthodes d’identitaires êtes une insulte à la vérité que vous tordez et retordez pour servir vos intérêts personnels." Montage, mensonges et manipulations.

Vous et vos méthodes d’identitaires êtes une insulte à la vérité que vous tordez et retordez pour servir vos intérêts personnels. Pas ceux des Français.

Ce sera toujours un honneur de les défendre face au FN.pic.twitter.com/srA4DfssH5 — Eric Dupond-Moretti (@E_DupondM) June 15, 2021

15/06/21 - 14:05 - Des manifestations contre le RN "ridicules" pour Chenu Pour Sébastien Chenu, tête de liste dans les Hauts-de-France pour les régionales, "ces manifestations étaient ridicules, il y a eu très peu de participants, car les gens qui les animent sont obsédés par le Rassemblement national alors qu'on préférerait qu'ils soient obsédés par la sécurité, la lutte contre l'immigration, les grandes problématiques de notre pays", a estimé la tête de liste, pour qui les organisateurs "agitent simplement des fantasmes".

15/06/21 - 10:06 - Des stocks de masques cachés ? Bertrand répond Accusé par Sébastien Chenu d'avoir caché des masques, Xavier Bertrand a bien évidemment fustigé l'attitude du candidat RN. "Il raconte n'importe quoi. S'il venait de temps en temps aux sessions du conseil régional, il saurait juste exactement combien on a acheté de masques. Le FN est un spécialiste des mensonges éhontés parce que pour le FN je suis l'homme à abattre".

14/06/21 - 18:10 - Pietrazsewski : "Bertrand n’a pas su comment résoudre le chômage structurel élevé" Pour le candidat LREM, Xavier Bertrand "n’a pas su comment résoudre le chômage structurel élevé. Il a voulu concurrencer Pôle emploi avec Proch’emploi, résultat, ça coûte cher et ça ne sert à rien. Il y a un taux de chômage élevé, qui n’a baissé que par l’action du gouvernement", estime-t-il.

14/06/21 - 13:07 - Pour Xavier Bertrand, Marine Le Pen s'est "planquée" Président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand estime que l'absence de Marine Le Pen est un vrai symbole. "Pourquoi (Marine Le Pen) n’est pas là? Si le FN pensait qu’elle a toutes ses chances pour gagner la région, pourquoi elle s’est planquée ? Pourquoi elle est partie ? Tout simplement parce que c’est une question de courage. Elle n’a pas eu le courage de se présenter. Si Marine Le Pen ne s’est pas présentée elle-même à ces élections régionales, c’est qu’il y a une raison" explique-t-il sur LCI.

14/06/21 - 10:51 - Pour Chenu, Dupond-Moretti est un "candidat du week-end" Invité de la matinale de Public Sénat, Sébastien Chenu est revenu sur la petite altercation entre le Eric Dupond-Moretti et Damien Rieu. Pour ce dernier, le garde des Sceaux "est un candidat du week-end […] Il n’a aucun projet pour la région dans laquelle il s’engage." Bien placé dans les sondages, le candidat RN estime que "le temps de l’alternance est venu, ici, elle est attendue, ça permettra d’ouvrir de nouveaux dossiers comme celui de la sécurité".