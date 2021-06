Régionales 2021 dans les Hauts-de-France : Bertrand réélu ? Le résultat des sondages

Des stocks de masques cachés ? Bertrand répond Accusé par Sébastien Chenu d'avoir caché des masques, Xavier Bertrand a bien évidemment fustigé l'attitude du candidat RN. "Il raconte n'importe quoi. S'il venait de temps en temps aux sessions du conseil régional, il saurait juste exactement combien on a acheté de masques. Le FN est un spécialiste des mensonges éhontés parce que pour le FN je suis l'homme à abattre".

Pietrazsewski : "Bertrand n’a pas su comment résoudre le chômage structurel élevé" Pour le candidat LREM, Xavier Bertrand "n’a pas su comment résoudre le chômage structurel élevé. Il a voulu concurrencer Pôle emploi avec Proch’emploi, résultat, ça coûte cher et ça ne sert à rien. Il y a un taux de chômage élevé, qui n’a baissé que par l’action du gouvernement", estime-t-il.

Pour Xavier Bertrand, Marine Le Pen s'est "planquée" Président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand estime que l'absence de Marine Le Pen est un vrai symbole. "Pourquoi (Marine Le Pen) n’est pas là? Si le FN pensait qu’elle a toutes ses chances pour gagner la région, pourquoi elle s’est planquée ? Pourquoi elle est partie ? Tout simplement parce que c’est une question de courage. Elle n’a pas eu le courage de se présenter. Si Marine Le Pen ne s’est pas présentée elle-même à ces élections régionales, c’est qu’il y a une raison" explique-t-il sur LCI.

Pour Chenu, Dupond-Moretti est un "candidat du week-end" Invité de la matinale de Public Sénat, Sébastien Chenu est revenu sur la petite altercation entre le Eric Dupond-Moretti et Damien Rieu. Pour ce dernier, le garde des Sceaux "est un candidat du week-end […] Il n’a aucun projet pour la région dans laquelle il s’engage." Bien placé dans les sondages, le candidat RN estime que "le temps de l’alternance est venu, ici, elle est attendue, ça permettra d’ouvrir de nouveaux dossiers comme celui de la sécurité".

11 juin. La très polémique inscription d'Agnès Pannier-Runacher finalement validée par la justice L'actu du 11 juin. Son inscription sur la liste de la majorité avait créé une double polémique. Mais finalement, la ministre déléguée à l'Industrie pourra se trouver sur la liste de la majorité dans les Hauts-de-France. Ce vendredi, le tribunal de proximité de Lens (Pas-de-Calais) n'a pas validé les deux recours déposés par les adversaires d'Agnès Pannier-Runacher. À l'origine de ces recours, la révélation du média Politico indiquant un changement de domicile chez son compagnon dans la région, et ce, "la veille du dépôt des listes". Cette nouvelle adresse précipitée permettrait de justifier ainsi la présence de la ministre sur la liste des élections locales. Et comme la polémique ne pouvait s'arrêter là, son nouveau compagnon n'est autre que Nicolas Bays... son ancien chef de cabinet, mais qui était toujours en poste à ce moment-là. Or selon la loi relative à la transparence de la vie publique, il est illégal "de compter parmi les membres de son cabinet son conjoint (...) ou concubin". Selon la justice, ce vendredi, ces informations ne mettent donc pas en péril la candidature de la ministre sur la liste LREM dans la région. Agnès Pannier-Runacher "fait bien la preuve de son domicile à Lens depuis le 9 mai, date à laquelle elle s'est déclarée et vit en concubinage avec Nicolas Bays", a maintenu son avocat Olivier Bluche, auprès de l'AFP. De son côté, la ministre de l'Industrie dénonce une "tentative d'instrumentalisation de l'institution judiciaire" de la part de ses adversaires. Communiqué de presse ⤵️ pic.twitter.com/ABDVRmmzsl — Agnès Pannier-Runacher (@AgnesRunacher) June 11, 2021

10 juin. Que retenir du débat dans les Hauts-de-France ? Ce mercredi 10 juin, un grand débat pour les élections régionales dans les Hauts-de-France se tenait sur l'antenne de LCI. Plusieurs échanges musclés entre Xavier Bertrand et Sébastien Chenu ont animé ce dernier. Mais plus globalement, l'objectif de ce débat était de critiquer le bilan de Xavier Bertrand, président sortant. "Ce n'est pas un bon bilan. Je ne me résous pas à voir cette région où il y a 31% des jeunes qui sont au chômage", a expliqué Karima Delli. "J'entends la colère et une forme de désespoir. C'est assez révélateur. (...) (Les habitants) n'ont pas perçu que la région était suffisamment de leur côté", a de son côté reproché le candidat de la majorité, Laurent Pietraszewski. Mais comme évoqué, ce débat a mis en exergue de vives tensions entre le candidat RN et le candidat d'Union droite. Tour à tour, les deux candidats se sont accusés de "mensonges". "Vous n'aimez pas la contradiction (...). Vous avez l'ambition de devenir président de la République. Si au premier contradicteur, on le menace de le traîner dans les tribunaux, c'est mal parti pour les libertés dans notre pays", a notamment expliqué Sébastien Chenu. Sur le sujet de l'éolien, la passe d'arme a également alimenté le débat. #HautsDeFrance : sur l'éolien



🗣@xavierbertrand "Sur l'éolien, le vent tourne au @RNational_off"



🗣@sebchenu "Vous alignez les fake news, les uns sur les autres"



➡Moment de tension, autour de l'éolien, entre le président sortant et le candidat RN #LaGrandeConfrontation pic.twitter.com/dkujtZJDaj — LCI (@LCI) June 9, 2021

9 juin. L'écart se réduit entre Xavier Bertrand et Sébastien Chenu A moins de deux semaines des scrutins, Xavier Bertrand apparaît toujours comme le favori des élections. Mais ses chances de retrouver son siège au Conseil régional peuvent être fragilisées par les bons scores du candidat du Rassemblement national. Au premier tour l'écart entre les deux candidats est seulement de deux points (34% contre 32%) selon l'enquête. Les résultats de l'union de gauche sont réguliers avec 20% des intentions de vote et la qualification de La République en Marche reste incertaine selon le sondage qui accorde 10% des suffrages à la majorité présidentielle. Les scénarios envisagées pour le second tour peuvent réserver des surprises à commencer par une égalité entre le président sortant et la tête de liste de l'extrême-droite avec un score de 35%. Karima Delli pour la gauche et Laurent Pietraszewski pour la majorité présidentielle remporteraient respectivement 19% et 11%. Si le second tour se joue sur une triangulaire avec le retrait de la liste LREM, la victoire de Xavier Bertrand serait franche avec 43%, contre 35% pour Sébastien Chenu et 22% pour Karima Delli.

Le RN Sébastien Chenu estime que Xavier Bertrand se sert de la région "comme d'un marche-pied" L'info du 8 juin. Les ambitions nationales de Xavier Bertrand sont sans surprise un angle d'attaques pour ses concurrents dans cette élection régionale dans les Hauts-de-France. Le candidat du Rassemblement national, que les sondages placent en bonne position pour en découdre au second tour, considère qu'elles sont incompatibles avec un vrai engagement dans la région. "Xavier Bertrand nous dit : 'Votez pour moi et je m'en vais'. Quelle désinvolture, sincèrement. Ce n'est pas raisonnable, on ne se sert pas de la région des Hauts-de-France comme d'un marchepied personnel", a ainsi exposé Sébastien Chenu sur France Info. "Lorsqu'on se présente devant les habitants, c'est pour assumer des responsabilités pleines et entières. Je veux être totalement dédié à la gestion, au redressement et à la protection de ma région. Je le dis parce que c'est une différence fondamentale avec Xavier Bertrand. Mon programme est tourné vers la région, vers son développement, vers sa sécurité", a-t-il ajouté. Rappelons que selon le dernier sondage Opinion Way pour CNews, publié le31 mai, Xavier Bertrand est en tête des intentions de vote avec 33%, ne devançant que d'un point Sébastien Chenu (32%) pour ces régionales 2021. Au deuxième tour, en cas de quadrangulaire, le président sortant est encore donné en première position, mais d'une très courte tête avec 36% des voix contre 34% pour Sébastien Chenu. Il est probable que la question d'un maintien ou d'un désistement de la liste LREM se pose entre les deux tours.

7 juin. Xavier Bertrand toujours en tête des intentions de vote Selon un tout dernier sondage Opinionway réalisé pour CNEWS, le président de la région des Hauts de France Xavier Bertrand est en tête des intentions de vote. L'ancien ministre de la Santé est crédité de 34% des votes, prenant une très courte avance de 3 points sur son principal rival, le candidat du Rassemblement national Sébastien Chenu. Derrière, la tête de liste Karima Delli, soutenue par la France Insoumise, le Parti communiste, le Parti socialiste et Europe Ecologie - Les Verts, pourrait obtenir 17% des voix, alors que Laurent Pietraszewski, qui mène la liste de la majorité présidentielle, gagne, lui, un point pour atteindre les 12% d'intentions de vote. Au second tour, Karima Delli et Laurent Pietraszewski obtiendraient le même score qu'au premier tour alors que Xavier Bertrand et Sébastien Chenu progresseraient de 3 points chacun. Le premier serait vainqueur avec 37% des voix contre 34% pour le second. En revanche, si Laurent Pietraszewski ne passe pas au second tour, l'actuel président de la région serait crédité de 47%.

4 juin. Premier débat entre les candidats, qu'en ressort-il ? Cette semaine s'est tenu le premier débat entre les sept têtes de liste des élections régionales dans les Hauts-de-France, mercredi soir (il est possible de le revoir en cliquant sur ce lien). Parmi les constats qui sont ressortis de cet échange, Xavier Bertrand s'est démarqué par sa posture, comme l'analyse Julien Nény, journaliste au service politique de France Télévisions : "Xavier Bertrand avait une stratégie : ne pas rentrer dans la mêlée, prendre de la hauteur. Il doit incarner une posture présidentielle en vue de 2022." Même impression pour Emmanuel Rivière, directeur international pour les études politiques de Kantar Public : "Le débat m'a fait penser à une posture très similaire qu’avait adoptée Anne Hidalgo pour les municipales à Paris. Cette volonté de ne pas vouloir descendre dans l’arène." Ce dernier note aussi l'aspect saillant de l'opposition entre LR et le RN dans la région des Hauts-de-France : "Entre ces élections et la présidentielle l’année prochaine, la carte politique française va se redessiner. La réalité des Hauts-de-France, c'est celle d’une opposition qui n’est incarnée que par le Rassemblement national."

3 juin. Xavier Bertrand face au RN, sans alliance avec LREM Invité de RTL, Xavier Bertrand a voulu mettre au clair deux éléments de sa campagne : d'une part, il "se bat contre le RN", et d'autre part, il ne s'alliera pas pas avec la liste LREM au deuxième tour. Pour le candidat LR à sa réélection, il n'est pas question d'envisager une liste commune avec le ministre Laurent Pietraswewski : "Je suis convaincu que la droite républicaine, une droite sociale, est capable de l'emporter seule. Très clairement, il n'est pas question d'alliance. On dit qu'il ne faut jamais dire jamais mais moi je le dis : jamais il n'y aura d'alliance avec qui que ce soit entre les deux tours de l'élection régionale. J'aurai la même liste et le même projet pour l'emporter." Son ambition est claire : remporter l'élection régionale et faire barrage contre le RN. "Barrer la route au Front national (sic) est une priorité. Je sais ce dont ils sont capables en termes de mensonges et de méthodes. Je sais ce dont ils sont incapables : redresser ma région, faire venir des entreprises et redresser la France. Barrer la route au FN c'est que ce que je fais depuis 1998, parce que j'étais déjà confronté à leur présence et leurs forces. Jamais je n'ai cessé d'être clair et cohérent et je continuerai à me battre contre eux," a-t-il déclaré au micro de RTL.

2 juin. Un nouveau sondage place Xavier Bertrand en tête devant le RN Les sondages se suivent et se ressemblent. Une nouvelle étude présente Xavier Bertrand (LR, UDI) en tête de l'élection avec 36% des intentions de vote au premier tour, toujours talonné par le candidat RN Sébastien Chenu (32%). Tous deux restent bien devant leurs concurrents, se discutant la première place. Réalisé pour Franceinfo par Ipsos/Sopra Steria, ce sondage montre des intentions de vote stables depuis leur précédent sondage datant de début mai. En troisième position, on retrouve la candidate Karima Delli (EELV, LFI, PCF, PS) qui remporterait 17% des suffrages si l'élection avait lieu aujourd'hui sur la base du panel de l'étude Ipsos/Sopra Steria, suivie par Laurent Pietraszewski (LREM, MoDem) crédité de 10% des intentions de vote. Puis arrivent les listes Debout la France (2%), la liste Lutte ouvrière (2%) et la liste d'Audric Alexandre (1%). En vue du second tour, le sondage envisage deux scénarios, une triangulaire et une quadrangulaire, avec ou sans le candidat du parti de la majorité. Dans tous les cas de figure, Xavier Bertrand arriverait premier et Sébastien Chenu deuxième, Karima Delli se trouverait quant à elle en troisième place avec environ 20% des votes dans les deux cas.

1er juin. Un nouveau sondage présente le RN à un point de Xavier Bertrand Selon un dernier sondage réalisé par Opinion Ways pour CNews, la situation dans les Hauts-de-France ne semble pas si favorable que cela à Xavier Bertrand, l'actuel président de la région candidat à sa réélection. D'après cette étude publiée le lundi 31 mai, Xavier Bertrand (soutenu par LR et l'UDI) devancerait Sébastien Chenu, le candidat RN, que d'un point, avec 33% des intentions de vote (contre 32% pour son adversaire) au premier tour. Au second tour, en cas de quadrangulaire tout comme en cas de triangulaire (c'est-à-dire dans l'hypothèse où le candidat LREM se retirerait), Xavier Bertrand semble toujours bien placé pour être réélu, mais plus facilement dans ce second cas de figure. Si quatre candidats se présentent au second tour, il devrait devancer le RN de 2% seulement, alors qu'il bénéficierait de 9% d'avance dans le cas d'une triangulaire. La liste d'union de gauche (LFI, PC, PS, EELV) menée par Karima Delli arrive en troisième position au premier tour, avec un écart plus creusé cette fois, et 17% des suffrages si l'on en croit ce panel. Le candidat LREM/MoDeM/Agir, Laurent Pietraszewski ne retient que 11% des intentions de votes. Derrière arrivent encore José Evrard (Debout la France, 4%), Alexandre Audric (parti de citoyens, 2%) et Eric Pecqueur (Lutte ouvrière, 1%).

26 mai. Un nouveau sondage en faveur de Xavier Bertrand Le sondage Harris Interactive renforce l'hypothèse de voir Xavier Bertrand rempiler pour un second mandat à la tête de la région. L'enquête confirme que l'ajout du Garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, sur la liste LREM n'a pas créé d'adhésion supplémentaire auprès des électeurs. La majorité présidentielle reste en quatrième position dans les intentions de vote avec 11% des suffrages juste assez pour se maintenir au second tour mais trop peu pour espérer l'emporter. Le candidat RN reste bien positionné dans les intentions de vote avec 30% des voix.