Régionales 2021 dans le Grand-Est : vers une surprise ? Le résultat des sondages

En déplacement en Alsace, le président du Sénat Gérard Larcher en a profité pour venir soutenir Jean Rottner, le président sortant de la région Grand Est. "Rottner a été investi. Il peut y avoir ici ou là des crispations, mais je le soutiens totalement et pas du bout des lèvres. Les gens entendent y voir clair. On a intérêt à gagner sur la clarté" explique le président du Sénat dans un message qui ressemble à un petit tacle à la stratégie de Renaud Muselier en Paca.

14/06/21 - 18:30 - Rottner veut former des soignants

Là aussi, il ne s'agit pas de la compétence des régions mais Jean Rottner veut tout de même faire évoluer les choses dans ce secteur. "Mais l'aménagement du territoire fait partie de notre compétence. Quand on aménage le territoire, on ne peut pas oublier la santé. La formation professionnelle fait partie de notre compétence. Moi, je prévois de former 2.000 infirmières, 2.000 aides-soignantes et 2.000 auxiliaires de vie supplémentaires."