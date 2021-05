La date des élections régionales se rapproche. Les 20 et 27 juin, les citoyens de Provence-Alpes-Côte d'Azur se rendront aux scrutins pour élire leurs conseillers régionaux portés par un candidat à la présidence de la Région. Les listes de chaque parti sont identiques dans tous les départements de Paca. Elles comportent simplement six sections différentes, composées d'un certain nombre de conseillers, pour représenter un à un tous les départements.

La composition des listes n'a pas été de tout repos en Paca, et à l'arrivée Renaud Muselier reste le candidat étiqueté LR et sans accord avec LREM mais le parti présidentiel et La France Insoumise se sont retirés. Thierry Mariani espère sortir son épingle du jeu et profiter de la récente cacophonie politique pour assoir sa place dans les intentions de vote. En face, la gauche s'est rassemblée derrière le candidat écologiste, Jean-Laurent Félizia.

