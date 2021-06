Tous les noms des têtes de liste sont désormais connus. Les candidats doivent déposer leur liste avant le 17 mai, elles seront paritaires et identiques dans toute la région Grand Est. Les citoyens pourront prendre connaissance des conseillers assignés à chaque départements grâce aux sections dédiées et prévues dans les listes de chaque parti.

Le Pacte Grand Est d'Eliane Romani et L'Appel Inédit d'Aurélie Filippetti - se feront face lors du premier tour des élections. Du côté de la droite, la seule éventuelle alliance concerne le parti de Florian Philippot, Les Patriotes, et celui de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France. Enfin, La République en Marche a tranché, la ministre Brigitte Klinkert dirigera la liste du parti présidentiel.

Jean Rottner (Les Républicains) - président sortant

Laurent Jacobelli (Rassemblement National)

Brigitte Klinkert (La République en Marche)

Eliane Romani (Europe Ecologie - Les Verts, Parti Socialiste, Parti Communiste Français)

Aurélie Filippetti (La France Insoumise, parti radical de gauche)

Florian Philippot (Les Patriotes)

Martin Meyer (Unser Land - mouvement autonomiste alsacien)

Louis Fève (Lutte Ouvrière)

Adil Tyana (Union démocrate des musulmans français)

Jean-Philippe Golly, liste "Un notre monde Grand Est"

Le dernier sondage sur les intentions de vote pour les élections régionales 2021 dans le Grand Est a été réalisé entre le 13 et le 19 avril par Harris Interactive pour Europe-Ecologie-les Vert. Il donne Laurent Jacobelli en tête avec une avance de quatre points sur le président sortant.

Laurent Jacobelli (RN) : 28%

Jean Rottner (LR) : 24%

Brigitte Klinkert (LREM, MoDem) : 18%

Eliane Romani (EELV, PCF, PS) : 16%

Aurélie Filippetti (LFI, parti radical de gauche) : 10%

Florian Philippot (Les Patriotes) : 4%

Pour les intentions de vote au second tour, le dernier sondage Ifop date du 9 février. L'enquête considère que Bérengère Abba et Virginie Joron sont respectivement les candidates des listes LREM et RN. A noté que les listes déposées confirment que Brigitte Krinkert et Laurent Jacobelli sont les têtes de liste retenues.

Jean Rottner (LR) : 35%

Virginie Joron (RN) : 28%

Eliane Romnai (Union de la gauche) : 24%

Bérengère Abba (LREM) : 13%